Улыбнитесь, вас снимают: за что камеры в Казахстане начнут штрафовать водителей с 12 марта

С 12 марта в Казахстане камеры автоматической фиксации нарушений ПДД получат новые функции: теперь они будут выявлять водителей, использующих мобильный телефон за рулем, и тех, кто не пристегнулся ремнем безопасности. За каждое из этих нарушений предусмотрен штраф в размере 5 МРП, что составляет 21 625 тенге , сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

Фото: ptzgovorit.ru

Изменения в законодательстве: цифровой контроль вместо новых запретов

Поправки внесены в статью 31 Кодекса об административных правонарушениях в рамках принятого «Цифрового кодекса».

В МВД подчеркнули, что нововведения не вводят новые запреты для водителей. Изменения касаются исключительно способов фиксации уже существующих нарушений, расширяя технические возможности системы за счет цифровых технологий.

«Камеры не будут создавать новые правила, они просто станут умнее и смогут фиксировать то, что раньше требовало вмешательства полицейского», — отметили в ведомстве.

Что уже фиксируют камеры

До 12 марта автоматические камеры фиксировали шесть видов нарушений:

превышение скорости;

проезд на запрещающий сигнал светофора;

несоблюдение требований дорожных знаков и разметки;

неправильная остановка или стоянка;

нарушение правил обгона и расположения транспортного средства на проезжей части;

непредоставление преимущества пешеходам.

Все остальные нарушения фиксировались только при непосредственном участии сотрудников полиции.

Три способа фиксации нарушений: от камер до базы данных

Сейчас законом предусмотрены три способа выявления правонарушений:

Традиционные камеры, которые продолжают фиксировать классические нарушения — превышение скорости, проезд на красный свет и другие. Камеры с расширенными возможностями, способные фиксировать использование телефона за рулем и непристегнутый ремень безопасности. Автоматическая проверка через государственные базы данных, интегрированные с системой ЕРАП. Эта система позволяет выявлять нарушения, связанные с документами, например, просроченный техосмотр или отсутствие страховки.

Автопредупреждения без участия полиции

Кроме штрафов, система сможет автоматически выносить предупреждения за нарушения, где законом предусмотрена именно такая мера ответственности.

Ранее для оформления подобных случаев требовалось участие сотрудника полиции и ручное оформление материалов. Теперь это происходит в автоматическом режиме.

Примеры таких нарушений:

создание заторов на дороге;

неправильное использование внешних световых приборов;

ряд других нарушений правил дорожного движения.

Важное уточнение от МВД

В МВД опровергли слухи о том, что камеры смогут фиксировать нарушения пешеходов. Такие системы предназначены исключительно для контроля за движением транспортных средств и выявления нарушений водителей.