Ключ от квартиры: как Казахстан раздаёт жильё в 2026 году

В Казахстане в 2026 году получить квартиру от государства реально — но только если знать, как работает система очереди на жильё, какие виды поддержки доступны и какие правила нужно соблюдать, чтобы очередь не заморозили. Разбираем всё подробно, включая доходные ограничения, категории очередников и ставки льготной ипотеки, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Очередь на жильё — это официальный учёт граждан, нуждающихся в доступном жилье. Она даёт шанс:
оформить субсидию на аренду,
получить квартиру в аренду от государства с возможностью выкупа,
оформить льготную ипотеку с низкими ставками.
С мая 2025 года очередью управляет Отбасы банк. По состоянию на 2026 год в очереди стоят 951 тыс. казахстанцев, из них почти 600 тыс. социально уязвимые.
Чтобы попасть в очередь, нужно соответствовать трём условиям:
Быть гражданином Казахстана или кандасом.
Не иметь собственного жилья последние пять лет (или единственное жильё признано аварийным). Это распространяется на супругов и детей до 18 лет.
Иметь постоянную прописку. В Астане, Алматы и Шымкенте — не менее трёх лет, в остальных городах срок не учитывается.
Важно: очередь формируется строго по месту прописки. Квартиру предоставят именно в этом регионе.
Очередь открывает доступ к разным видам государственной помощи. Выбор зависит от категории очередника и дохода:
С низким доходом — субсидия на аренду или квартира в аренду.
С более высоким доходом — льготная ипотека под 2–9%.
В 2026 году прожиточный минимум (ПМ) в Казахстане составляет 50 851 тенге, и именно от него зависят доходные пороги.
Государство покрывает 50% арендной платы, остальное оплачивает участник.
Пример: если аренда квартиры стоит 200 000 тг, государство оплачивает 100 000 тг.
Доступна только четырём категориям социально уязвимых:
многодетные семьи,
дети-сироты,
люди с I и II группой инвалидности,
семьи с детьми-инвалидами.
Доход на члена семьи за последние 6 месяцев не должен превышать 1 ПМ, то есть 50 851 тг. Для семьи из трёх человек — не более 152 553 тг в месяц.
Жильё ищет сам участник на рынке (например, на Krisha.kz). Оформляется трёхсторонний договор между арендатором, собственником и Отбасы банком. Нельзя арендовать у родственников или бывших супругов.
Заявки на субсидию принимаются круглогодично через сайт otbasybank.kz. Ежегодно получают субсидию около 10–11 тыс. человек.
Государственные квартиры предоставляются пожизненно, с продлением договора каждые пять лет. Жильё можно передавать по наследству.
Плата за аренду в среднем составляет 15 000–20 000 тг в месяц, плюс коммунальные услуги.
Доход на человека за 6 месяцев не должен превышать:
2 ПМ (101 702 тг) — для семей из трёх и более человек,
3,5 ПМ (177 978 тг) — для семьи из одного-двух человек.
Акимат строит или выкупает квартиры у застройщиков, передаёт данные в Отбасы банк. Иногда жильё можно выкупить на льготных условиях. Распределение зависит от наличия жилья в регионе, и уведомление приходит через SMS. Ожидание может занять годы.
Доступна шести категориям социально уязвимых:
ветераны ВОВ и приравненные к ним, ветераны боевых действий,
лица с инвалидностью,
дети-сироты,
многодетные семьи,
семьи с детьми-инвалидами,
вдовы и вдовцы.
Средний доход на человека — не более 5 ПМ (254 550 тг).
Необходим депозит в Отбасы банке и накопление первоначального взноса — 10% от стоимости квартиры.
Доступна всем социально уязвимым очередникам, доход на человека — не более 6 ПМ (305 106 тг).
Также требуется депозит с накоплением первоначального взноса — 10%.
Заявки отслеживаются на сайте Отбасы банка, наличие объектов зависит от регионов.
Доступна всем очередникам и вкладчикам Отбасы банка, средний доход — от 5 ПМ (254 550 тг).
Ставка для социально уязвимых — 7%, для остальных — 9%.
Сумма займа: до 36 млн тг в Астане, Алматы; до 30 млн тг в остальных городах.
Требуется депозит с минимум 2 млн тг для первоначального взноса: 10% для квартир с ремонтом, 20% — в черновой отделке.
Есть конкурсный отбор по баллам: учитываются накопления, семья, дети, возраст до 35 лет, социальный статус.
В Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах доступно только первичное жильё. В остальных регионах — первичное и вторичное жильё, включая дома.
Областные центры: Актау, Актобе, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Конаев, Павлодар, Петропавловск, Семей, Жезказган, Талдыкорган, Тараз, Туркестан, Уральск, Усть-Каменогорск.
В 2026 году ипотека «Наурыз» стартует 10 марта, планируют выдать 12,2 тыс. займов по всем льготным ипотекам.
Зайдите на сайт orken.otbasybank.kz с компьютера и авторизуйтесь через ЭЦП.
Дождитесь решения — 1 рабочий день, до 3 дней при прикреплении документов (например, акт об аварийности).
Подтвердите по SMS — ответ «да» на согласие обработки данных обязателен.
Подать заявку можно в любое время, но рассматривают только в будни.
Очередь может стать неактивной, если участник не пройдёт инвентаризацию:
согласие на сбор и обработку данных,
актуализация данных участника и семьи.
Без прохождения инвентаризации SMS о распределении жилья не придёт. Каждый очередник обязан пройти её самостоятельно.
Субсидию участники оформляют сами.
Арендные квартиры и ипотека — ждут SMS от Отбасы банка.
На распределение влияет дата постановки в очередь и наличие объектов.
Приоритетные категории получают до 70% от годового объёма жилья.
Пример: из 100 квартир — 70 достанется социально уязвимым очередникам, 30 — остальным.
После получения SMS нужно ответить в течение нескольких дней, затем идёт оценка дохода и остальные этапы.
Комментарии0 комментарий(ев)