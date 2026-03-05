18+
05.03.2026, 10:45

Вернётся ли Сабуров в Россию: юрист назвала реальные шансы комика

Новости Казахстана 0 536

Казахстанский юморист и популярный комик Нурлан Сабуров оказался в крайне редкой и необычной ситуации: ему запрещён въезд в Россию сроком на 50 лет. По словам юриста Елены Ермохиной, этот запрет можно оспорить, однако времени остаётся совсем немного — всего около двух месяцев, чтобы начать процедуру обжалования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Алексей Майшев/РИА «Новости»
Двухступенчатая процедура обжалования

Ермохина пояснила, что закон даёт Сабурову возможность защищать свои права. Сначала необходимо направить досудебную жалобу в Главное управление по вопросам миграции МВД, а при необходимости — подать административный иск в районный суд, действуя по статье 219 Кодекса административного судопроизводства РФ. Важно успеть в течение трёх месяцев после получения решения о запрете.

Шансы по судебной практике

Несмотря на доступность процедуры обжалования, юрист подчеркнула, что вероятность успеха невелика. Согласно практике Верховного суда РФ, лишь около 10–20% подобных решений удаётся отменить. Главная причина — строгий подход судов к делам, связанным с национальной безопасностью.

Возможные пути для отмены запрета

Ермохина отметила, что шанс есть, но он ограничен. Успех возможен, если удастся доказать процессуальные ошибки, отсутствие реальной угрозы или значительные изменения обстоятельств по статье 25.10 закона №114-ФЗ. В качестве аргумента юрист упомянула публичные заявления Сабурова о лояльности, которые он делал ранее.

Итог: шанс есть, но времени мало

Перед казахстанским комиком стоит сложная задача: собрать убедительные доказательства и успеть начать процедуру обжалования в ограниченные сроки. В противном случае запрет на въезд в Россию сроком в полвека может остаться в силе, став одним из самых необычных и резонансных случаев в современной судебной практике.

