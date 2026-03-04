В Казахстане официально разрешили бизнесу «обнулить» штрафы

В Казахстане официально утверждены правила списания пеней и штрафов для субъектов микро- и малого предпринимательства. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов по Алматы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Мера направлена на снижение долговой нагрузки на бизнес и стимулирование предпринимателей к добровольному погашению основной налоговой задолженности. При этом власти подчеркивают: речь идет не о всеобщем прощении долгов, а о точечном механизме поддержки.

Важно: на физических лиц, не ведущих предпринимательскую деятельность, данная мера не распространяется.

Кто может рассчитывать на списание

Право воспользоваться механизмом имеют:

субъекты микро- и малого предпринимательства ;

компании и ИП, относящиеся к этой категории по состоянию на 1 января 2026 года.

Если на указанную дату предприниматель соответствовал критериям микро- или малого бизнеса, он может претендовать на списание при соблюдении установленных условий.

Какие суммы подлежат списанию

Списание возможно только при полном погашении основной суммы недоимки в период с 1 января по 31 марта 2026 года.

В этом случае аннулируются:

пеня, числящаяся в лицевом счете на 1 января 2026 года;

пеня, начисленная с 1 января 2026 года до даты фактической уплаты долга;

штрафы за налоговые правонарушения, отраженные в учете на 1 января 2026 года;

пени и штрафы при досрочном исполнении обязательств, срок уплаты которых приходился на состояние на 1 января 2026 года;

штрафы за непостановку на учет по НДС (ч. 5 ст. 275 КоАП) — если нарушения связаны с оборотами, совершенными до 1 января 2026 года.

Таким образом, механизм охватывает как ранее начисленные санкции, так и часть текущих начислений — при условии своевременного погашения основной задолженности.

Главное условие: сначала — основной долг

Ключевое требование программы — полная уплата суммы недоимки, числящейся на 1 января 2026 года.

Без погашения основного долга:

списание пеней не производится;

штрафы не аннулируются;

льгота не применяется.

Частичное погашение задолженности не дает права на полное освобождение от санкций.

Нужно ли подавать заявление

В большинстве случаев предпринимателям не потребуется обращаться в налоговые органы.

Списание производится:

автоматически,

по итогам инвентаризации лицевых счетов.

Однако заявление потребуется в отдельных ситуациях, если обязательства исполняются досрочно при:

изменении сроков уплаты (отсрочка или рассрочка);

прохождении процедур реабилитации;

банкротстве.

В этих случаях механизм применяется по заявительному принципу.

Что списанию не подлежит

Правила четко ограничивают круг участников программы.

Не подпадают под списание:

пени и штрафы физических лиц, не связанные с предпринимательской деятельностью;

обязательства субъектов, не относящихся к микро- и малому бизнесу;

задолженности, не отвечающие установленным критериям.

Таким образом, мера адресована исключительно предпринимательскому сектору малого масштаба.

Важные нюансы, о которых стоит помнить

Списание производится по конкретному виду налога , по которому была погашена недоимка.

При частичной уплате штрафа списывается разница между начисленной и уже уплаченной суммой.

Крайний срок погашения задолженности с правом на списание — до 31 марта 2026 года включительно.

Почему это важно для бизнеса

Эксперты отмечают, что подобные механизмы позволяют:

сократить накопленные долговые обязательства;

улучшить финансовую устойчивость малого бизнеса;

стимулировать добровольную налоговую дисциплину;

снизить административную нагрузку на предпринимателей.

При этом мера носит временный характер и требует оперативного решения со стороны бизнеса — времени на использование льготы остается ограниченное количество.