18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.83
581.5
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.03.2026, 07:21

С 10 марта в Казахстане стартует ипотека с рекордно низкими ставками

Новости Казахстана 0 1 748

С 10 марта в Казахстане начинается приём заявок на государственную льготную ипотеку «Наурыз». Программа продлится до 31 марта, и её условия рассчитаны на граждан, которые соответствуют определённым критериям. Разберёмся, кто может участвовать, как оформить заявку и сколько реально придётся платить, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Что такое ипотека «Наурыз»

«Наурыз» — это государственная ипотечная программа с фиксированными процентными ставками от 7% до 9%. За её реализацию отвечает Отбасы банк, который ведёт учёт всех заявок и депозитов участников. Ставка 7% предоставляется социально уязвимым категориям населения, остальные платят 9%.

Кто может участвовать

Для участия необходимо, чтобы заёмщик и его семья (супруг/а, дети до 18 лет) не имели собственного жилья за последние 5 лет. Также потребуется депозит в Отбасы банке с минимальной суммой накоплений 2 млн тенге — срок депозита значения не имеет. Чем выше накопления, тем больше шансов набрать баллы для перехода к ипотеке.

Условия программы

Программа предусматривает разные условия в зависимости от типа жилья:

  • Первоначальный взнос составляет 10% для квартир с чистовой отделкой и 20% для квартир в черновой отделке или на вторичном рынке.

  • Лимит суммы займа достигает 36 млн тенге в Алматы и Астане, а для остальных регионов — до 30 млн тенге.

  • Срок кредита — до 19 лет.

Программа предусматривает два этапа выплат. Сначала — предварительный заём на 8 лет, когда ежемесячный платёж выше: часть средств идёт на проценты, часть — на накопления на депозите. Например, при первоначальном взносе 10% и ставке 7% платёж составляет около 283 тыс. тенге, из которых 175 тыс. идут на проценты, а 108 тыс. — на депозит. При ставке 9% платёж увеличивается до 333 тыс. тенге (225 тыс. — проценты, 108 тыс. — депозит). Если первоначальный взнос 20%, при 7% платёж составит 253 тыс. тенге (175 тыс. — проценты, 78 тыс. — депозит), а при 9% — 303 тыс. тенге (225 тыс. — проценты, 78 тыс. — депозит).

После накопления 50% стоимости жилья на депозите ставка снижается, и начинается жилищный заём на 11 лет со ставкой 3,8%. В этом случае ежемесячный платёж становится значительно ниже: для 10% взноса — 132 тыс. тенге, для 20% — 128 тыс. тенге. В итоге чистая переплата за весь срок кредита может составлять от 17,2 до 22,3 млн тенге в зависимости от первоначального взноса и ставки.

Что можно купить по «Наурыз»

  • В Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах можно приобретать только первичное жильё, включая строящиеся жилые комплексы с гарантией КЖК.

  • В регионах и моногородах доступны как первичное, так и вторичное жильё, включая частные дома.

Среди областных центров, где можно участвовать в программе, — Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Конаев, Павлодар, Петропавловск, Семей, Жезказган, Талдыкорган, Тараз, Туркестан, Уральск и Усть-Каменогорск.

Как подать заявку

  1. Зайдите на сайт Отбасы банка в раздел Baspana Market и авторизуйтесь (лучше с ноутбука или компьютера).

  2. В меню «Мои заявки» выберите программу «Наурыз» и нажмите «Подать заявку».

  3. Укажите регион покупки и проживания, согласитесь с условиями и продолжите.

  4. Выберите депозит, подтвердите согласие и введите SMS-код.

  5. Проверьте свои данные и подтвердите заявку.

  6. Банк проверит наличие жилья и статус недвижимости — процесс займёт до 3 рабочих дней.

  7. После проверки подпишите заявку ЭЦП.

Приём заявок осуществляется только в будние дни с 9:00 до 21:00.

Советы по подготовке

Главная роль в программе отводится накоплениям на депозите. От их размера зависит вознаграждение банка и количество баллов для допуска к кредиту. Планируя ипотеку, стоит заранее накопить средства и распределить их так, чтобы максимально использовать льготные условия.

1
9
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Добро пожаловать в КАБАЛУ.
04.03.2026, 03:32
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь