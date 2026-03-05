18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
05.03.2026, 07:20

Второй шанс: в Казахстане хотят смягчить сроки за участие в чужих войнах

Новости Казахстана

Инициатива гуманизации уголовных мер в отношении казахстанцев, принимавших участие в боевых действиях за рубежом, включая операции в рамках СВО, прозвучала со стороны депутата от правящей партии Amanat Жаркынбека Амантай, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: http://kalashnikov.club
Фото: http://kalashnikov.club

Парламентарий направил депутатский запрос к генеральному прокурору и главе МВД с предложением пересмотреть подход к наказанию таких граждан, подчеркнув при этом влияние глобальной геополитической напряженности на жизнь обычных казахстанцев.

Геополитика и влияние на граждан Казахстана

В своем запросе Жаркынбек Амантай отметил, что обострение военно-политического противостояния в мире оказывает серьезное влияние на архитектуру глобальной безопасности. По его словам, в таких условиях различные стороны конфликта активно прибегают к вербовке, дезинформации и пропагандистским приемам, что приводит к вовлечению граждан Казахстана в вооруженные конфликты за рубежом.

Рост числа уголовных дел и осуждений

Парламентарий привел статистику последних лет, показывающую рост числа уголовных дел по статье за участие в иностранных вооруженных конфликтах: в 2023 году зарегистрировано 23 дела, в 2024 году – 36, а в 2025 году – уже 141. Среди осужденных в 2025 году оказалось 26 человек. Депутат подчеркнул, что эти цифры отражают усиление глобальных военных конфликтов и активизацию манипуляций со стороны различных сторон, вовлекающих граждан в чужие войны.

Международная практика и примеры смягчения ответственности

Жаркынбек Амантай указал на то, что в международной практике не всегда участие граждан в зарубежных военных действиях автоматически считается преступлением. Исключение составляют лишь случаи вступления в террористические организации, совершение военных преступлений или действия против национальных интересов собственной страны.

«Никто не идет на войну без причины. Кто-то ищет выход из социальных трудностей, кто-то действует под влиянием обмана или принуждения, а кто-то рассчитывает на высокооплачиваемую работу», – отмечается в запросе депутата. Он подчеркнул, что последствия таких действий ложатся не только на самих участников конфликтов, но и на их семьи и близких.

Проблема жестких санкций и примеры осужденных

Депутат обратил внимание на то, что существующая жесткая уголовная политика создает серьезные препятствия для тех, кто искренне раскаялся и желает вернуться на родину. В качестве примера он привел дело Евгения Люфта, недавно приговоренного к шести годам лишения свободы, который, по словам парламентария, имел гражданство России.

Предложения по гуманизации уголовной политики

Амантай считает необходимым внедрить дифференцированный подход к оценке действий граждан, не состоящих в террористических организациях и не совершавших военных преступлений, и добровольно вернувшихся в Казахстан. Он предложил законодательно закрепить возможность применения условного наказания, ограничений свободы, пробационного контроля или других альтернативных мер.

Помимо этого, депутат призвал к разработке комплексной государственной программы по реабилитации казахстанцев, участвовавших в зарубежных вооруженных конфликтах, с целью их социальной и психологической адаптации после возвращения на родину.

