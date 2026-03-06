В Казахстане определились с правилами экспорта говядины и импорта яиц

В Казахстане приняты новые решения, которые кардинально влияют на внешнеэкономическую политику в агропромышленном секторе. Межведомственная комиссия по вопросам внешней торговли и участия в международных экономических организациях (МВК) одобрила изменения, касающиеся экспорта говядины, импорта куриных яиц и сохранения маточного поголовья скота. Нововведения направлены на укрепление национального рынка и расширение экспортного потенциала, сообщает Lada.kz со ссылкой на правительство .

Фото: кадр YouTube

Временный запрет на экспорт картофеля не вводится

Несмотря на возможные колебания цен, казахстанские власти решили не ограничивать экспорт картофеля. По данным МВК, внутренний рынок стабилен, а запасы достаточны для обеспечения потребностей населения. Решение свидетельствует о стремлении правительства сохранить баланс между внутренним обеспечением продовольствием и внешнеэкономическими интересами страны.

Смягчение требований к экспортерам говядины

Одним из ключевых решений стало облегчение условий получения экспортных квот на говядину. Ранее для участия в экспортных поставках требовалось наличие откормочной площадки минимум на 5 тысяч голов скота и собственного мясокомбината. Новые правила позволяют шире привлекать производителей к внешнему рынку.

Это решение согласуется с Комплексным планом развития животноводства, который предусматривает увеличение поголовья крупного рогатого скота с 7,9 до 12 миллионов голов. Такой рост создаёт перспективы для расширения экспорта казахстанской говядины и повышения доходов фермерских хозяйств. Министерство сельского хозяйства уже готовит изменения в правила распределения квот, чтобы облегчить выход производителей на международные рынки.

Ограничения на вывоз маточного поголовья

Вместе с расширением экспорта власти Казахстана сохраняют контроль над внутренними ресурсами. Продлен запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота, включая бычков, в страны ЕАЭС. Это позволит обеспечить сырьём отечественные перерабатывающие предприятия и поддержать стабильность животноводческого сектора внутри страны.

Полугодовой запрет на импорт куриных яиц

Для укрепления внутреннего производства Министерство сельского хозяйства вводит шестимесячный запрет на импорт куриных яиц, включая страны ЕАЭС. В Казахстане насчитывается 70 птицефабрик: 34 яичного направления, 29 мясного и 7 племенной репродукции.

По итогам 2025 года производство куриных яиц выросло на 2,4% и составило 4,568 миллиарда штук, что обеспечивает внутренний рынок на 98%. Введение временного запрета на импорт позволит полностью сосредоточиться на развитии местного производства и стимулировать отечественных производителей.

Новый баланс агропродовольственного рынка

Комплекс мер, принятых МВК, демонстрирует стремление Казахстана одновременно развивать экспортные возможности и защищать внутренний рынок. Увеличение квот на говядину, сохранение маточного поголовья и временное ограничение импорта яиц создают условия для роста национального производства и укрепления продовольственной безопасности страны.