«Нам бы так!»: россиянка восхищена МИД Казахстана и спасением своих граждан из Катара (видео)

Российская туристка Радмила Ганиева оказалась среди пассажиров круизного лайнера Celestyal Journey , который неожиданно задержался в столице Катара — Дохе. Путешествие, которое должно было завершиться в Дубае, прервалось из-за внезапной ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Lada.kz.

По словам путешественницы, пассажирам сообщили, что дальнейшее движение судна временно невозможно. Причиной стали ограничения на морское и воздушное сообщение в регионе. В результате лайнер вынужден оставаться в порту Дохи как минимум до 7 марта.

Такая ситуация стала неожиданностью для сотен туристов из разных стран, которые рассчитывали завершить свой маршрут по Персидскому заливу. Многие из них начали искать помощь у дипломатических представительств своих государств, чтобы решить вопрос возвращения домой.

Жалоба на отсутствие помощи

4 марта Радмила Ганиева рассказала о сложившейся ситуации на своей странице в Instagram. Она отметила, что пассажиры из России, оказавшиеся на борту лайнера, столкнулись с отсутствием оперативной поддержки.

По ее словам, туристы пытались связаться с российскими дипломатическими представительствами, однако конкретных решений по организации возвращения на родину на тот момент не последовало. Это вызвало обеспокоенность среди пассажиров, которые оказались фактически изолированными в иностранном порту и не понимали, каким образом смогут покинуть регион.

Ситуация осложнялась тем, что круизные туристы из разных стран оказались в разных условиях: некоторые государства начали активно помогать своим гражданам, тогда как другие пассажиры продолжали ждать решений.

Помощь, которая пришла быстро

Особое внимание россиянки привлекла работа казахстанских дипломатов. По ее словам, граждане Казахстана, находившиеся на борту лайнера, практически сразу связались с дипломатическим представительством своей страны.

Реакция, как утверждает туристка, последовала очень быстро. Уже в тот же день казахстанская сторона начала предпринимать конкретные шаги для эвакуации своих граждан.

По словам Ганиевой, для казахстанцев организовали специальный авиарейс из соседней страны. План предполагает, что пассажиров сначала доставят автобусами в Саудовскую Аравию, где для них подготовлен большой самолет, который бесплатно доставит людей на родину.

Сейчас, по ее информации, для туристов оформляются необходимые визовые документы, после чего они смогут покинуть Катар и продолжить путь домой.

Организация эвакуации через соседнюю страну

Согласно описанию ситуации, казахстанских туристов планируют вывезти по следующей схеме. Сначала их группами перевезут из Катара в Саудовскую Аравию на автобусах. После пересечения границы пассажиры смогут воспользоваться подготовленным авиарейсом, который направится в Казахстан.

Такая логистика стала возможной благодаря оперативной координации между дипломатическими службами и соответствующими ведомствами. По словам очевидцев, весь процесс организован достаточно быстро, а пассажиры получают информацию о дальнейших шагах.

Пример для других стран

Россиянка также обратила внимание, что не только Казахстан, но и некоторые другие государства оперативно отреагировали на ситуацию.

Так, граждане Узбекистана, находящиеся на борту лайнера, тоже получили поддержку. Для них был создан специальный чат, где координируются действия по возвращению домой. Через этот канал пассажиры получают информацию о возможных вариантах выезда и дальнейших действиях.

По словам Ганиевой, такая оперативная коммуникация помогает людям ориентироваться в происходящем и понимать, какие решения принимаются для их эвакуации.

Туристы продолжают ждать развития ситуации

Пока лайнер остается в порту Дохи, пассажиры из разных стран продолжают следить за развитием событий и ждать дальнейших решений.

Для части туристов вопрос возвращения на родину уже начал решаться благодаря дипломатическим каналам. Другие же продолжают рассчитывать на помощь своих государств и надеются, что ситуация в регионе стабилизируется в ближайшее время.

История, о которой рассказала российская путешественница, вызвала обсуждение в социальных сетях. Пользователи активно комментируют действия разных стран и отмечают важность оперативной работы дипломатических служб в подобных чрезвычайных ситуациях.