18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
06.03.2026, 10:32

Неожиданный «эффект» ближневосточного конфликта для Казахстана

Новости Казахстана 0 602

Ситуация на мировых рынках, особенно на Ближнем Востоке, оказывает прямое влияние на экономику Казахстана и курс национальной валюты — тенге. Последние события в регионе уже отразились на стоимости нефти, а вместе с этим — на прогнозах аналитиков относительно дальнейшего движения валютного рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: kapital.kz
Фото: kapital.kz

Нефть растет, но тревога сохраняется

Аналитик «Финама» Николай Дудченко отмечает, что ближневосточный конфликт позитивно сказался на ценах на черное золото. Рост стоимости нефти — традиционно благоприятный фактор для экономики Казахстана, так как страна является крупным экспортером сырья. Увеличение нефтяных доходов поддерживает торговый баланс и, косвенно, укрепляет тенге.

Однако ситуация не столь однозначна. Увеличение цен на нефть уже привело к росту стоимости бензина в США, что создаёт давление на инфляцию. Более высокая инфляция в США может заставить Федеральную резервную систему повысить ключевую ставку. В таких условиях доллар США получает дополнительную поддержку, что может компенсировать укрепление тенге и сделать движение курса более волатильным.

Долгосрочные риски для Казахстана

Несмотря на краткосрочную поддержку национальной валюты рост напряженности на Ближнем Востоке несет потенциальные угрозы для Казахстана в будущем. Затягивание конфликта способно снизить мировой спрос на сырьё, что приведет к падению цен на нефть и длительному периоду низких доходов для экспортёров.

По словам Дудченко, восстановление спроса после подобных колебаний требует значительного времени, что делает экономику Казахстана уязвимой перед длительными кризисами на глобальном рынке.

Прогноз курса USD/KZT

Аналитик подчеркнул, что реакция валютного рынка пока разнонаправленная, но в целом наблюдается тенденция к укреплению доллара. В случае преодоления пары USD/KZT уровня 500–505 тенге возможен дальнейший рост до диапазона 510–515 тенге, а при сохранении текущей геополитической напряжённости доллар может достигнуть отметки 520 тенге.

Таким образом, текущая ситуация ставит перед казахстанской экономикой новые вызовы: баланс между внешними доходами от нефти и внутренними финансовыми рисками становится все более хрупким.

1
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
С 11 февраля казахстанских водителей на границе будут проверять по новым правиламНовости Казахстана
07.02.2026, 13:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстан с 12 марта вводит новые штрафы для работодателей: за что и сколько придется платитьНовости Казахстана
09.02.2026, 14:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь