Made in Kazakhstan под особым контролем: ЕАЭС меняет правила происхождения товаров

Страны Евразийского экономического союза решили уточнить порядок определения происхождения товаров, которые экспортируются за пределы объединения. Новые нормы призваны защитить национальных производителей и не допустить ситуаций, когда продукция, лишь формально прошедшая обработку в одной из стран союза, выдается за полностью произведенную там, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Как сообщил сенатор Алибек Наутиев, обновленные правила предполагают более четкое определение того, какие товары действительно считаются произведенными в конкретной стране. Это касается прежде всего продукции, полностью созданной на территории государства.
К такой категории относятся полезные ископаемые, сельскохозяйственная продукция, включая растениеводство и животноводство, а также электрическая и тепловая энергия. Фактически речь идет о товарах, чье происхождение напрямую связано с ресурсами и производственными мощностями страны.
Одновременно с этим в соглашении закреплен перечень операций, которые не считаются достаточными для изменения происхождения товара. К ним относятся такие простые действия, как мойка продукции, ее переупаковка или элементарные сборочные операции. Таким образом, если товар был лишь подготовлен к продаже или минимально обработан, он не сможет получить статус продукции, произведенной в конкретной стране.
По словам сенатора, подтверждение происхождения продукции необходимо в тех случаях, когда от страны производства зависит размер импортных пошлин или применяются различные ограничения на поставки.
Речь идет о ситуациях, когда государства устанавливают специальные тарифы, квоты, запреты или разрешительный порядок ввоза товаров. В подобных случаях происхождение продукции становится ключевым фактором для доступа на рынок.
Новые правила должны исключить схемы, при которых компании пытаются обойти торговые ограничения за счет формальных операций с товарами. Теперь будет четко определено, какие действия действительно меняют происхождение продукции, а какие — нет.
Еще одной важной частью соглашения станет внедрение электронных систем подтверждения происхождения товаров. В ЕАЭС планируют цифровизировать процедуры, чтобы сделать их более прозрачными и удобными для международной торговли.
Система позволит государственным органам третьих стран оперативно проверять подлинность экспортных сертификатов в режиме реального времени. Это значительно сократит время проверки документов и снизит риск подделок.
По оценкам сенатора Наутиева, внедрение таких механизмов может существенно облегчить доступ казахстанских товаров на внешние рынки. Электронная верификация позволит иностранным партнерам быстрее получать подтверждение происхождения продукции и принимать решения о ее допуске.
Статистика показывает, что вопрос подтверждения происхождения товаров имеет большое значение для казахстанского экспорта. Только за прошлый год в стране было выдано почти 118 тысяч экспортных сертификатов.
Наибольшая доля таких документов приходится на пищевую промышленность — более 35 процентов. Значительную часть также занимают металлургическая отрасль — около 21 процента — и сельское хозяйство, на которое приходится примерно 16,5 процента.
Для этих сфер новые правила фактически создают своеобразный фильтр. Они позволяют отделить реальные производственные предприятия от компаний, которые лишь выполняют минимальные операции с товарами и пытаются выдать их за продукцию отечественного производства.
В результате такие меры должны защитить бренд «Made in Kazakhstan» на международных рынках и повысить доверие к казахстанским товарам.
В связи с этим Сенат Казахстана одобрил закон о ратификации соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, которые вывозятся с таможенной территории Евразийского экономического союза.
Документ направлен на унификацию подходов внутри объединения и создание единых правил для всех стран-участниц.
Помимо этого депутаты рассмотрели поправки в соглашение ЕАЭС, касающееся технических регламентов. Как сообщил депутат Бауыржан Каниев, изменения предполагают корректировку формулировок, используемых в законодательстве.
В частности, предлагается заменить термин «опасная продукция» на более точное определение — «продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Союза».
По словам депутата, это различие имеет важное значение для бизнеса. Термин «опасная продукция» может создавать серьезные репутационные риски для компаний, даже если речь идет лишь о формальном несоответствии техническим требованиям.
В новой редакции четко разграничиваются понятия, что позволит избежать неправомерных обвинений и обеспечить более корректное применение норм.
При этом ответственность за несоблюдение требований технических регламентов по-прежнему возлагается на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, производителей, импортеров и продавцов продукции.
Сенат также одобрил закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о принципах и подходах государственного контроля за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС.
Кроме вопросов торговли парламентарии рассмотрели и международное соглашение в сфере миграционной политики.
Сенатор Мурат Кадырбек представил проект договора между Казахстаном и Австрией о реадмиссии и транзите незаконно пребывающих лиц.
Документ направлен на усиление сотрудничества между государствами в борьбе с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью. Он закрепляет механизм возвращения лиц, незаконно находящихся на территории другой страны.
Согласно соглашению, граждане третьих государств будут возвращаться в страну своего гражданства, а лица без гражданства — в государство их последнего постоянного проживания либо в страну, которая выдала им проездной документ.
В документе подробно прописаны требования к запросам о реадмиссии, порядок их направления, сроки рассмотрения, а также условия транспортировки возвращаемых лиц. Перевозка может осуществляться любым видом транспорта, включая авиационный и наземный.
Соглашение также предусматривает строгие гарантии защиты персональных данных. В нем закреплены меры против несанкционированной обработки информации, а также защиты данных от случайной утраты, уничтожения или повреждения.
Кроме того, определены финансовые обязательства сторон. В частности, документ регулирует порядок распределения расходов, связанных с транспортировкой и транзитом лиц, подлежащих реадмиссии.
Отдельное внимание уделено случаям ошибочной реадмиссии. В подобных ситуациях предусмотрен механизм корректировки процедур без нарушения прав граждан.
По данным МВД Казахстана, в 2025 году было рассмотрено 111 запросов о реадмиссии. Большинство из них поступило из России — 95 обращений.
Кроме того, 13 запросов поступили из Германии. Еще по одному обращению направили Нидерланды, Бельгия и Швейцария.
В настоящее время Казахстан уже имеет более двадцати подобных соглашений с различными государствами.
Сенат одобрил закон о ратификации соглашения между правительством Казахстана и федеральным правительством Австрии о реадмиссии и транзите незаконно пребывающих лиц.
