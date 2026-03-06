Казахстанцы впервые смогут следить за доходностью своей пенсии онлайн

Жители Казахстана получили новый инструмент для контроля за своими пенсионными накоплениями. Единый пенсионный накопительный фонд (ЕНПФ) запустил специализированную цифровую платформу invest.enpf.kz , которая позволяет вкладчикам не только отслеживать доходность своих пенсионных инвестиций, но и сравнивать эффективность работы различных управляющих компаний, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Все данные о пенсионных инвестициях в одном месте

Новый онлайн-сервис собирает и систематизирует информацию об управляющих инвестиционными портфелями, предоставляя вкладчикам возможность видеть полную картину того, как работают их пенсионные деньги. Ранее такие сведения были доступны лишь частично, и получение их требовало обращения в различные источники и компании.

Теперь на платформе можно ознакомиться с ключевыми показателями, включая доходность управляющих инвестициями, структуру пенсионных активов, используемые инвестиционные стратегии и сравнительный анализ работы разных управляющих компаний. Это дает вкладчикам полноценное представление о том, куда идут их накопления и какие результаты приносит выбранная стратегия управления.

Новый сервис — шаг к прозрачной пенсионной системе

Цифровой ресурс invest.enpf.kz не просто информирует, но и создает условия для более осознанного финансового планирования. Вкладчики смогут оценить эффективность текущего управления средствами и при необходимости принять решение о переводе части накоплений в доверительное управление, опираясь на объективные данные и сравнение результатов работы различных управляющих.

Эксперты отмечают, что запуск платформы значительно повышает прозрачность пенсионной системы страны и упрощает доступ к информации, которая ранее была труднодоступной. Для многих казахстанцев это станет удобным инструментом для контроля за собственными средствами и планирования будущей пенсии с учетом реальных показателей доходности.

Онлайн-контроль вместо догадок

Ранее вкладчики чаще всего ориентировались на общие отчеты и заявления управляющих компаний, не имея возможности самостоятельно сверить цифры и стратегии. Теперь ситуация меняется: каждый может зайти на платформу, проверить показатели своей инвестиционной стратегии и сравнить их с другими, чтобы принимать решения на основе фактов, а не догадок.

По мнению финансовых аналитиков, такой подход стимулирует управляющие компании к большей открытости и повышает конкуренцию, что в долгосрочной перспективе может положительно сказаться на доходности пенсионных накоплений граждан.