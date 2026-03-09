18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
493.85
571.78
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.03.2026, 07:22

В Казахстане живет 105-летняя долгожительница, у которой 103 правнука

Новости Казахстана 0 2 004

В Панфиловском районе области Жетысу живет женщина, чье имя уже стало символом долголетия и крепкой семьи. Нагиман Сартынбековой исполнилось 105 лет, и за это время она успела воспитать 12 детей, 36 внуков, 103 правнука и 15 праправнуков. Эти цифры впечатляют: за одним столом собирается целая династия, а в сердце семьи — мудрость и тепло старейшины рода, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: из личного архива Нагиман Сартынбековой
Фото: из личного архива Нагиман Сартынбековой

Дом, где звучит смех поколений

Когда все родственники собираются вместе, дом Нагиман апа наполняется десятками голосов, детским смехом и улыбками потомков. В центре этого большого круга находится сама именинница, которая всю жизнь посвящала сохранению домашнего очага и воспитанию детей.

Для младших она — ласковая прабабушка, рассказывающая истории и гладящая по голове. Для старших — символ стойкости, пример честного и трудолюбивого человека. А для 15 праправнуков она уже настоящая легенда семьи, которую они с трепетом слушают и обнимают.

Жизнь, наполненная трудом и историей

Нагиман Сартынбекова родилась в начале XX века и стала свидетелем масштабных исторических событий, трудных лет и больших надежд. С ранних лет она приучилась к работе: помогала старшим, занималась хозяйством и скотоводством. Труд для нее был естественной частью жизни и источником силы.

— Главное — трудиться и не унывать, — делится Нагиман апа. — Работа делает человека сильнее. Если живешь честно и с открытым сердцем, жизнь отвечает тем же.

Несмотря на непростые времена, женщина никогда не жаловалась на судьбу и полностью посвятила себя семье.

Правнуки, как продолжение наследия

Сегодня 103 правнука Нагиман апа — это почти невероятная цифра, но для нее каждый из них — часть большого наследия. Некоторые живут рядом, другие приезжают издалека, но всех объединяет любовь и уважение к своей прародительнице.

В дни семейных встреч двор едва вмещает всех гостей. Десятки детей и взрослых спешат обнять Нагиман, услышать добрые слова и получить благословение. Несмотря на почтенный возраст, она сохраняет ясность ума и в свободное время берет в руки веретено, чтобы прясть пряжу, продолжая традиции своих предков.

— Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо. Берегите друг друга. Ведь самое ценное в жизни — семья, — говорит Нагиман Сартынбекова.

Семейная мудрость, переданная поколениям

Дочь Нагиман апа, Гулсим Шалабаева, с теплотой рассказывает о матери и вспоминает детство:

— Я — средняя из 12 детей. Мама всегда была для нас примером силы и выдержки. Порой она бывала строгой, но всегда справедливой. Она научила нас уважать труд и помогать друг другу. Сегодня, когда у нее уже 103 правнука, мы понимаем, что ее главная заслуга — это сплоченность нашего рода.

Живая летопись Жетысу

В Жетысу на сегодняшний день проживает еще 22 человека, которым исполнился 101 год и более. Но история Нагиман апа впечатляет масштабом семьи: 105 лет жизни и более 150 потомков — это не просто статистика, это настоящая летопись, история женщины, которая сумела сохранить свет в своем сердце и передать его через поколения.

15
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь