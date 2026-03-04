18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.83
581.5
6.42
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.03.2026, 08:42

Генеральная уборка в медицине: Казахстан вводит новые правила для медорганизаций

Новости Казахстана 0 819

Министерство здравоохранения РК предлагает отказаться от бессрочных лицензий для клиник и перейти на пятигодичное обновление разрешительных документов. Нововведения затронут как крупные стационары, так и небольшие частные кабинеты, а цель изменений — усилить контроль и повысить качество услуг без увеличения нагрузки на бизнес, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что именно меняется

На сегодняшний день лицензия на медицинскую деятельность в Казахстане выдается бессрочно. Это значит, что после получения разрешения государство формально теряет возможность системно отслеживать, продолжает ли клиника работать и соблюдает ли требования закона.

Согласно проекту закона, уже с 1 января 2027 года лицензии сроком на 5 лет будут выдавать вновь открывающимся медицинским организациям. А с 1 января 2030 года новая система коснется всех действующих клиник с бессрочными лицензиями.

Пошаговый переход на новый порядок

Министерство здравоохранения предусмотрело постепенный переход, чтобы снизить нагрузку на медицинские организации и дать время подготовиться:

  • 2027 год — переоформление стационаров, включая государственные и многопрофильные клиники;

  • 2028 год — амбулаторные учреждения и клиники, оказывающие стационарозамещающую помощь;

  • 2029 год — субъекты микро- и малого бизнеса, включая частные консультативные кабинеты.

Таким образом, клиники смогут заранее спланировать процесс обновления лицензий без спешки и дополнительных расходов.

Зачем это нужно: причины изменений

В Министерстве подчеркивают, что речь не о новых требованиях, а о периодическом подтверждении соответствия действующим нормам. Порядок лицензирования и сроки получения разрешительных документов (13 рабочих дней) остаются прежними.

Однако бессрочные лицензии в нынешней системе создавали возможности для злоупотреблений. В проекте закона указывается, что часть медицинских организаций использовала лицензии лишь формально, при этом не оказывая реальных услуг, что наносило ущерб государственному бюджету.

Примеры нарушений и мошеннических схем

  • В стоматологических клиниках зафиксированы случаи, когда 43 организации, формально имея лицензии, вывели около 200 млрд тенге из ЕНПФ, не оказывая медицинскую помощь.

  • Проверки показали, что из 654 стоматологических клиник 154 не работали, но формально числились в реестре лицензированных организаций.

  • Пациенты также жаловались на клиники, где персонал не соответствовал квалификационным требованиям.

Эти случаи стали аргументом для перехода на регулярное подтверждение лицензий и усиления контроля за качеством медицинских услуг.

Как будет проходить общественное обсуждение

Общественное обсуждение законопроекта назначено на 18 марта 2026 года. В Минздраве заверяют, что переход на новую модель лицензирования будет плавным и поэтапным, с учетом масштабов системы здравоохранения и интересов бизнеса.

Цель изменений — не усложнить работу клиник, а сделать контроль прозрачным, а медицинские услуги — безопасными и качественными для населения.

1
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
В Казахстане открыта дорога к пожизненной пенсии с 50 лет: что нужно знатьНовости Казахстана
05.02.2026, 10:39 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь