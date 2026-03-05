Подозреваемые в исчезновении семьи в Атырауской области скоро прибудут в Казахстан

Подозреваемых по делу об убийстве супружеской пары в Атырауской области доставят в Казахстан уже в этом месяце. Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов сообщил, что маршруты перемещения согласованы с иностранными коллегами и будут реализованы в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: пресс-служба полиции

Экстрадиция из Индонезии: кто под подозрением

По словам Адилова, Казахстан ведёт процесс экстрадиции двух подозреваемых из Индонезии. Среди них находится 30-летняя казахстанка Акбаян Мукангалиева, правовой статус которой пока уточняется. Замминистра подчеркнул, что на данный момент официальными подозреваемыми считаются только два человека.

"Для расследования создана специальная следственная группа, работающая в Атырауской области", — добавил Адилов.

Ранее в Индонезии был задержан мужчина в деревне Сенару на острове Ломбок. При этом с ним находилась его бывшая супруга, ранее объявленная в международный розыск как без вести пропавшая. Видео задержания публиковалось МВД Казахстана.

Потерпевшие: кто были супруги

Жертвами преступления стали 66-летний Максот Карабалин и 64-летняя Насип Утешкалиева из села Жангельдин. По словам родственников, супруги имели третью группу инвалидности, занимались скотоводством и редко покидали аул. У пары было трое детей — две дочери и сын.

25 декабря 2025 года полиция получила сообщение о пропаже почти всей семьи. Сообщалось, что супруги и двое взрослых детей — 32-летний Наурыз и 35-летняя Мирамгул — не выходили на связь с ноября.

Трагическое обнаружение: тела супругов найдены

6 января полицейские обнаружили тела супругов. После этого было возбуждено уголовное дело. В социальных сетях появлялась информация, что тела нашли под полом сарая на территории их дома, однако официальных комментариев правоохранителей на этот счёт не поступало.

8 января супруги были похоронены в селе Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области. На похороны пришли многие жители аула, отмечая скромность и добропорядочность погибших.

Главный подозреваемый: версия полиции и семьи

8 января полиция объявила в розыск 29-летнего жителя Махамбетского района. По версии следствия, он может быть причастен к убийству. Родные погибших подозревают, что речь идёт о зяте семьи.

Родственница Асела Мукангалиева рассказала, что зять был последним, кто видел пропавших:

"Жители села видели, как зять посадил братишку и сестру в такси и увёз. Мы считаем его главным подозреваемым. Возможно, он действовал не один".

При этом ранее между супругами и зятем не возникало конфликтов, равно как и с другими членами семьи.