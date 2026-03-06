Стало известно, сколько женщин сейчас живет в Казахстане

В Казахстане озвучили актуальные данные о численности женского населения. Свежую статистику 6 марта 2026 года опубликовало Бюро национальной статистики. По официальной информации, сегодня в стране проживают 10 488 074 женщины, что делает их одной из ключевых демографических групп, определяющих социальное и экономическое развитие государства, сообщает Lada.kz.
Новые данные позволяют не только оценить общую численность женщин, но и увидеть, как распределяется женское население по возрасту, регионам и сферам занятости.
Статистика показывает, что большая часть казахстанок находится в трудоспособном возрасте. Это означает, что женщины играют важную роль в экономике и социальной жизни страны.
Возрастная структура выглядит следующим образом:
0–15 лет — 29,1%
16–60 лет — 55,5%
61 год и старше — 15,4%
Таким образом, более половины всех женщин Казахстана находятся в активном возрасте, участвуя в профессиональной деятельности, бизнесе и общественной жизни.
Распределение женского населения по регионам страны показывает, что крупнейшие города и густонаселенные области традиционно лидируют по количеству жительниц.
Наибольшее число женщин проживает:
Алматы — около 1,2 млн человек
Туркестанская область — примерно 1 млн
Астана — 803,5 тыс.
Алматинская область — 778,5 тыс.
Такая картина объясняется высокой урбанизацией, экономическими возможностями крупных городов и демографическими особенностями южных регионов страны.
Статистика также позволяет оценить демографические показатели, характеризующие качество и продолжительность жизни.
Средний возраст женщин в Казахстане — 34,1 года.
Ожидаемая продолжительность жизни — 79,4 года.
Эти данные подтверждают общую тенденцию: женщины в Казахстане живут значительно дольше мужчин, что характерно для большинства стран мира.
Женщины занимают значительную долю в структуре занятости населения Казахстана и активно участвуют в экономической жизни страны.
По данным статистики:
среди всего занятого населения женщины составляют 48%, что эквивалентно 4,4 млн человек;
среди наемных работников их доля достигает 50%;
среди самостоятельно занятых — около 45%.
Это свидетельствует о практически равном участии женщин и мужчин в трудовой деятельности.
Статистические данные показывают, что женщины традиционно преобладают в ряде социально значимых сфер.
Наиболее высокая доля занятости женщин наблюдается в следующих отраслях:
Образование — около 20% всех занятых женщин;
Торговля — 19%;
Здравоохранение — 10%.
Именно эти направления остаются ключевыми секторами, где женский труд играет особенно заметную роль.
Отдельно статистики выделили участие женщин в бизнесе. В последние годы этот показатель стабильно растет.
Сегодня женщины составляют 50,8% всех индивидуальных предпринимателей в Казахстане. Это означает, что более половины малого бизнеса в стране создается и развивается именно женщинами.
Наиболее высокая экономическая активность наблюдается среди женщин среднего возраста.
По данным Бюро национальной статистики, больше всего занятых женщин находится в возрастной группе 35–44 года — около 1,3 млн человек. Именно этот период считается пиком профессиональной активности, когда многие уже имеют опыт, карьеру или собственный бизнес.
Опубликованные данные показывают, что женщины составляют значительную часть населения и играют важную роль практически во всех сферах жизни страны — от экономики и предпринимательства до социальной сферы.
Более десяти миллионов казахстанок формируют демографический баланс государства, активно участвуют в развитии регионов и обеспечивают устойчивость ключевых отраслей экономики.
