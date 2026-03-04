40 лет отчислений в ЕНПФ ради 54 тысяч тенге: горькая правда о казахстанской старости

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) предоставил расчёты, которые дают реальное понимание необходимого объёма пенсионных накоплений для разных уровней ежемесячной выплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Согласно официальным данным ЕНПФ, для того чтобы ежемесячная накопительная пенсия составляла:

500 000 тенге — нужно накопить 92,3 миллиона тенге ;

800 000 тенге — нужно накопить 147,7 миллиона тенге ;

1 000 000 тенге — нужно накопить 184,6 миллиона тенге.

Важно, что такие расчёты построены на условии полного трудового стажа — то есть 40 лет регулярных пенсионных взносов без перерывов.

Как рассчитывается пенсия в ЕНПФ

В фонде пояснили методику расчёта:

«Пенсионные выплаты из ЕНПФ рассчитываются по установленной методике. В первый год размер ежемесячной выплаты определяется исходя из ставки 6,5% от суммы накоплений, разделённой на 12 месяцев. Далее применяется ежегодная индексация 5%».

То есть чем больше накоплений и чем дольше вы участвуете в системе, тем выше пенсия благодаря как взносам, так и инвестиционному доходу фонда.

Примеры возможных выплат при разном размере накоплений

ЕНПФ привёл наглядные примеры, чтобы казахстанцы могли оценить свои перспективы:

10 млн тенге накоплений → пенсия 54 167 тенге ;

50 млн тенге накоплений → пенсия 270 833 тенге ;

100 млн тенге накоплений → пенсия 541 667 тенге.

При этом доля инвестиционного дохода в общем объёме накоплений может составлять от 40% до 70%, что делает долгосрочные взносы ещё более выгодными.

Фонд подчёркивает, что регулярность взносов и длительность участия в системе напрямую влияют на размер будущей пенсии.

Что происходит с государственными пенсиями

Для сравнения, средний размер совокупной пенсии на 1 февраля 2026 года составил 157 843 тенге:

солидарная пенсия — 103 931 тенге ;

базовая пенсия — 53 912 тенге.

С 1 января 2026 года в Казахстане была проведена индексация всех видов государственных пособий и пенсий на 10%. Это предусмотрено законом о республиканском бюджете на 2026–2028 годы и учитывает прогноз инфляции Национального банка.

Итог: планировать нужно уже сегодня

Расчёты ЕНПФ наглядно показывают, что для пенсии в полмиллиона и выше казахстанцам придётся формировать значительные накопления на протяжении всей трудовой жизни. Даже при активных инвестиционных доходах регулярность взносов остаётся ключевым фактором.

Такой подход позволяет не только обеспечить стабильный доход на старости лет, но и использовать систему накоплений как инструмент долгосрочного финансового планирования.