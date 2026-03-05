Дефицит кадров в Казахстане взвинтил зарплаты «технарей» до исторических максимумов

В Казахстане специалисты технических профессий и инженеры промышленного сектора сегодня могут получать доход, который превышает зарплаты офисных сотрудников. Спрос на таких работников растет, а работодатели готовы платить высокие деньги за опыт и квалификацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Индустриальные отрасли экономики остаются лидерами по уровню заработка. В горнодобывающей промышленности средняя зарплата достигает 930 тысяч тенге, что почти вдвое выше среднего по стране. В финансовом секторе и сфере информационных технологий доход начинается от 830–900 тысяч тенге.
Промышленность, где трудятся инженеры и технические специалисты, тоже остается высокооплачиваемой: средняя зарплата здесь составляет 617 718 тенге. В транспортной и логистической сфере она достигает 598 421 тенге, а в строительстве — 495 778 тенге.
Вывод очевиден: индустриальные профессии в Казахстане стабильно обеспечивают доход выше офисного уровня.
Несмотря на высокий средний уровень дохода, настоящие «миллионники» — редкость. В 2025 году лишь 11,8 тысяч работников получали более 3 млн тенге в месяц, что составляет всего 0,4% всех занятых.
Наиболее часто такие зарплаты встречались в:
Финансовой и страховой сферах
Горнодобывающей промышленности
Обрабатывающей промышленности
Среди профессий-лидеров по доходу оказались:
Горные инженеры
Аудиторы и бизнес-консультанты
Логисты, финансисты, маркетологи и HR-аналитики
Абсолютным рекордсменом стал горный инженер в добывающей промышленности — более 12 млн тенге в месяц, за ним следовали:
Руководитель строительной организации — около 11,5 млн тенге
Генеральный директор логистической компании — примерно 10,4 млн тенге
Рост зарплат в технических профессиях напрямую связан с структурой экономики Казахстана. Страна остается индустриальной: добывающий сектор, промышленность, строительство и транспорт формируют основной спрос на инженеров и квалифицированных рабочих.
Другие факторы:
Дефицит кадров — расширение производств усиливает спрос на инженеров, сварщиков, монтажников и других специалистов.
Крупные промышленные и инфраструктурные проекты — развитие нефтегазовых месторождений, модернизация предприятий и строительство новых объектов требуют высококвалифицированных работников.
Результат: опытные технари получают зарплаты, сопоставимые или даже выше, чем офисные сотрудники.
Среди инженеров особенно ценятся:
Буровые инженеры — около 850 000 тенге в месяц
Заместители начальников участков на производстве — примерно 691 000 тенге
Горные инженеры — около 640 000 тенге
Среди квалифицированных рабочих:
Сварщики высокого разряда (аргоновая сварка, TIG) — 1,2–1,5 млн тенге
Сварщики-универсалы — 910 000–1,2 млн тенге
Цеховые аргонщики — 800 000–1 млн тенге
Монтажники и сервисные специалисты также получают высокий доход:
Промышленные слесари — 800–900 тыс. тенге, на вахте — до 1 млн тенге
Сантехники-монтажники — до 1,5 млн тенге, на вахте — 700–800 тыс. тенге
Инженеры-проектировщики востребованы в промышленности и получают 600–900 тыс. тенге в месяц, в зависимости от опыта и компании.
В Казахстане технические профессии становятся привлекательнее офисной работы не только с точки зрения дохода, но и карьерного роста. Высокая зарплата, стабильный спрос и участие в крупных проектах делают инженеров и квалифицированных рабочих элитой индустриального рынка.
Офис может ждать — настоящие миллионы делают там, где работают руки и голова вместе.
