С 10 марта в Казахстане стартует ипотека с рекордно низкими ставками

С 10 марта в Казахстане начинается приём заявок на государственную льготную ипотеку «Наурыз». Программа продлится до 31 марта, и её условия рассчитаны на граждан, которые соответствуют определённым критериям. Разберёмся, кто может участвовать, как оформить заявку и сколько реально придётся платить, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: Shutterstock

Что такое ипотека «Наурыз»

«Наурыз» — это государственная ипотечная программа с фиксированными процентными ставками от 7% до 9%. За её реализацию отвечает Отбасы банк, который ведёт учёт всех заявок и депозитов участников. Ставка 7% предоставляется социально уязвимым категориям населения, остальные платят 9%.

Кто может участвовать

Для участия необходимо, чтобы заёмщик и его семья (супруг/а, дети до 18 лет) не имели собственного жилья за последние 5 лет. Также потребуется депозит в Отбасы банке с минимальной суммой накоплений 2 млн тенге — срок депозита значения не имеет. Чем выше накопления, тем больше шансов набрать баллы для перехода к ипотеке.

Условия программы

Программа предусматривает разные условия в зависимости от типа жилья:

Первоначальный взнос составляет 10% для квартир с чистовой отделкой и 20% для квартир в черновой отделке или на вторичном рынке.

Лимит суммы займа достигает 36 млн тенге в Алматы и Астане, а для остальных регионов — до 30 млн тенге.

Срок кредита — до 19 лет.

Программа предусматривает два этапа выплат. Сначала — предварительный заём на 8 лет, когда ежемесячный платёж выше: часть средств идёт на проценты, часть — на накопления на депозите. Например, при первоначальном взносе 10% и ставке 7% платёж составляет около 283 тыс. тенге, из которых 175 тыс. идут на проценты, а 108 тыс. — на депозит. При ставке 9% платёж увеличивается до 333 тыс. тенге (225 тыс. — проценты, 108 тыс. — депозит). Если первоначальный взнос 20%, при 7% платёж составит 253 тыс. тенге (175 тыс. — проценты, 78 тыс. — депозит), а при 9% — 303 тыс. тенге (225 тыс. — проценты, 78 тыс. — депозит).

После накопления 50% стоимости жилья на депозите ставка снижается, и начинается жилищный заём на 11 лет со ставкой 3,8%. В этом случае ежемесячный платёж становится значительно ниже: для 10% взноса — 132 тыс. тенге, для 20% — 128 тыс. тенге. В итоге чистая переплата за весь срок кредита может составлять от 17,2 до 22,3 млн тенге в зависимости от первоначального взноса и ставки.

Что можно купить по «Наурыз»

В Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах можно приобретать только первичное жильё, включая строящиеся жилые комплексы с гарантией КЖК.

В регионах и моногородах доступны как первичное, так и вторичное жильё, включая частные дома.

Среди областных центров, где можно участвовать в программе, — Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Конаев, Павлодар, Петропавловск, Семей, Жезказган, Талдыкорган, Тараз, Туркестан, Уральск и Усть-Каменогорск.

Как подать заявку

Зайдите на сайт Отбасы банка в раздел Baspana Market и авторизуйтесь (лучше с ноутбука или компьютера). В меню «Мои заявки» выберите программу «Наурыз» и нажмите «Подать заявку». Укажите регион покупки и проживания, согласитесь с условиями и продолжите. Выберите депозит, подтвердите согласие и введите SMS-код. Проверьте свои данные и подтвердите заявку. Банк проверит наличие жилья и статус недвижимости — процесс займёт до 3 рабочих дней. После проверки подпишите заявку ЭЦП.

Приём заявок осуществляется только в будние дни с 9:00 до 21:00.

Советы по подготовке

Главная роль в программе отводится накоплениям на депозите. От их размера зависит вознаграждение банка и количество баллов для допуска к кредиту. Планируя ипотеку, стоит заранее накопить средства и распределить их так, чтобы максимально использовать льготные условия.