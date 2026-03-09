Конфликт на Ближнем Востоке: как война ударит по кошелькам казахстанцев

Экономический эксперт Олжас Байдильдинов предупредил, что последствия военного конфликта на Ближнем Востоке могут отразиться не только на мировых ценах на нефть, но и на стоимости многих импортных товаров в Казахстане. Несмотря на кажущуюся стабильность нефтяного рынка, скачки цен и ограниченные поставки сырья способны создать цепочку экономических последствий для стран региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: kmg.kz

Влияние конфликта на нефтяной рынок: ограниченное, но заметное

По словам Байдильдинова, реакция мировых рынков на эскалацию конфликта пока была умеренной. Цены на нефть в ходе торгов не демонстрировали устойчивого роста, а черное золото иногда даже дешевело. Это объясняется наличием коммерческих и стратегических запасов у крупнейших потребителей, таких как Япония, где нефтяных резервов хватит на три месяца, и Китай. Таким образом, даже при полном прекращении глобальной добычи нефти экономическое функционирование мирового рынка сохраняется.

Эксперт отметил, что резкий скачок цен, например до $100 или $200 за баррель, не означает, что нефть будет реально продаваться по этим ценам. На биржевых экранах отражаются фьючерсы, которые могут сильно отличаться от фактических сделок.

«Мы видим цифру $100, но приобретет ли кто-то сырье по этому предложению – большой вопрос», – пояснил Байдильдинов.

Казахстан и ограниченное влияние дорогой нефти

Исторически для Казахстана повышение стоимости углеводородов носит ограниченный характер. Экономист напомнил, что в 2011–2014 годах, когда цена нефти превышала $100 за баррель, основной доход от роста бюджета получили операторы крупных месторождений, таких как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, которые в основном ориентированы на экспорт. Для государственного бюджета и остальных нефтяных компаний эффект был менее значительным.

Однако повышение цен на нефть может стать косвенным фактором удорожания товаров из Китая. Это коснется бытовой техники, автомобилей и продовольствия, включая фрукты и овощи. Причина проста: повышение стоимости энергии в Китае ведет к росту себестоимости продукции, которая затем поступает на экспорт, включая Казахстан.

Геополитика и экономическая нестабильность вблизи Центральной Азии

Байдаильдинов также обратил внимание на непосредственную близость конфликта к Центральной Азии. Атаки Ирана на Азербайджан и Турцию, а также остановка экспорта сельхозпродукции из Ирана, потенциально создают риски для региональных рынков. Иран является крупным поставщиком фруктов, овощей и керамогранита для стран Центральной Азии, поэтому приостановка экспорта может привести к дефициту и росту цен.

«Если абстрактно рассматривать рост цен на нефть в мире, для нас это хорошо. Но когда он происходит на наших границах и отражается на других товарах, это плохо», – заключил экономист, подчеркнув влияние геополитической нестабильности на инвестклимат и миграцию в регионе.

Прогнозы и ожидания

По мнению Байдильдинова, активная фаза конфликта на Ближнем Востоке близка к завершению, что может стабилизировать цены на нефть. Тем не менее, скачкообразные изменения будут оказывать давление на стоимость импорта, что в итоге скажется на конечной цене товаров для казахстанских потребителей. Эксперт советует ориентироваться на умеренные и стабильные показатели – на уровне $70–80 за баррель, что позволит снизить негативные последствия для экономики Казахстана.