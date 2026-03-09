Конфликт на Ближнем Востоке: как война ударит по кошелькам казахстанцев

Экономический эксперт Олжас Байдильдинов предупредил, что последствия военного конфликта на Ближнем Востоке могут отразиться не только на мировых ценах на нефть, но и на стоимости многих импортных товаров в Казахстане. Несмотря на кажущуюся стабильность нефтяного рынка, скачки цен и ограниченные поставки сырья способны создать цепочку экономических последствий для стран региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По словам Байдильдинова, реакция мировых рынков на эскалацию конфликта пока была умеренной. Цены на нефть в ходе торгов не демонстрировали устойчивого роста, а черное золото иногда даже дешевело. Это объясняется наличием коммерческих и стратегических запасов у крупнейших потребителей, таких как Япония, где нефтяных резервов хватит на три месяца, и Китай. Таким образом, даже при полном прекращении глобальной добычи нефти экономическое функционирование мирового рынка сохраняется.
Эксперт отметил, что резкий скачок цен, например до $100 или $200 за баррель, не означает, что нефть будет реально продаваться по этим ценам. На биржевых экранах отражаются фьючерсы, которые могут сильно отличаться от фактических сделок.
«Мы видим цифру $100, но приобретет ли кто-то сырье по этому предложению – большой вопрос», – пояснил Байдильдинов.
Исторически для Казахстана повышение стоимости углеводородов носит ограниченный характер. Экономист напомнил, что в 2011–2014 годах, когда цена нефти превышала $100 за баррель, основной доход от роста бюджета получили операторы крупных месторождений, таких как Тенгиз, Карачаганак и Кашаган, которые в основном ориентированы на экспорт. Для государственного бюджета и остальных нефтяных компаний эффект был менее значительным.
Однако повышение цен на нефть может стать косвенным фактором удорожания товаров из Китая. Это коснется бытовой техники, автомобилей и продовольствия, включая фрукты и овощи. Причина проста: повышение стоимости энергии в Китае ведет к росту себестоимости продукции, которая затем поступает на экспорт, включая Казахстан.
Байдаильдинов также обратил внимание на непосредственную близость конфликта к Центральной Азии. Атаки Ирана на Азербайджан и Турцию, а также остановка экспорта сельхозпродукции из Ирана, потенциально создают риски для региональных рынков. Иран является крупным поставщиком фруктов, овощей и керамогранита для стран Центральной Азии, поэтому приостановка экспорта может привести к дефициту и росту цен.
«Если абстрактно рассматривать рост цен на нефть в мире, для нас это хорошо. Но когда он происходит на наших границах и отражается на других товарах, это плохо», – заключил экономист, подчеркнув влияние геополитической нестабильности на инвестклимат и миграцию в регионе.
По мнению Байдильдинова, активная фаза конфликта на Ближнем Востоке близка к завершению, что может стабилизировать цены на нефть. Тем не менее, скачкообразные изменения будут оказывать давление на стоимость импорта, что в итоге скажется на конечной цене товаров для казахстанских потребителей. Эксперт советует ориентироваться на умеренные и стабильные показатели – на уровне $70–80 за баррель, что позволит снизить негативные последствия для экономики Казахстана.
