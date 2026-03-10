18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.59
572.16
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.03.2026, 07:33

Невидимые кражи: как сбережения тихо исчезают в Казахстане

Новости Казахстана 0 923

Цифровая эпоха открывает новые финансовые возможности, но вместе с ними появляются невидимые риски. Даже осторожные пользователи могут потерять средства без взлома счетов, сталкиваясь с хитроумными схемами подмены и токенами-двойниками. Эксперты предупреждают, что казахстанцы, работающие с криптовалютой, находятся в зоне повышенного риска, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: freepik
Фото: freepik

Казахстанцы теряют деньги через подмену, а не взлом

По данным Chainalysis, в 2025 году глобальные потери от криптомошенничества достигли 17 миллиардов долларов, а атаки на платформы — 3,4 миллиарда. Специалисты Binance отмечают, что большинство потерь связано не с техническим взломом, а с тем, что пользователи сами подтверждают транзакции на поддельные активы.

Токены-двойники — один из самых распространённых способов обмана. Они полностью копируют название, тикер и логотип популярных проектов, но отличаются контрактным адресом. Пользователь может случайно отправить средства на поддельный токен, и вернуть их будет невозможно, поскольку блокчейн-транзакции необратимы.

Особая уязвимость казахстанских пользователей

Для казахстанских криптопользователей эта проблема особенно актуальна. Хотя лицензированные биржи в юрисдикции Международного финансового центра «Астана» проходят проверку листинга и регулируются законом, многие жители страны используют международные платформы, внешние кошельки и децентрализованные сервисы.

Именно на этих площадках формируется основной риск: операции происходят вне централизованного контроля, и пользователь сам выбирает токен для перевода. Любая невнимательность или спешка повышает вероятность потерь, особенно при работе с токенами, полученными через airdrop или подключением сторонних приложений.

Как казахстанцам минимизировать риск

Специалисты рекомендуют соблюдать простые меры безопасности, которые не требуют специальных знаний, но требуют дисциплины:

  • проверять сеть, в которой работает токен;

  • искать официальный контракт на сайте проекта или в проверенных каналах;

  • сверять адрес через блок-эксплорер соответствующей сети;

  • обращать внимание на дату создания контракта, ликвидность и подтверждённость информации о проекте.

Эти меры позволяют казахстанским пользователям значительно снизить риск потерять средства в цифровой финансовой среде и безопаснее использовать криптовалюту как инвестиционный и платежный инструмент.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь