Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

Сегодня, 6 марта 2026 года, Национальный банк Республики Казахстан объявил решение по уровню базовой ставки. Как сообщили в пресс-службе НБК, ставка оставлена на прежнем уровне — 18,0% годовых с коридором +/- 1 процентный пункт. Решение было принято с учетом результатов прогнозного раунда, актуализированных макроэкономических показателей и анализа баланса инфляционных рисков, сообщает Lada.kz.

Фото: Lada.kz

Сохранение базовой ставки стало ответом на сочетание внутренних и внешних факторов, включая динамику цен, инфляционные ожидания и мировые экономические тенденции. Национальный банк подчеркнул, что текущее положение позволяет держать политику умеренно жесткой, поддерживая контроль над инфляцией и стабильность национальной валюты.

Динамика инфляции: снижение, но с «подводными камнями»

Годовая инфляция в феврале 2026 года снизилась до 11,7% по сравнению с январскими 12,2%, что полностью соответствует прогнозам. Аналитики отмечают, что снижение касается всех ключевых компонентов: продовольственные товары подорожали на 12,7% (в январе 12,9%), непродовольственные — на 11,6% (11,7%), платные услуги — на 10,8% (12%).

Нацбанк пояснил, что дезинфляцию поддерживают несколько факторов: умеренно жесткие денежно-кредитные условия, укрепление курса тенге, замедление темпов беззалогового потребительского кредитования, а также сокращение избыточной ликвидности через поэтапное повышение нормы обязательных резервов, операции по зеркалированию и реализация комплекса антиинфляционных мер правительства и самого Нацбанка. Значительный вклад в сдерживание роста цен оказывает мораторий на повышение тарифов ЖКУ и цен на топливо. В то же время влияние повышения НДС на инфляцию оценивается как ограниченное.

Месячная инфляция в феврале зафиксирована на уровне 1,1%, а базовая инфляция составила 0,8%. При этом инфляционные ожидания населения на год вперед снизились до 13,7%, оставаясь при этом повышенными и волатильными. Прогноз профессиональных участников рынка по инфляции на 2026 год сократился до 10% (в январе — 10,8%).

Влияние мировых цен и геополитики на экономику Казахстана

Нацбанк также отметил, что мировые цены на продовольствие демонстрируют тенденцию к замедлению. Снижение наблюдается в молочной продукции и сахаре, однако рост зафиксирован по зерновым и растительным маслам.

Ситуация на Ближнем Востоке оказывает влияние на нефтяной рынок: прогнозируется, что в первом полугодии 2026 года цена на нефть марки Brent будет временно выше прошлых ожиданий на фоне эскалации конфликта в регионе. В дальнейшем предполагается постепенное снижение цены до примерно 60 долларов за баррель. Среднегодовой прогноз составляет 66,3 доллара за баррель с последующей стабилизацией.

В отдельных странах инфляция сохраняется на разных уровнях. В России показатели остаются повышенными, и таргет инфляции ожидается к 2027 году. В Европейском союзе рост цен стабильно низкий, в то время как в США инфляция постепенно приближается к цели благодаря сбалансированной политике Федеральной резервной системы.

Прогноз инфляции и экономической активности

Национальный банк уточнил прогноз инфляции на 2026 год в сторону снижения: рост цен ожидается в диапазоне 9,5–11,5% вместо прежних 9,5–12,5%. Одновременно прогнозируется постепенное достижение однозначных уровней инфляции к 2027–2028 годам благодаря совместным действиям Правительства и НБ, предсказуемой фискальной и квазифискальной политике, а также снижению вклада ЖКУ и ГСМ в рост цен.

Прогнозируемый рост ВВП на 2026 год сохраняется в диапазоне 3,5–4,5%. Внутренний спрос будет замедляться под влиянием фискальной консолидации и охлаждения потребительского кредитования. Сохранение умеренной денежно-кредитной политики позволит Нацбанку оценивать темпы снижения инфляции и корректировать стратегию в случае необходимости.

При устойчивом замедлении инфляции и отсутствии новых проинфляционных шоков рассматривается возможность снижения базовой ставки во втором полугодии 2026 года. Однако на данный момент пространство для смягчения денежно-кредитной политики еще не сформировалось.

Базовая ставка: зачем она нужна

Базовая ставка является ключевым инструментом денежно-кредитной политики Нацбанка. Она задает целевое значение межбанковской краткосрочной ставки, влияя на уровень инфляции через процентные ставки на денежном рынке и курс национальной валюты.

Повышение базовой ставки удорожает финансовые ресурсы, снижает потребление и стимулирует сбережения, что в конечном итоге снижает инфляцию. Кроме того, укрепление национальной валюты также оказывает понижающее давление на рост цен.

Следующее плановое решение по базовой ставке будет объявлено 24 апреля 2026 года в 12:00 по времени Астаны. Полная информация о факторах принятого решения и прогнозах будет представлена в Докладе о денежно-кредитной политике 11 марта на официальном сайте Нацбанка.