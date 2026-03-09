Выдача кредитов в Казахстане теперь только при наличии пенсионных отчислений: новые правила Нацбанка РК

С 1 июля 2026 года казахстанцев ждут серьезные изменения в кредитовании. Национальный банк страны планирует ужесточить требования к заемщикам, что особенно отразится на тех, кто получает зарплату «в конверте» или не имеет официального подтверждения доходов. Эксперты предупреждают: оформить потребительский кредит, автокредит или ипотеку станет значительно сложнее, сообщает Lada.kz.
Регулятор инициирует пересмотр макропруденциальных норм, которые влияют на оценку долговой нагрузки заемщиков. Главная цель – снизить финансовые риски банков и предотвратить рост невозвратов.
Особое внимание будет уделено двум ключевым показателям:
Коэффициент долговой нагрузки – отражает, какую часть своего дохода человек уже тратит на кредиты и обязательные платежи.
Соотношение долга к доходу – позволяет оценить, сможет ли заемщик обслуживать новый кредит, не подвергая себя финансовой перегрузке.
По словам аналитиков, эти меры позволят банкам объективнее оценивать платежеспособность клиентов и сократить число проблемных займов.
После вступления изменений в силу финансовые организации будут строго ориентироваться на официальные источники дохода заемщика.
Основные каналы проверки:
Пенсионные отчисления – информация о стаже и доходах через пенсионную систему.
Система обязательного медицинского страхования – данные о зарплате, подтвержденной отчислениями в фонд.
Таким образом банки смогут убедиться в реальном финансовом положении клиента и снизить риски выдачи кредитов «вслепую».
Нововведения в первую очередь затронут людей, чьи доходы не подтверждены официально:
Сотрудников, получающих зарплату «в конверте»
Лиц, работающих без трудового договора
Людей без стабильных или подтвержденных доходов
Для таких заемщиков оформление кредита может стать почти невозможным. Банки будут осторожно подходить к выдаче даже небольших займов, если не смогут проверить источник средств.
Глава Национального банка Казахстана официально подтвердил подготовку новых правил. По его словам, основной целью изменений является повышение прозрачности кредитного рынка и защита как банков, так и граждан от чрезмерной долговой нагрузки.
