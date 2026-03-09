18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.03.2026, 07:07

Баян Алагузова раскрыла праздничный сюрприз от мужа на 8 Марта

Новости Казахстана 0 929

Казахстанская продюсер и медиаперсона Баян Алагузова поделилась с подписчиками в социальных сетях подарком, который получила от своего супруга — предпринимателя Турсена Алагузова — по случаю Международного женского дня, сообщает Lada.kz. 

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Праздник Международный женский день, традиционно отмечаемый 8 марта, стал для продюсера поводом показать поклонникам один из самых запоминающихся презентов, преподнесённых ей супругом.

Роскошное украшение, которое сразу заметили поклонники

Фотографию с подарком Баян Алагузова опубликовала в своем аккаунте в Instagram. На снимке продюсер продемонстрировала новую деталь своего образа — элегантные часы, которые сразу привлекли внимание пользователей сети.

Подписчики быстро заметили, что украшение выглядит необычно и, вероятно, изготовлено в эксклюзивном исполнении. Часы аккуратно расположены на запястье Алагузовой и отличаются изысканным дизайном, что дало повод многим комментаторам предположить, что аксессуар был выполнен по индивидуальному заказу.

Публикация вызвала активное обсуждение среди подписчиков продюсера. Многие пользователи поздравили ее с праздником и отметили, что подарок выглядит очень дорогим и стильным.

Трогательное обращение к супругу

В подписи к опубликованному фото Баян Алагузова оставила короткое, но эмоциональное сообщение, адресованное своему мужу. Она поблагодарила супруга за подарок и проявленное внимание.

"Благодарю тебя, любовь моя!", – написала она.

Продюсер написала слова благодарности, назвав мужа своей любовью. Такой жест многие поклонники восприняли как очередное подтверждение теплых и близких отношений между супругами.

Реакция пользователей соцсетей

После публикации фотографий пользователи соцсетей начали активно обсуждать не только сам подарок, но и отношения известной пары. В комментариях подписчики отметили, что Турсен Алагузов регулярно радует супругу дорогими и оригинальными подарками.

Некоторые пользователи подчеркнули, что подобные знаки внимания являются проявлением заботы и уважения в семье. Другие же просто поздравили продюсера с праздником и пожелали паре счастья.

Пост с праздничным подарком быстро набрал большое количество лайков и комментариев, что вновь подтвердило высокий интерес аудитории к личной жизни одной из самых известных медиаперсон Казахстана.

0
2
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь