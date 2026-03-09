В Казахстане живет 105-летняя долгожительница, у которой 103 правнука

В Панфиловском районе области Жетысу живет женщина, чье имя уже стало символом долголетия и крепкой семьи. Нагиман Сартынбековой исполнилось 105 лет, и за это время она успела воспитать 12 детей, 36 внуков, 103 правнука и 15 праправнуков. Эти цифры впечатляют: за одним столом собирается целая династия, а в сердце семьи — мудрость и тепло старейшины рода, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: из личного архива Нагиман Сартынбековой

Дом, где звучит смех поколений

Когда все родственники собираются вместе, дом Нагиман апа наполняется десятками голосов, детским смехом и улыбками потомков. В центре этого большого круга находится сама именинница, которая всю жизнь посвящала сохранению домашнего очага и воспитанию детей.

Для младших она — ласковая прабабушка, рассказывающая истории и гладящая по голове. Для старших — символ стойкости, пример честного и трудолюбивого человека. А для 15 праправнуков она уже настоящая легенда семьи, которую они с трепетом слушают и обнимают.

Жизнь, наполненная трудом и историей

Нагиман Сартынбекова родилась в начале XX века и стала свидетелем масштабных исторических событий, трудных лет и больших надежд. С ранних лет она приучилась к работе: помогала старшим, занималась хозяйством и скотоводством. Труд для нее был естественной частью жизни и источником силы.

— Главное — трудиться и не унывать, — делится Нагиман апа. — Работа делает человека сильнее. Если живешь честно и с открытым сердцем, жизнь отвечает тем же.

Несмотря на непростые времена, женщина никогда не жаловалась на судьбу и полностью посвятила себя семье.

Правнуки, как продолжение наследия

Сегодня 103 правнука Нагиман апа — это почти невероятная цифра, но для нее каждый из них — часть большого наследия. Некоторые живут рядом, другие приезжают издалека, но всех объединяет любовь и уважение к своей прародительнице.

В дни семейных встреч двор едва вмещает всех гостей. Десятки детей и взрослых спешат обнять Нагиман, услышать добрые слова и получить благословение. Несмотря на почтенный возраст, она сохраняет ясность ума и в свободное время берет в руки веретено, чтобы прясть пряжу, продолжая традиции своих предков.

— Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо. Берегите друг друга. Ведь самое ценное в жизни — семья, — говорит Нагиман Сартынбекова.

Семейная мудрость, переданная поколениям

Дочь Нагиман апа, Гулсим Шалабаева, с теплотой рассказывает о матери и вспоминает детство:

— Я — средняя из 12 детей. Мама всегда была для нас примером силы и выдержки. Порой она бывала строгой, но всегда справедливой. Она научила нас уважать труд и помогать друг другу. Сегодня, когда у нее уже 103 правнука, мы понимаем, что ее главная заслуга — это сплоченность нашего рода.

Живая летопись Жетысу

В Жетысу на сегодняшний день проживает еще 22 человека, которым исполнился 101 год и более. Но история Нагиман апа впечатляет масштабом семьи: 105 лет жизни и более 150 потомков — это не просто статистика, это настоящая летопись, история женщины, которая сумела сохранить свет в своем сердце и передать его через поколения.