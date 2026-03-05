18+
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
05.03.2026, 09:47

Дефицит кадров в Казахстане взвинтил зарплаты «технарей» до исторических максимумов

Новости Казахстана 0 622

В Казахстане специалисты технических профессий и инженеры промышленного сектора сегодня могут получать доход, который превышает зарплаты офисных сотрудников. Спрос на таких работников растет, а работодатели готовы платить высокие деньги за опыт и квалификацию, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Kazpravda.kz
Фото: Kazpravda.kz

Индустриальные отрасли экономики остаются лидерами по уровню заработка. В горнодобывающей промышленности средняя зарплата достигает 930 тысяч тенге, что почти вдвое выше среднего по стране. В финансовом секторе и сфере информационных технологий доход начинается от 830–900 тысяч тенге.

Промышленность, где трудятся инженеры и технические специалисты, тоже остается высокооплачиваемой: средняя зарплата здесь составляет 617 718 тенге. В транспортной и логистической сфере она достигает 598 421 тенге, а в строительстве — 495 778 тенге.

Вывод очевиден: индустриальные профессии в Казахстане стабильно обеспечивают доход выше офисного уровня.

Миллионные зарплаты остаются редкостью

Несмотря на высокий средний уровень дохода, настоящие «миллионники» — редкость. В 2025 году лишь 11,8 тысяч работников получали более 3 млн тенге в месяц, что составляет всего 0,4% всех занятых.

Наиболее часто такие зарплаты встречались в:

  • Финансовой и страховой сферах

  • Горнодобывающей промышленности

  • Обрабатывающей промышленности

Среди профессий-лидеров по доходу оказались:

  • Горные инженеры

  • Аудиторы и бизнес-консультанты

  • Логисты, финансисты, маркетологи и HR-аналитики

Абсолютным рекордсменом стал горный инженер в добывающей промышленности — более 12 млн тенге в месяц, за ним следовали:

  • Руководитель строительной организации — около 11,5 млн тенге

  • Генеральный директор логистической компании — примерно 10,4 млн тенге

Почему технические профессии дорожают

Рост зарплат в технических профессиях напрямую связан с структурой экономики Казахстана. Страна остается индустриальной: добывающий сектор, промышленность, строительство и транспорт формируют основной спрос на инженеров и квалифицированных рабочих.

Другие факторы:

  1. Дефицит кадров — расширение производств усиливает спрос на инженеров, сварщиков, монтажников и других специалистов.

  2. Крупные промышленные и инфраструктурные проекты — развитие нефтегазовых месторождений, модернизация предприятий и строительство новых объектов требуют высококвалифицированных работников.

Результат: опытные технари получают зарплаты, сопоставимые или даже выше, чем офисные сотрудники.

Кто зарабатывает больше всех в технической сфере

Среди инженеров особенно ценятся:

  • Буровые инженеры — около 850 000 тенге в месяц

  • Заместители начальников участков на производстве — примерно 691 000 тенге

  • Горные инженеры — около 640 000 тенге

Среди квалифицированных рабочих:

  • Сварщики высокого разряда (аргоновая сварка, TIG) — 1,2–1,5 млн тенге

  • Сварщики-универсалы910 000–1,2 млн тенге

  • Цеховые аргонщики800 000–1 млн тенге

Монтажники и сервисные специалисты также получают высокий доход:

  • Промышленные слесари800–900 тыс. тенге, на вахте — до 1 млн тенге

  • Сантехники-монтажники — до 1,5 млн тенге, на вахте — 700–800 тыс. тенге

Инженеры-проектировщики востребованы в промышленности и получают 600–900 тыс. тенге в месяц, в зависимости от опыта и компании.

Вывод

В Казахстане технические профессии становятся привлекательнее офисной работы не только с точки зрения дохода, но и карьерного роста. Высокая зарплата, стабильный спрос и участие в крупных проектах делают инженеров и квалифицированных рабочих элитой индустриального рынка.

Офис может ждать — настоящие миллионы делают там, где работают руки и голова вместе.

