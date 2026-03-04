Казахстан решает судьбу праворульных автомобилей

В Казахстане снова оживленно обсуждают вопрос запрета праворульных автомобилей, особенно в сфере пассажирских перевозок. В последние годы эта тема стала особенно актуальной после серии резонансных ДТП, в которых участвовали микроавтобусы Toyota Alphard — машины, популярные среди перевозчиков благодаря своей вместимости и комфорту, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Auto.

Фото: ortcom.kz

Эксперты и чиновники сошлись во мнении, что речь идет не просто о предпочтениях водителей, а о безопасности на дорогах, где каждая секунда промедления может стоить жизни.

История запрета и причины волнений

Идея ограничения праворульных автомобилей в Казахстане обсуждается давно. Еще осенью 2025 года в Мажилисе заговорили о необходимости полного запрета этих машин, а в декабре того же года депутат Елнур Бейсенбаев вновь поднял тему, акцентировав внимание на резком росте числа аварий с участием праворульных минивэнов. По его словам, наибольшая опасность исходит от моделей вроде Toyota Alphard, которые активно используются для пассажирских перевозок.

Несмотря на то что с 1 января 2025 года действует запрет на использование таких автомобилей в такси, многие нелегальные перевозчики продолжают работу. При этом агрегаторы, как отмечает Бейсенбаев, не обеспечивают должного контроля. Статистика ДТП с участием этих машин, по словам депутата, «просто зашкаливает»: за два дня июля произошло два крупных ДТП в Жамбылской и Алматинской областях.

Особенно резонансным стало ДТП 30 сентября на трассе Алматы — Бишкек, где погибли восемь человек. Еще два случая с Toyota Alphard произошли 3 октября под Павлодаром и 6 января 2026 года на 86-м километре той же трассы, приведя к многочисленным жертвам, включая иностранных граждан. Эти трагедии вновь привлекли внимание к безопасности эксплуатации праворульных автомобилей.

Позиция МВД и действующее законодательство

В Министерстве внутренних дел напомнили, что действующее законодательство уже запрещает использование праворульных автомобилей для перевозки пассажиров, включая такси. Закон также ограничивает транспорт с полностью ручным управлением или количеством боковых дверей менее четырех.

На вопрос о возможном переходном периоде для водителей и онлайн-платформ МВД ответило однозначно: нормы действуют в полной мере, и отсрочки не предусмотрено. Таким образом, регулирование сферы направлено на немедленное снижение рисков на дорогах.

Экспертное мнение: почему праворульные машины опасны

Эксперт Эдуард Эдоков напомнил, что праворульные автомобили свободно использовались в Казахстане до 2007 года, после чего был запрещен их первичный ввоз и регистрация. Однако машины, уже находившиеся в стране, продолжали эксплуатацию без ограничений.

По мнению Эдокова, нынешняя волна обсуждений связана именно с резонансными ДТП, особенно с участием Toyota Alphard. Несмотря на комфорт и вместимость этих минивэнов, эксплуатация на трассах с интенсивным движением создает дополнительные риски. Основная проблема в том, что многие дороги не оборудованы разделительными барьерами, и праворульному автомобилю при обгоне приходится выезжать на встречную полосу дальше, чем леворульному. Это увеличивает вероятность аварий.

Эксперт отмечает, что запрет праворульных автомобилей в коммерческих перевозках выглядит логичным с точки зрения регулирования рынка пассажирских услуг: водитель несет ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь пассажиров. При этом Эдоков подчеркивает необходимость прозрачной статистики ДТП для общества, чтобы данные об аварийности были достоверными и понятными.

Человеческий фактор: культура вождения важнее руля

Эдоков также выделяет человеческий фактор как ключевой элемент безопасности. Независимо от расположения руля, уровень ответственности и культура вождения определяют поведение на дороге. Нарушение правил, превышение скорости и рискованное маневрирование чаще всего связаны не с технической конфигурацией автомобиля, а с недостаточной дисциплиной водителя.

Однако изменить поведение всех водителей за короткий срок невозможно. Государство, по словам эксперта, через регулирование коммерческих перевозок пытается минимизировать потенциальные риски, которые не удается устранить быстрым повышением культуры вождения.

Последствия для таксистов и владельцев Alphard

Многие водители приобретали Toyota Alphard именно для коммерческого использования из-за их комфорта, вместимости и доступной цены. Для ряда людей это основной источник дохода, и запрет может серьезно ударить по финансовой стабильности владельцев.

С другой стороны, усиление контроля и ограничение эксплуатации может снизить спрос на праворульные машины. Продажа таких автомобилей для частного использования станет сложнее, так как потенциальные покупатели будут осторожнее выбирать машины для личных целей и извоза.

Итог: ответственность за руль

Эксперты и чиновники сходятся в одном: вопрос безопасности на дорогах Казахстана требует комплексного подхода. Ограничение эксплуатации праворульных автомобилей в коммерческих перевозках — это мера, призванная защитить пассажиров и снизить аварийность. Как подчеркнул Эдоков: «Ваша машина — ваша ответственность. Если вы хотите ездить на праворульном автомобиле в личных целях — это ваш выбор. Но перевозка пассажиров накладывает на водителя дополнительную ответственность, и закон направлен на то, чтобы эта ответственность не обернулась трагедией».