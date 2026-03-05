Казахстанцы могут отдохнуть на Наурыз 9 дней подряд

В 2026 году праздник выпадет на конец марта, и благодаря особенностям законодательства у казахстанцев есть уникальная возможность устроить себе целых девять дней отдыха подряд. Как это сделать и какие нюансы стоит учитывать, сообщает Lada.kz со ссылкой на uchet.kz.

Фото: gov.kz

Наурыз и государственные праздничные дни

Согласно статье 3 Закона «О праздниках в РК», Наурыз – государственный праздник, официально отмечаемый с 21 по 23 марта. Особенность 2026 года в том, что первые два дня праздника – 21 и 22 марта – выпадают на выходные дни, субботу и воскресенье.

Закон предусматривает, что если праздничный день совпадает с выходным, следующим рабочим днем назначается дополнительный выходной. Таким образом, 24 и 25 марта станут дополнительными праздничными днями, открывая шанс для длительного весеннего отдыха.

Как продлить праздник: простые и легальные способы

Итак, если правильно распланировать свой график, казахстанцы могут отдохнуть с 21 по 29 марта 2026 года. Рассмотрим основные способы продления праздничного времени.

1. Ежегодный оплачиваемый отпуск

Самый очевидный и простой вариант – использовать ежегодный оплачиваемый отпуск. По статье 92 Трудового кодекса РК достаточно оформить заявление на отпуск на два рабочих дня, 26 и 27 марта. После согласования с работодателем эти дни автоматически присоединяются к государственным праздникам.

Для оформления достаточно заполнить стандартное заявление и приказ, которые составляют бухгалтер или кадровик. Этот способ удобен тем, кто ценит спокойствие и не хочет сталкиваться с дополнительными формальностями.

2. Отпуск без сохранения заработной платы

Если оплачиваемый отпуск уже израсходован, можно обратиться к работодателю с просьбой о предоставлении отпускных дней без сохранения зарплаты. Эти дни не влияют на расчет ежегодного оплачиваемого отпуска, и отрабатывать их в будущем не требуется.

Как и в предыдущем случае, оформляются стандартные документы: заявление сотрудника и приказ работодателя. Такой подход позволит продлить отдых и не затрагивать основные отпускные квоты.

3. Временная нетрудоспособность

Иногда в период праздничных гуляний здоровье может подвести. В таких случаях закон позволяет оформить больничный лист. По статье 133 ТК РК дни временной нетрудоспособности не считаются прогулом, и работодатель может их оплачивать.

Важно своевременно уведомить руководство и посетить медицинское учреждение для оформления документа. Это официально закрепленный способ получить дополнительное время на отдых без риска дисциплинарных последствий.

4. Донорство крови как способ продлить отдых

Неожиданный, но законный вариант – стать донором крови или ее компонентов. Согласно статье 208 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», работник, сдающий кровь безвозмездно, имеет право на дополнительный оплачиваемый день отдыха.

Этот день можно присоединить к отпуску или согласовать с работодателем на любой другой удобный день. Главное – заранее согласовать время донации, чтобы избежать недоразумений.

5. Отгулы с последующей отработкой

Некоторые сотрудники предпочитают оформить отгулы, которые потом отрабатываются в другие дни. Этот способ требует согласования с руководителем, но дает возможность гибко распределять рабочее время и продлить отдых на нужный срок.

6. Дополнительные дни по инициативе работодателя

В некоторых компаниях руководство может поощрять сотрудников дополнительными выходными. Эти дни, как правило, не оплачиваются, но позволяют продлить весенний отпуск и насладиться праздником. Сотрудники ценят такой жест внимания и возможность более длинного отдыха без формальных процедур.

Как выбрать оптимальный вариант

Выбор метода продления отдыха зависит от личных обстоятельств, отношения с работодателем и готовности планировать график заранее. Для кого-то достаточно оформить пару дней отпуска, кто-то предпочтет сочетать отпуск и отгулы, а кто-то воспользуется необычными способами вроде донорства.

Главное – продумать последовательность действий, чтобы максимально насладиться весной и праздником Наурыз, не нарушая трудовой дисциплины и не создавая конфликтов на работе.