Казахстан временно запретил импорт мяса из России из-за вспышки эпидемии

В ряде российских регионов зафиксированы очаги опасного заболевания у крупного рогатого скота, что стало причиной временного запрета на ввоз животных и мясной продукции в Казахстан, передает Lada.kz со ссылкой на АкЖайык .

Фото: Pixabay

Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило о введении временных ограничений на ввоз крупного рогатого скота и части животноводческой продукции из отдельных российских регионов. Решение связано с выявленными ветеринарными рисками и будет действовать до стабилизации эпизоотической ситуации.

По данным российских источников, ограничения касаются Алтайского края, Республики Алтай, Омской и Новосибирской областей. В некоторых районах Сибири были зарегистрированы очаги пастереллеза. В Новосибирской области, как сообщает ТАСС, очаги заболевания локализованы, но регион получил статус территории «с неопределенным статусом, с вакцинацией». В Омской области карантин вводился в двух районах, а в Алтайском крае меры затронули крупные животноводческие комплексы. Некоторые отраслевые и медийные ресурсы также сообщали о массовой утилизации скота, однако точные масштабы потерь пока требуют дополнительного подтверждения.

В Минсельхозе Казахстана подчеркнули, что введенные ограничения носят профилактический характер и направлены на предотвращение заноса пастереллеза на территорию республики. После подтверждения безопасности животных и продукции запрет может быть снят.

Пастереллез – бактериальная инфекция, опасная прежде всего для сельскохозяйственных животных. В связи с текущей ситуацией Казахстан усилил ветеринарный контроль за импортом и транзитом продукции животноводства из неблагополучных регионов.