Министерство внутренних дел РК сделало официальное заявление о трудоустройстве за границей

МВД Казахстана обратилось к гражданам с предупреждением о возможных рисках при поиске высокооплачиваемой работы за границей через интернет, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Polisia.kz

Как казахстанцев заманивают в ловушку

Схемы мошенничества часто распространяются через популярные мессенджеры и социальные платформы. В первую очередь злоумышленники используют Telegram-каналы и WhatsApp-группы, а также размещают объявления на онлайн-площадках с вакансиями. Объявления выглядят крайне привлекательно: обещают высокую заработную плату, оплачиваемые перелёты и проживание, а также простую работу, для которой якобы не требуется опыт или знание иностранного языка.

На первый взгляд всё кажется легким и безопасным. Но эксперты МВД предупреждают, что за такими заманчивыми предложениями скрываются реальные угрозы для жизни и свободы граждан.

Реальные риски для тех, кто согласился

После прибытия за границу многие сталкиваются с неприятными сюрпризами. Среди наиболее частых случаев — изъятие паспорта и других документов, ограничение свободы передвижения и фактическое принуждение к участию в незаконных схемах, таких как интернет-мошенничество.

Кроме того, жертвы таких схем могут столкнуться с невыплатой обещанной зарплаты, вымогательством денег за «освобождение» или возвращение на родину, а также психологическим давлением и угрозами. МВД подчёркивает, что последствия могут быть как финансовыми, так и физическими, вплоть до попадания в криминальные ситуации.

Как обезопасить себя

Специалисты рекомендуют оформлять трудоустройство за рубежом исключительно через лицензированные агентства. Важно тщательно проверять работодателя, условия договора и юридические аспекты трудового контракта.

Казахстанцам советуют никогда не передавать свои документы и персональные данные третьим лицам. Не менее важно заранее сообщить родственникам маршрут поездки и точное место пребывания за границей.

Если возникают сомнения относительно легитимности предложения, или появляются признаки мошенничества, МВД настоятельно рекомендует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Ранняя реакция может предотвратить серьёзные проблемы и защитить граждан от финансовых и личных потерь.