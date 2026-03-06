Ключ от квартиры: как Казахстан раздаёт жильё в 2026 году

В Казахстане в 2026 году получить квартиру от государства реально — но только если знать, как работает система очереди на жильё, какие виды поддержки доступны и какие правила нужно соблюдать, чтобы очередь не заморозили. Разбираем всё подробно, включая доходные ограничения, категории очередников и ставки льготной ипотеки, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: freepik

Что такое очередь на жильё и кто её ведёт

Очередь на жильё — это официальный учёт граждан, нуждающихся в доступном жилье. Она даёт шанс:

оформить субсидию на аренду,

получить квартиру в аренду от государства с возможностью выкупа,

оформить льготную ипотеку с низкими ставками.

С мая 2025 года очередью управляет Отбасы банк. По состоянию на 2026 год в очереди стоят 951 тыс. казахстанцев, из них почти 600 тыс. социально уязвимые.

Чтобы попасть в очередь, нужно соответствовать трём условиям:

Быть гражданином Казахстана или кандасом. Не иметь собственного жилья последние пять лет (или единственное жильё признано аварийным). Это распространяется на супругов и детей до 18 лет. Иметь постоянную прописку. В Астане, Алматы и Шымкенте — не менее трёх лет, в остальных городах срок не учитывается.

Важно: очередь формируется строго по месту прописки. Квартиру предоставят именно в этом регионе.

Что даёт очередь на жильё

Очередь открывает доступ к разным видам государственной помощи. Выбор зависит от категории очередника и дохода:

С низким доходом — субсидия на аренду или квартира в аренду.

С более высоким доходом — льготная ипотека под 2–9%.

В 2026 году прожиточный минимум (ПМ) в Казахстане составляет 50 851 тенге, и именно от него зависят доходные пороги.

Субсидия на аренду

Государство покрывает 50% арендной платы, остальное оплачивает участник.

Пример: если аренда квартиры стоит 200 000 тг, государство оплачивает 100 000 тг.

Доступна только четырём категориям социально уязвимых:

многодетные семьи,

дети-сироты,

люди с I и II группой инвалидности,

семьи с детьми-инвалидами.

Доход на члена семьи за последние 6 месяцев не должен превышать 1 ПМ, то есть 50 851 тг. Для семьи из трёх человек — не более 152 553 тг в месяц.

Жильё ищет сам участник на рынке (например, на Krisha.kz). Оформляется трёхсторонний договор между арендатором, собственником и Отбасы банком. Нельзя арендовать у родственников или бывших супругов.

Заявки на субсидию принимаются круглогодично через сайт otbasybank.kz. Ежегодно получают субсидию около 10–11 тыс. человек.

Аренда квартиры от государства

Государственные квартиры предоставляются пожизненно, с продлением договора каждые пять лет. Жильё можно передавать по наследству.

Плата за аренду в среднем составляет 15 000–20 000 тг в месяц, плюс коммунальные услуги.

Доход на человека за 6 месяцев не должен превышать:

2 ПМ (101 702 тг) — для семей из трёх и более человек,

3,5 ПМ (177 978 тг) — для семьи из одного-двух человек.

Акимат строит или выкупает квартиры у застройщиков, передаёт данные в Отбасы банк. Иногда жильё можно выкупить на льготных условиях. Распределение зависит от наличия жилья в регионе, и уведомление приходит через SMS. Ожидание может занять годы.

Льготная ипотека под 2%

Доступна шести категориям социально уязвимых:

ветераны ВОВ и приравненные к ним, ветераны боевых действий,

лица с инвалидностью,

дети-сироты,

многодетные семьи,

семьи с детьми-инвалидами,

вдовы и вдовцы.

Средний доход на человека — не более 5 ПМ (254 550 тг).

Необходим депозит в Отбасы банке и накопление первоначального взноса — 10% от стоимости квартиры.

Льготная ипотека под 5%

Доступна всем социально уязвимым очередникам, доход на человека — не более 6 ПМ (305 106 тг).

Также требуется депозит с накоплением первоначального взноса — 10%.

Заявки отслеживаются на сайте Отбасы банка, наличие объектов зависит от регионов.

Льготная ипотека под 7–9% («Наурыз»)

Доступна всем очередникам и вкладчикам Отбасы банка, средний доход — от 5 ПМ (254 550 тг).

Ставка для социально уязвимых — 7% , для остальных — 9% .

Сумма займа: до 36 млн тг в Астане, Алматы; до 30 млн тг в остальных городах.

Требуется депозит с минимум 2 млн тг для первоначального взноса: 10% для квартир с ремонтом, 20% — в черновой отделке.

Есть конкурсный отбор по баллам: учитываются накопления, семья, дети, возраст до 35 лет, социальный статус.

В Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах доступно только первичное жильё. В остальных регионах — первичное и вторичное жильё, включая дома.

Областные центры: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Конаев, Павлодар, Петропавловск, Семей, Жезказган, Талдыкорган, Тараз, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск.

В 2026 году ипотека «Наурыз» стартует 10 марта, планируют выдать 12,2 тыс. займов по всем льготным ипотекам.

Как встать в очередь на жильё

Зайдите на сайт orken.otbasybank.kz с компьютера и авторизуйтесь через ЭЦП. Дождитесь решения — 1 рабочий день, до 3 дней при прикреплении документов (например, акт об аварийности). Подтвердите по SMS — ответ «да» на согласие обработки данных обязателен.

Подать заявку можно в любое время, но рассматривают только в будни.

Почему очередь могут заморозить

Очередь может стать неактивной, если участник не пройдёт инвентаризацию:

согласие на сбор и обработку данных,

актуализация данных участника и семьи.

Без прохождения инвентаризации SMS о распределении жилья не придёт. Каждый очередник обязан пройти её самостоятельно.

Как распределяют жильё

Субсидию участники оформляют сами.

Арендные квартиры и ипотека — ждут SMS от Отбасы банка.

На распределение влияет дата постановки в очередь и наличие объектов.

Приоритетные категории получают до 70% от годового объёма жилья.

Пример: из 100 квартир — 70 достанется социально уязвимым очередникам, 30 — остальным.

После получения SMS нужно ответить в течение нескольких дней, затем идёт оценка дохода и остальные этапы.