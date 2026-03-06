Стало известно, сколько женщин сейчас живет в Казахстане

В Казахстане озвучили актуальные данные о численности женского населения. Свежую статистику 6 марта 2026 года опубликовало Бюро национальной статистики. По официальной информации, сегодня в стране проживают 10 488 074 женщины , что делает их одной из ключевых демографических групп, определяющих социальное и экономическое развитие государства, сообщает Lada.kz.

© Sputnik / Тимур Батыршин

Новые данные позволяют не только оценить общую численность женщин, но и увидеть, как распределяется женское население по возрасту, регионам и сферам занятости.

Как распределяются женщины по возрасту

Статистика показывает, что большая часть казахстанок находится в трудоспособном возрасте. Это означает, что женщины играют важную роль в экономике и социальной жизни страны.

Возрастная структура выглядит следующим образом:

0–15 лет — 29,1%

16–60 лет — 55,5%

61 год и старше — 15,4%

Таким образом, более половины всех женщин Казахстана находятся в активном возрасте, участвуя в профессиональной деятельности, бизнесе и общественной жизни.

Где живет больше всего женщин

Распределение женского населения по регионам страны показывает, что крупнейшие города и густонаселенные области традиционно лидируют по количеству жительниц.

Наибольшее число женщин проживает:

Алматы — около 1,2 млн человек

Туркестанская область — примерно 1 млн

Астана — 803,5 тыс.

Алматинская область — 778,5 тыс.

Такая картина объясняется высокой урбанизацией, экономическими возможностями крупных городов и демографическими особенностями южных регионов страны.

Средний возраст и продолжительность жизни

Статистика также позволяет оценить демографические показатели, характеризующие качество и продолжительность жизни.

Средний возраст женщин в Казахстане — 34,1 года .

Ожидаемая продолжительность жизни — 79,4 года.

Эти данные подтверждают общую тенденцию: женщины в Казахстане живут значительно дольше мужчин, что характерно для большинства стран мира.

Женщины на рынке труда

Женщины занимают значительную долю в структуре занятости населения Казахстана и активно участвуют в экономической жизни страны.

По данным статистики:

среди всего занятого населения женщины составляют 48% , что эквивалентно 4,4 млн человек ;

среди наемных работников их доля достигает 50% ;

среди самостоятельно занятых — около 45%.

Это свидетельствует о практически равном участии женщин и мужчин в трудовой деятельности.

В каких отраслях работает больше всего женщин

Статистические данные показывают, что женщины традиционно преобладают в ряде социально значимых сфер.

Наиболее высокая доля занятости женщин наблюдается в следующих отраслях:

Образование — около 20% всех занятых женщин;

Торговля — 19% ;

Здравоохранение — 10%.

Именно эти направления остаются ключевыми секторами, где женский труд играет особенно заметную роль.

Женщины и предпринимательство

Отдельно статистики выделили участие женщин в бизнесе. В последние годы этот показатель стабильно растет.

Сегодня женщины составляют 50,8% всех индивидуальных предпринимателей в Казахстане. Это означает, что более половины малого бизнеса в стране создается и развивается именно женщинами.

Самая активная возрастная группа

Наиболее высокая экономическая активность наблюдается среди женщин среднего возраста.

По данным Бюро национальной статистики, больше всего занятых женщин находится в возрастной группе 35–44 года — около 1,3 млн человек. Именно этот период считается пиком профессиональной активности, когда многие уже имеют опыт, карьеру или собственный бизнес.

Демографическая роль женщин в Казахстане

Опубликованные данные показывают, что женщины составляют значительную часть населения и играют важную роль практически во всех сферах жизни страны — от экономики и предпринимательства до социальной сферы.

Более десяти миллионов казахстанок формируют демографический баланс государства, активно участвуют в развитии регионов и обеспечивают устойчивость ключевых отраслей экономики.