Невидимые кражи: как сбережения тихо исчезают в Казахстане

Цифровая эпоха открывает новые финансовые возможности, но вместе с ними появляются невидимые риски. Даже осторожные пользователи могут потерять средства без взлома счетов, сталкиваясь с хитроумными схемами подмены и токенами-двойниками. Эксперты предупреждают, что казахстанцы, работающие с криптовалютой, находятся в зоне повышенного риска, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: freepik

Казахстанцы теряют деньги через подмену, а не взлом

По данным Chainalysis, в 2025 году глобальные потери от криптомошенничества достигли 17 миллиардов долларов, а атаки на платформы — 3,4 миллиарда. Специалисты Binance отмечают, что большинство потерь связано не с техническим взломом, а с тем, что пользователи сами подтверждают транзакции на поддельные активы.

Токены-двойники — один из самых распространённых способов обмана. Они полностью копируют название, тикер и логотип популярных проектов, но отличаются контрактным адресом. Пользователь может случайно отправить средства на поддельный токен, и вернуть их будет невозможно, поскольку блокчейн-транзакции необратимы.

Особая уязвимость казахстанских пользователей

Для казахстанских криптопользователей эта проблема особенно актуальна. Хотя лицензированные биржи в юрисдикции Международного финансового центра «Астана» проходят проверку листинга и регулируются законом, многие жители страны используют международные платформы, внешние кошельки и децентрализованные сервисы.

Именно на этих площадках формируется основной риск: операции происходят вне централизованного контроля, и пользователь сам выбирает токен для перевода. Любая невнимательность или спешка повышает вероятность потерь, особенно при работе с токенами, полученными через airdrop или подключением сторонних приложений.

Как казахстанцам минимизировать риск

Специалисты рекомендуют соблюдать простые меры безопасности, которые не требуют специальных знаний, но требуют дисциплины:

проверять сеть, в которой работает токен;

искать официальный контракт на сайте проекта или в проверенных каналах;

сверять адрес через блок-эксплорер соответствующей сети;

обращать внимание на дату создания контракта, ликвидность и подтверждённость информации о проекте.

Эти меры позволяют казахстанским пользователям значительно снизить риск потерять средства в цифровой финансовой среде и безопаснее использовать криптовалюту как инвестиционный и платежный инструмент.