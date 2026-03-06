Неожиданный «эффект» ближневосточного конфликта для Казахстана

Ситуация на мировых рынках, особенно на Ближнем Востоке, оказывает прямое влияние на экономику Казахстана и курс национальной валюты — тенге. Последние события в регионе уже отразились на стоимости нефти, а вместе с этим — на прогнозах аналитиков относительно дальнейшего движения валютного рынка, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: kapital.kz

Нефть растет, но тревога сохраняется

Аналитик «Финама» Николай Дудченко отмечает, что ближневосточный конфликт позитивно сказался на ценах на черное золото. Рост стоимости нефти — традиционно благоприятный фактор для экономики Казахстана, так как страна является крупным экспортером сырья. Увеличение нефтяных доходов поддерживает торговый баланс и, косвенно, укрепляет тенге.

Однако ситуация не столь однозначна. Увеличение цен на нефть уже привело к росту стоимости бензина в США, что создаёт давление на инфляцию. Более высокая инфляция в США может заставить Федеральную резервную систему повысить ключевую ставку. В таких условиях доллар США получает дополнительную поддержку, что может компенсировать укрепление тенге и сделать движение курса более волатильным.

Долгосрочные риски для Казахстана

Несмотря на краткосрочную поддержку национальной валюты рост напряженности на Ближнем Востоке несет потенциальные угрозы для Казахстана в будущем. Затягивание конфликта способно снизить мировой спрос на сырьё, что приведет к падению цен на нефть и длительному периоду низких доходов для экспортёров.

По словам Дудченко, восстановление спроса после подобных колебаний требует значительного времени, что делает экономику Казахстана уязвимой перед длительными кризисами на глобальном рынке.

Прогноз курса USD/KZT

Аналитик подчеркнул, что реакция валютного рынка пока разнонаправленная, но в целом наблюдается тенденция к укреплению доллара. В случае преодоления пары USD/KZT уровня 500–505 тенге возможен дальнейший рост до диапазона 510–515 тенге, а при сохранении текущей геополитической напряжённости доллар может достигнуть отметки 520 тенге.

Таким образом, текущая ситуация ставит перед казахстанской экономикой новые вызовы: баланс между внешними доходами от нефти и внутренними финансовыми рисками становится все более хрупким.