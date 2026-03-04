В Казахстане официально разрешили бизнесу «обнулить» штрафы

В Казахстане официально утверждены правила списания пеней и штрафов для субъектов микро- и малого предпринимательства. Об этом сообщили в Департаменте государственных доходов по Алматы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Мера направлена на снижение долговой нагрузки на бизнес и стимулирование предпринимателей к добровольному погашению основной налоговой задолженности. При этом власти подчеркивают: речь идет не о всеобщем прощении долгов, а о точечном механизме поддержки.
Важно: на физических лиц, не ведущих предпринимательскую деятельность, данная мера не распространяется.
Право воспользоваться механизмом имеют:
субъекты микро- и малого предпринимательства;
компании и ИП, относящиеся к этой категории по состоянию на 1 января 2026 года.
Если на указанную дату предприниматель соответствовал критериям микро- или малого бизнеса, он может претендовать на списание при соблюдении установленных условий.
Списание возможно только при полном погашении основной суммы недоимки в период с 1 января по 31 марта 2026 года.
В этом случае аннулируются:
пеня, числящаяся в лицевом счете на 1 января 2026 года;
пеня, начисленная с 1 января 2026 года до даты фактической уплаты долга;
штрафы за налоговые правонарушения, отраженные в учете на 1 января 2026 года;
пени и штрафы при досрочном исполнении обязательств, срок уплаты которых приходился на состояние на 1 января 2026 года;
штрафы за непостановку на учет по НДС (ч. 5 ст. 275 КоАП) — если нарушения связаны с оборотами, совершенными до 1 января 2026 года.
Таким образом, механизм охватывает как ранее начисленные санкции, так и часть текущих начислений — при условии своевременного погашения основной задолженности.
Ключевое требование программы — полная уплата суммы недоимки, числящейся на 1 января 2026 года.
Без погашения основного долга:
списание пеней не производится;
штрафы не аннулируются;
льгота не применяется.
Частичное погашение задолженности не дает права на полное освобождение от санкций.
В большинстве случаев предпринимателям не потребуется обращаться в налоговые органы.
Списание производится:
автоматически,
по итогам инвентаризации лицевых счетов.
Однако заявление потребуется в отдельных ситуациях, если обязательства исполняются досрочно при:
изменении сроков уплаты (отсрочка или рассрочка);
прохождении процедур реабилитации;
банкротстве.
В этих случаях механизм применяется по заявительному принципу.
Правила четко ограничивают круг участников программы.
Не подпадают под списание:
пени и штрафы физических лиц, не связанные с предпринимательской деятельностью;
обязательства субъектов, не относящихся к микро- и малому бизнесу;
задолженности, не отвечающие установленным критериям.
Таким образом, мера адресована исключительно предпринимательскому сектору малого масштаба.
Списание производится по конкретному виду налога, по которому была погашена недоимка.
При частичной уплате штрафа списывается разница между начисленной и уже уплаченной суммой.
Крайний срок погашения задолженности с правом на списание — до 31 марта 2026 года включительно.
Эксперты отмечают, что подобные механизмы позволяют:
сократить накопленные долговые обязательства;
улучшить финансовую устойчивость малого бизнеса;
стимулировать добровольную налоговую дисциплину;
снизить административную нагрузку на предпринимателей.
При этом мера носит временный характер и требует оперативного решения со стороны бизнеса — времени на использование льготы остается ограниченное количество.
