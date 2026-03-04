Страна застряла между богатыми и бедными: Всемирный банк вынес вердикт Казахстану

В Казахстане вновь усиливается социальное неравенство, что вызывает обеспокоенность экспертов Всемирного банка и международных финансовых организаций. Несмотря на снижение уровня бедности в последние годы, разрыв между богатыми и бедными в стране после кратковременного уменьшения начал увеличиваться, сообщил представитель Международной финансовой корпорации (IFC) в Казахстане Зафар Хашимов на CFO SUMMIT XIII, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Эксперт отметил, что Казахстан ставит перед собой амбициозную цель — достичь уровня стран с высоким доходом. Однако этот путь крайне непрост: с 1990-х годов такую задачу смогли реализовать лишь 34 государства мира. Основной барьер — так называемая «ловушка среднего дохода», когда страна достигает определенного экономического порога и надолго застревает из-за структурных и институциональных факторов.

Уроки других стран: Южная Корея против Чили

З. Хашимов привел в пример успешные кейсы преодоления «ловушки среднего дохода». Южная Корея и Польша смогли вывести свою экономику на новый уровень, создав условия для устойчивого роста и повышения доходов населения. В то же время Чили до сих пор не справляется с этим вызовом, аналогично Казахстану, который на текущий момент находится на среднем уровне дохода и нуждается в комплексных реформах для прорыва.

Социальное неравенство: тревожные сигналы

Хотя уровень бедности в республике за последние годы снижается как среди городского, так и среди сельского населения, эксперты Всемирного банка отмечают, что тенденция к увеличению разрыва между бедными и богатыми вновь проявляется. Коэффициент человеческого капитала, отражающий вероятность того, что среднестатистический ребенок реализует свой потенциал во взрослом возрасте, в Казахстане составляет всего 63%, что значительно ниже уровня развитых стран.

Особое внимание вызывает ситуация в сельской местности: за последние 30 лет её социально-экономические показатели практически не изменились, что указывает на сохраняющуюся структурную уязвимость.

Производство и роль государства в экономике

IFC проанализировала динамику развития Казахстана за последние три десятилетия. В 1990-х годах страна начинала с относительно высокой позиции, опережая соседние государства, такие как Узбекистан и Вьетнам. Однако за этот период Вьетнам значительно улучшил свои показатели, а Узбекистан опередил Казахстан. По индексу производительности Казахстан снизился в рейтинге, несмотря на природные ресурсы и стартовые преимущества.

Что касается доли государства в экономике, эксперт подчеркнул, что наличие государственных предприятий само по себе не определяет эффективность экономики. Анализ Всемирного банка показывает, что предприятия с иностранным участием демонстрируют значительно более высокую производительность, чем государственные компании, что подтверждает необходимость реформ и повышения эффективности госпредприятий.

Логистические вызовы и географическое положение

Казахстан находится в уникальной, но сложной географической позиции: отсутствие прямого выхода к морю делает страну зависимой от транзита через соседние государства. По словам З. Хашимова, республика ведет активную работу по минимизации этих логистических ограничений, включая развитие транспортной инфраструктуры и международных связей.

Производительность и экономический рост

Эксперт отметил, что в 1990-х Казахстан начал реформы и использовал свои природные ресурсы как импульс для экономического роста. ВВП на душу населения рос до 2008–2009 годов, затем произошел резкий спад. Попытки восстановления до кризиса 2014–2015 годов были ограниченными, а пандемия COVID-19 в 2020 году нанесла дополнительный удар по экономике. По данным З. Хашимова, страна пока не достигла высокого уровня ВНД на душу населения, что оставляет значительный потенциал для дальнейшего развития.

Качество рабочих мест и демографические задачи

Несмотря на создание более 430 тыс. рабочих мест за последние годы, большая часть новых позиций приходится на сферу услуг с низкой производительностью. Эксперт подчеркнул, что до 2030 года Казахстану необходимо создать еще около 500 тыс. рабочих мест с более высокой оплатой труда и производительностью, чтобы соответствовать демографическим и экономическим требованиям страны.