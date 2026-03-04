Генеральная уборка в медицине: Казахстан вводит новые правила для медорганизаций

Министерство здравоохранения РК предлагает отказаться от бессрочных лицензий для клиник и перейти на пятигодичное обновление разрешительных документов. Нововведения затронут как крупные стационары, так и небольшие частные кабинеты, а цель изменений — усилить контроль и повысить качество услуг без увеличения нагрузки на бизнес, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth .

Фото: кадр YouTube

Что именно меняется

На сегодняшний день лицензия на медицинскую деятельность в Казахстане выдается бессрочно. Это значит, что после получения разрешения государство формально теряет возможность системно отслеживать, продолжает ли клиника работать и соблюдает ли требования закона.

Согласно проекту закона, уже с 1 января 2027 года лицензии сроком на 5 лет будут выдавать вновь открывающимся медицинским организациям. А с 1 января 2030 года новая система коснется всех действующих клиник с бессрочными лицензиями.

Пошаговый переход на новый порядок

Министерство здравоохранения предусмотрело постепенный переход, чтобы снизить нагрузку на медицинские организации и дать время подготовиться:

2027 год — переоформление стационаров, включая государственные и многопрофильные клиники;

2028 год — амбулаторные учреждения и клиники, оказывающие стационарозамещающую помощь;

2029 год — субъекты микро- и малого бизнеса, включая частные консультативные кабинеты.

Таким образом, клиники смогут заранее спланировать процесс обновления лицензий без спешки и дополнительных расходов.

Зачем это нужно: причины изменений

В Министерстве подчеркивают, что речь не о новых требованиях, а о периодическом подтверждении соответствия действующим нормам. Порядок лицензирования и сроки получения разрешительных документов (13 рабочих дней) остаются прежними.

Однако бессрочные лицензии в нынешней системе создавали возможности для злоупотреблений. В проекте закона указывается, что часть медицинских организаций использовала лицензии лишь формально, при этом не оказывая реальных услуг, что наносило ущерб государственному бюджету.

Примеры нарушений и мошеннических схем

В стоматологических клиниках зафиксированы случаи, когда 43 организации, формально имея лицензии, вывели около 200 млрд тенге из ЕНПФ , не оказывая медицинскую помощь.

Проверки показали, что из 654 стоматологических клиник 154 не работали , но формально числились в реестре лицензированных организаций.

Пациенты также жаловались на клиники, где персонал не соответствовал квалификационным требованиям.

Эти случаи стали аргументом для перехода на регулярное подтверждение лицензий и усиления контроля за качеством медицинских услуг.

Как будет проходить общественное обсуждение

Общественное обсуждение законопроекта назначено на 18 марта 2026 года. В Минздраве заверяют, что переход на новую модель лицензирования будет плавным и поэтапным, с учетом масштабов системы здравоохранения и интересов бизнеса.

Цель изменений — не усложнить работу клиник, а сделать контроль прозрачным, а медицинские услуги — безопасными и качественными для населения.