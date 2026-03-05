В одном подъезде Шымкента обнаружены тела четырех человек из трёх квартир

В Шымкенте расследуют обстоятельства гибели сразу четырех человек, тела которых обнаружили в одном подъезде многоэтажного дома. Трагедия произошла в микрорайоне Студенческий городок и уже вызвала широкий общественный резонанс. По предварительной информации, причиной смерти могло стать отравление газом, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

Кадр из видео

ЧП развернулось в обычном жилом доме, где, как позже выяснилось, в трех разных квартирах находились погибшие. Жители подъезда утверждают, что на протяжении нескольких дней ощущали характерный запах газа, однако ситуация не получила должной реакции.

Четыре жизни — три квартиры

По данным телеканала KTK, трагедия затронула жильцов сразу нескольких этажей. В одной из квартир были обнаружены тела 31-летней женщины и 16-летней девушки. В другой — на втором этаже — без признаков жизни нашли 23-летнего молодого человека. Еще одна погибшая, студентка, находилась в съемной квартире на третьем этаже.

Соседи рассказывают, что хозяйка арендованной квартиры первой обнаружила тело 20-летней девушки. По их словам, дверь в ванную комнату была заперта изнутри. Когда ее вскрыли, выяснилось, что квартирантка скончалась во время купания.

Эта находка стала отправной точкой для масштабной проверки всего подъезда. На место были вызваны участковый инспектор и экстренные службы. Спасатели начали эвакуацию жителей и вскрытие других квартир, где вскоре обнаружили еще троих погибших.

«Запах стоял несколько дней»

Жильцы дома утверждают, что тревожные сигналы появились задолго до трагедии. По их словам, в подъезде ощущался устойчивый запах газа, однако никто не придал этому должного значения. Некоторые соседи заявляют, что жаловались на проблему, но меры, по их мнению, оказались недостаточными или запоздалыми.

Очевидцы описывают произошедшее как шок для всего дома. Людей срочно выводили на улицу, подъезд оцепили, на месте работали спасатели, полицейские и медики. Район на время оказался в центре внимания экстренных служб.

Уголовное дело и версия о некачественных услугах

В департаменте полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, повлекших смерть человека. Следствию предстоит установить, были ли допущены нарушения при эксплуатации газового оборудования, обслуживании коммуникаций или проверке систем безопасности.

Предстоит выяснить, шла ли речь об утечке бытового газа, неисправности оборудования или других технических факторах. Также будет дана оценка действиям ответственных служб и организаций.

Дом под проверкой, город — в ожидании ответов

Сейчас специалисты продолжают работу на месте происшествия. Жители дома временно ограничены в доступе к квартирам, проводится проверка состояния инженерных сетей. Правоохранительные органы и профильные службы анализируют все возможные версии.

Трагедия в Шымкенте вновь подняла вопрос о состоянии газового хозяйства в жилых домах и своевременности реагирования на жалобы жильцов. Горожане ждут официальных выводов экспертизы и ответов на главный вопрос — можно ли было предотвратить эту катастрофу.