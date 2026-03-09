18+
09.03.2026, 09:00

Выдача кредитов в Казахстане теперь только при наличии пенсионных отчислений: новые правила Нацбанка РК

Новости Казахстана

С 1 июля 2026 года казахстанцев ждут серьезные изменения в кредитовании. Национальный банк страны планирует ужесточить требования к заемщикам, что особенно отразится на тех, кто получает зарплату «в конверте» или не имеет официального подтверждения доходов. Эксперты предупреждают: оформить потребительский кредит, автокредит или ипотеку станет значительно сложнее, сообщает Lada.kz. 

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Почему банки меняют правила

Регулятор инициирует пересмотр макропруденциальных норм, которые влияют на оценку долговой нагрузки заемщиков. Главная цель – снизить финансовые риски банков и предотвратить рост невозвратов.

Особое внимание будет уделено двум ключевым показателям:

  • Коэффициент долговой нагрузки – отражает, какую часть своего дохода человек уже тратит на кредиты и обязательные платежи.

  • Соотношение долга к доходу – позволяет оценить, сможет ли заемщик обслуживать новый кредит, не подвергая себя финансовой перегрузке.

По словам аналитиков, эти меры позволят банкам объективнее оценивать платежеспособность клиентов и сократить число проблемных займов.

Доходы будут проверять по официальным каналам

После вступления изменений в силу финансовые организации будут строго ориентироваться на официальные источники дохода заемщика.

Основные каналы проверки:

  • Пенсионные отчисления – информация о стаже и доходах через пенсионную систему.

  • Система обязательного медицинского страхования – данные о зарплате, подтвержденной отчислениями в фонд.

Таким образом банки смогут убедиться в реальном финансовом положении клиента и снизить риски выдачи кредитов «вслепую».

Кто окажется под ударом

Нововведения в первую очередь затронут людей, чьи доходы не подтверждены официально:

  • Сотрудников, получающих зарплату «в конверте»

  • Лиц, работающих без трудового договора

  • Людей без стабильных или подтвержденных доходов

Для таких заемщиков оформление кредита может стать почти невозможным. Банки будут осторожно подходить к выдаче даже небольших займов, если не смогут проверить источник средств.

Подтверждение от регулятора

Глава Национального банка Казахстана официально подтвердил подготовку новых правил. По его словам, основной целью изменений является повышение прозрачности кредитного рынка и защита как банков, так и граждан от чрезмерной долговой нагрузки.

