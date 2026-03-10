Made in Kazakhstan под особым контролем: ЕАЭС меняет правила происхождения товаров

Страны Евразийского экономического союза решили уточнить порядок определения происхождения товаров, которые экспортируются за пределы объединения. Новые нормы призваны защитить национальных производителей и не допустить ситуаций, когда продукция, лишь формально прошедшая обработку в одной из стран союза, выдается за полностью произведенную там, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube

Как сообщил сенатор Алибек Наутиев, обновленные правила предполагают более четкое определение того, какие товары действительно считаются произведенными в конкретной стране. Это касается прежде всего продукции, полностью созданной на территории государства.

К такой категории относятся полезные ископаемые, сельскохозяйственная продукция, включая растениеводство и животноводство, а также электрическая и тепловая энергия. Фактически речь идет о товарах, чье происхождение напрямую связано с ресурсами и производственными мощностями страны.

Одновременно с этим в соглашении закреплен перечень операций, которые не считаются достаточными для изменения происхождения товара. К ним относятся такие простые действия, как мойка продукции, ее переупаковка или элементарные сборочные операции. Таким образом, если товар был лишь подготовлен к продаже или минимально обработан, он не сможет получить статус продукции, произведенной в конкретной стране.

Почему подтверждение происхождения становится критически важным

По словам сенатора, подтверждение происхождения продукции необходимо в тех случаях, когда от страны производства зависит размер импортных пошлин или применяются различные ограничения на поставки.

Речь идет о ситуациях, когда государства устанавливают специальные тарифы, квоты, запреты или разрешительный порядок ввоза товаров. В подобных случаях происхождение продукции становится ключевым фактором для доступа на рынок.

Новые правила должны исключить схемы, при которых компании пытаются обойти торговые ограничения за счет формальных операций с товарами. Теперь будет четко определено, какие действия действительно меняют происхождение продукции, а какие — нет.

Электронная проверка сертификатов и цифровизация торговли

Еще одной важной частью соглашения станет внедрение электронных систем подтверждения происхождения товаров. В ЕАЭС планируют цифровизировать процедуры, чтобы сделать их более прозрачными и удобными для международной торговли.

Система позволит государственным органам третьих стран оперативно проверять подлинность экспортных сертификатов в режиме реального времени. Это значительно сократит время проверки документов и снизит риск подделок.

По оценкам сенатора Наутиева, внедрение таких механизмов может существенно облегчить доступ казахстанских товаров на внешние рынки. Электронная верификация позволит иностранным партнерам быстрее получать подтверждение происхождения продукции и принимать решения о ее допуске.

Какие отрасли Казахстана особенно зависят от новых правил

Статистика показывает, что вопрос подтверждения происхождения товаров имеет большое значение для казахстанского экспорта. Только за прошлый год в стране было выдано почти 118 тысяч экспортных сертификатов.

Наибольшая доля таких документов приходится на пищевую промышленность — более 35 процентов. Значительную часть также занимают металлургическая отрасль — около 21 процента — и сельское хозяйство, на которое приходится примерно 16,5 процента.

Для этих сфер новые правила фактически создают своеобразный фильтр. Они позволяют отделить реальные производственные предприятия от компаний, которые лишь выполняют минимальные операции с товарами и пытаются выдать их за продукцию отечественного производства.

В результате такие меры должны защитить бренд «Made in Kazakhstan» на международных рынках и повысить доверие к казахстанским товарам.

Сенат одобрил ратификацию соглашения ЕАЭС

В связи с этим Сенат Казахстана одобрил закон о ратификации соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, которые вывозятся с таможенной территории Евразийского экономического союза.

Документ направлен на унификацию подходов внутри объединения и создание единых правил для всех стран-участниц.

Изменения в техрегламентах: новое определение продукции

Помимо этого депутаты рассмотрели поправки в соглашение ЕАЭС, касающееся технических регламентов. Как сообщил депутат Бауыржан Каниев, изменения предполагают корректировку формулировок, используемых в законодательстве.

В частности, предлагается заменить термин «опасная продукция» на более точное определение — «продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов Союза».

По словам депутата, это различие имеет важное значение для бизнеса. Термин «опасная продукция» может создавать серьезные репутационные риски для компаний, даже если речь идет лишь о формальном несоответствии техническим требованиям.

В новой редакции четко разграничиваются понятия, что позволит избежать неправомерных обвинений и обеспечить более корректное применение норм.

При этом ответственность за несоблюдение требований технических регламентов по-прежнему возлагается на юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, производителей, импортеров и продавцов продукции.

Сенат также одобрил закон о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о принципах и подходах государственного контроля за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС.

Соглашение с Австрией: борьба с незаконной миграцией

Кроме вопросов торговли парламентарии рассмотрели и международное соглашение в сфере миграционной политики.

Сенатор Мурат Кадырбек представил проект договора между Казахстаном и Австрией о реадмиссии и транзите незаконно пребывающих лиц.

Документ направлен на усиление сотрудничества между государствами в борьбе с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью. Он закрепляет механизм возвращения лиц, незаконно находящихся на территории другой страны.

Согласно соглашению, граждане третьих государств будут возвращаться в страну своего гражданства, а лица без гражданства — в государство их последнего постоянного проживания либо в страну, которая выдала им проездной документ.

В документе подробно прописаны требования к запросам о реадмиссии, порядок их направления, сроки рассмотрения, а также условия транспортировки возвращаемых лиц. Перевозка может осуществляться любым видом транспорта, включая авиационный и наземный.

Защита персональных данных и распределение расходов

Соглашение также предусматривает строгие гарантии защиты персональных данных. В нем закреплены меры против несанкционированной обработки информации, а также защиты данных от случайной утраты, уничтожения или повреждения.

Кроме того, определены финансовые обязательства сторон. В частности, документ регулирует порядок распределения расходов, связанных с транспортировкой и транзитом лиц, подлежащих реадмиссии.

Отдельное внимание уделено случаям ошибочной реадмиссии. В подобных ситуациях предусмотрен механизм корректировки процедур без нарушения прав граждан.

Статистика запросов о реадмиссии

По данным МВД Казахстана, в 2025 году было рассмотрено 111 запросов о реадмиссии. Большинство из них поступило из России — 95 обращений.

Кроме того, 13 запросов поступили из Германии. Еще по одному обращению направили Нидерланды, Бельгия и Швейцария.

В настоящее время Казахстан уже имеет более двадцати подобных соглашений с различными государствами.

Сенат одобрил закон о ратификации соглашения между правительством Казахстана и федеральным правительством Австрии о реадмиссии и транзите незаконно пребывающих лиц.