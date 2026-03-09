Казахстанка напугала полицейских загадочным вызовом

В Таразе произошёл инцидент, который сначала выглядел как серьёзное уголовное преступление, но впоследствии оказался полностью вымышленным. Жительница города обратилась в правоохранительные органы с заявлением о якобы совершённом разбойном нападении, сообщает Lada.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Домой ворвался «мужчина в маске»

Согласно первоначальной информации, которую получила полиция, неизвестный мужчина в маске проник в дом женщины, угрожал ей оружием, связал руки и похитил золото и деньги. Сообщение о тяжком преступлении поступило в правоохранительные органы в понедельник, 9 марта.

Telegram-канал Polisia.kz сообщил, что сотрудники полиции немедленно начали досудебное расследование. Были задействованы оперативные службы, проведён комплекс следственных и розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и задержание преступника.

Выяснилась правда: нападения не было

Однако в ходе расследования выяснилось, что нападения на самом деле не происходило. Полицейские установили, что жительница Тараза сознательно выдумала историю о разбойнике. Целью ложного заявления стало желание избежать конфликта с супругом: женщина ранее продала свои золотые украшения без ведома мужа, и для оправдания их отсутствия она решила инсценировать преступление.

Последствия для автора ложного сообщения

По факту заведомо ложного сообщения о преступлении возбуждено досудебное расследование. В пресс-релизе полиции отмечается, что подобные действия подпадают под уголовную ответственность.

Правоохранительные органы напомнили жителям города, что ложные сообщения о преступлениях не только незаконны, но и отвлекают силы и ресурсы полиции от раскрытия реальных преступлений.