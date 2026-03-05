До 735 тысяч тенге: Казахстан готовит новую статью с крупными штрафами

В Казахстане планируют новые штрафы для частных детективов за нарушения закона и сокрытие преступлений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: istockphoto.com

Депутаты Мажилиса приняли в работу законопроект о частной детективной деятельности, который предусматривает отдельное наказание за нарушение правил работы детективов. Если закон примут, штрафы коснутся как отдельных специалистов, так и бизнеса.

Новая статья в КоАП: что предлагается

Разработчики законопроекта предлагают внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статью 470-1 — «Нарушения законодательства в сфере детективной деятельности».

К числу возможных нарушений относят:

Выдачу лицензии на детективную деятельность человеку, не соответствующему требованиям закона.

Принятие на должность частного детектива лица, которое не соответствует критериям закона (например, возраст от 30 лет, отсутствие проблем с законом).

Отсутствие у детектива документа установленного образца, удостоверяющего его личность и подтверждающего профессиональный статус во время работы.

Размеры штрафов за нарушения

Если закон примут, штрафы для разных категорий нарушителей будут следующими:

За основные нарушения:

Физические лица — 5 МРП (21 625 тенге в 2026 году)

Малый бизнес — 40 МРП (173 000 тенге)

Средний бизнес — 80 МРП (346 000 тенге)

Крупный бизнес — 100 МРП (432 500 тенге)

За сокрытие информации о готовящихся или совершённых преступлениях (если это не уголовно наказуемо):

Физические лица — 10 МРП (43 250 тенге)

Малый бизнес — 60 МРП (259 500 тенге)

Средний бизнес — 100 МРП (432 500 тенге)

Крупный бизнес — 120 МРП (519 000 тенге)

Повторные нарушения приведут к увеличению штрафов:

Физические лица — 20 МРП (86 500 тенге)

Малый бизнес — 100 МРП (432 500 тенге)

Средний бизнес — 150 МРП (648 750 тенге)

Крупный бизнес — 170 МРП (735 250 тенге), с возможным запретом деятельности

Кто сможет работать детективом

Если закон примут, частным детективом сможет стать гражданин Казахстана, который получит лицензию на деятельность в соответствии с законом.

Услуги детективов будут доступны как физическим, так и юридическим лицам .

Обязательным станет заключение договора между детективом и клиентом.

Закон направлен на официальное регулирование профессии, чтобы работа детективов была прозрачной и безопасной для клиентов.

Почему закон важен