18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.36
572.84
6.29
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
05.03.2026, 19:39

Казахстанцы впервые смогут следить за доходностью своей пенсии онлайн

Новости Казахстана 0 662

Жители Казахстана получили новый инструмент для контроля за своими пенсионными накоплениями. Единый пенсионный накопительный фонд (ЕНПФ) запустил специализированную цифровую платформу invest.enpf.kz, которая позволяет вкладчикам не только отслеживать доходность своих пенсионных инвестиций, но и сравнивать эффективность работы различных управляющих компаний, сообщает Lada.kz. 

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Все данные о пенсионных инвестициях в одном месте

Новый онлайн-сервис собирает и систематизирует информацию об управляющих инвестиционными портфелями, предоставляя вкладчикам возможность видеть полную картину того, как работают их пенсионные деньги. Ранее такие сведения были доступны лишь частично, и получение их требовало обращения в различные источники и компании.

Теперь на платформе можно ознакомиться с ключевыми показателями, включая доходность управляющих инвестициями, структуру пенсионных активов, используемые инвестиционные стратегии и сравнительный анализ работы разных управляющих компаний. Это дает вкладчикам полноценное представление о том, куда идут их накопления и какие результаты приносит выбранная стратегия управления.

Новый сервис — шаг к прозрачной пенсионной системе

Цифровой ресурс invest.enpf.kz не просто информирует, но и создает условия для более осознанного финансового планирования. Вкладчики смогут оценить эффективность текущего управления средствами и при необходимости принять решение о переводе части накоплений в доверительное управление, опираясь на объективные данные и сравнение результатов работы различных управляющих.

Эксперты отмечают, что запуск платформы значительно повышает прозрачность пенсионной системы страны и упрощает доступ к информации, которая ранее была труднодоступной. Для многих казахстанцев это станет удобным инструментом для контроля за собственными средствами и планирования будущей пенсии с учетом реальных показателей доходности.

Онлайн-контроль вместо догадок

Ранее вкладчики чаще всего ориентировались на общие отчеты и заявления управляющих компаний, не имея возможности самостоятельно сверить цифры и стратегии. Теперь ситуация меняется: каждый может зайти на платформу, проверить показатели своей инвестиционной стратегии и сравнить их с другими, чтобы принимать решения на основе фактов, а не догадок.

По мнению финансовых аналитиков, такой подход стимулирует управляющие компании к большей открытости и повышает конкуренцию, что в долгосрочной перспективе может положительно сказаться на доходности пенсионных накоплений граждан.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь