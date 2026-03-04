Генеральная уборка в медицине: Казахстан вводит новые правила для медорганизаций

Министерство здравоохранения РК предлагает отказаться от бессрочных лицензий для клиник и перейти на пятигодичное обновление разрешительных документов. Нововведения затронут как крупные стационары, так и небольшие частные кабинеты, а цель изменений — усилить контроль и повысить качество услуг без увеличения нагрузки на бизнес, сообщает Lada.kz со ссылкой на TengriHealth.
На сегодняшний день лицензия на медицинскую деятельность в Казахстане выдается бессрочно. Это значит, что после получения разрешения государство формально теряет возможность системно отслеживать, продолжает ли клиника работать и соблюдает ли требования закона.
Согласно проекту закона, уже с 1 января 2027 года лицензии сроком на 5 лет будут выдавать вновь открывающимся медицинским организациям. А с 1 января 2030 года новая система коснется всех действующих клиник с бессрочными лицензиями.
Министерство здравоохранения предусмотрело постепенный переход, чтобы снизить нагрузку на медицинские организации и дать время подготовиться:
2027 год — переоформление стационаров, включая государственные и многопрофильные клиники;
2028 год — амбулаторные учреждения и клиники, оказывающие стационарозамещающую помощь;
2029 год — субъекты микро- и малого бизнеса, включая частные консультативные кабинеты.
Таким образом, клиники смогут заранее спланировать процесс обновления лицензий без спешки и дополнительных расходов.
В Министерстве подчеркивают, что речь не о новых требованиях, а о периодическом подтверждении соответствия действующим нормам. Порядок лицензирования и сроки получения разрешительных документов (13 рабочих дней) остаются прежними.
Однако бессрочные лицензии в нынешней системе создавали возможности для злоупотреблений. В проекте закона указывается, что часть медицинских организаций использовала лицензии лишь формально, при этом не оказывая реальных услуг, что наносило ущерб государственному бюджету.
В стоматологических клиниках зафиксированы случаи, когда 43 организации, формально имея лицензии, вывели около 200 млрд тенге из ЕНПФ, не оказывая медицинскую помощь.
Проверки показали, что из 654 стоматологических клиник 154 не работали, но формально числились в реестре лицензированных организаций.
Пациенты также жаловались на клиники, где персонал не соответствовал квалификационным требованиям.
Эти случаи стали аргументом для перехода на регулярное подтверждение лицензий и усиления контроля за качеством медицинских услуг.
Общественное обсуждение законопроекта назначено на 18 марта 2026 года. В Минздраве заверяют, что переход на новую модель лицензирования будет плавным и поэтапным, с учетом масштабов системы здравоохранения и интересов бизнеса.
Цель изменений — не усложнить работу клиник, а сделать контроль прозрачным, а медицинские услуги — безопасными и качественными для населения.
