Вернётся ли Сабуров в Россию: юрист назвала реальные шансы комика

Казахстанский юморист и популярный комик Нурлан Сабуров оказался в крайне редкой и необычной ситуации: ему запрещён въезд в Россию сроком на 50 лет. По словам юриста Елены Ермохиной, этот запрет можно оспорить, однако времени остаётся совсем немного — всего около двух месяцев, чтобы начать процедуру обжалования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Ермохина пояснила, что закон даёт Сабурову возможность защищать свои права. Сначала необходимо направить досудебную жалобу в Главное управление по вопросам миграции МВД, а при необходимости — подать административный иск в районный суд, действуя по статье 219 Кодекса административного судопроизводства РФ. Важно успеть в течение трёх месяцев после получения решения о запрете.
Несмотря на доступность процедуры обжалования, юрист подчеркнула, что вероятность успеха невелика. Согласно практике Верховного суда РФ, лишь около 10–20% подобных решений удаётся отменить. Главная причина — строгий подход судов к делам, связанным с национальной безопасностью.
Ермохина отметила, что шанс есть, но он ограничен. Успех возможен, если удастся доказать процессуальные ошибки, отсутствие реальной угрозы или значительные изменения обстоятельств по статье 25.10 закона №114-ФЗ. В качестве аргумента юрист упомянула публичные заявления Сабурова о лояльности, которые он делал ранее.
Перед казахстанским комиком стоит сложная задача: собрать убедительные доказательства и успеть начать процедуру обжалования в ограниченные сроки. В противном случае запрет на въезд в Россию сроком в полвека может остаться в силе, став одним из самых необычных и резонансных случаев в современной судебной практике.
