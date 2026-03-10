18+
10.03.2026, 08:44

Что будет с ценами на АЗС в Казахстане, когда государство отпустит поводок

Новости Казахстана 0 828

В 2025 году цены на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Казахстане отпустили в свободное плавание. При этом государство сохранило мораторий на повышение стоимости АИ-92 — самого популярного вида бензина, действие которого продлено до конца марта 2026 года. Сколько за год подорожало топливо, как это повлияло на стоимость полного бака и чего ждать после отмены моратория, разбиралась редакция Tengri Auto, передает Lada.kz. 

©Safarov Nariman/Shutterstock/Fotodom
©Safarov Nariman/Shutterstock/Fotodom

Мораторий и текущие цены

Министерство энергетики подтверждает, что мораторий на АИ-92 и дизельное топливо продолжает действовать. В рамках действующего ценового коридора:

  • АИ-92: 213–239 тенге за литр;

  • Дизель: 317–337 тенге за литр.

«Розничные цены на бензин марки АИ-92 у крупных сетей АЗС сохраняются в действующем диапазоне, фактов повышения не зафиксировано», — отметили в ведомстве.

Таким образом, пока государство поддерживает стабильность для социально значимого топлива, потребители наблюдают рост цен на остальные марки бензина.

Как изменились цены за год

С января 2025 года госрегулирование цен на топливо отменили. Для сравнения редакция зафиксировала цены на момент отмены:

Астана:

  • АИ-92: 202–205 тенге

  • АИ-95: 262–273 тенге

  • АИ-98: 297 тенге

  • Дизель: 295–450 тенге

Алматы:

  • АИ-92: 205 тенге

  • АИ-95: 270–278 тенге

  • АИ-98: 307–340 тенге

  • Дизель: 295 тенге

На начало 2026 года цены выглядят так:

Астана:

  • АИ-92: 237 тенге

  • АИ-95: 309–315 тенге

  • АИ-98: 354–365 тенге

  • Дизель: 327–330 тенге

Алматы:

  • АИ-92: 239 тенге

  • АИ-95: 313–321 тенге

  • АИ-98: 350–375 тенге

  • Дизель: 330–335 тенге

Итог: топливо подорожало в среднем на 15–20%, причем сильнее всего выросли цены на АИ-95 и АИ-98.

Стоимость полного бака в цифрах

Представим, что бак автомобиля — 50 литров:

До отмены регулирования:

  • АИ-92: 10 100–10 250 тенге (Астана), 10 250 тенге (Алматы)

  • АИ-95: 13 100–13 650 тенге (Астана), 13 500–13 900 тенге (Алматы)

  • АИ-98: 14 850 тенге (Астана), 15 350–17 000 тенге (Алматы)

На 2026 год:

  • АИ-92: 11 850–11 950 тенге

  • АИ-95: 15 450–16 050 тенге

  • АИ-98: 17 500–18 750 тенге

То есть за год заправка полного бака АИ-92 подорожала примерно на 1 700 тенге, АИ-95 — на 2 200 тенге, АИ-98 — на 2 550 тенге.

Что будет после окончания моратория

Министерство энергетики заявляет: переход к рыночным ценам на АИ-92 будет плавным. Эксперт Алексей Алексеев подчеркивает, что контроль над стоимостью АИ-92 важен, поскольку большая часть автопарка страны состоит из старых автомобилей.

«Если не регулировать цены на 92-й бензин, стоимость жизни вырастет», — отметил он.

Согласно мнению эксперта, государство сохраняет низкую цену АИ-92, что помогает сдерживать инфляцию и поддерживать доступность топлива.

Дизель и влияние на рынок

По словам Алексеева, дизельное топливо подорожало значительно и продолжает расти. Рост синхронизирован с Россией, чтобы избежать перетока топлива за границу.

Эксперт также подчеркнул: регулирование АИ-92 предотвращает рост стоимости товаров, поскольку транспортные расходы напрямую влияют на цены конечной продукции.

Нужно ли регулировать цены дальше

Алексеев уверен, что государство продолжит держать цены на АИ-92 под контролем. Кроме того, он предлагает сосредоточиться на развитии производства топлива, в частности — строительстве нового НПЗ в Казахстане, чтобы снизить себестоимость и удерживать цены на доступном уровне.

АИ-95 — не роскошь, а необходимость

Эксперт отмечает, что по мере роста числа автомобилей, требующих качественный бензин, АИ-95 становится социально значимым топливом. Он предлагает также регулировать цену 95-й марки для улучшения экологии:

  • Снижение выбросов вредных веществ в воздух

  • Поддержка современных автомобилей, требующих более качественное топливо

Таким образом, АИ-95 уже не роскошь, а фактор здоровья и экологии.

Вывод

За год после перехода к свободному ценообразованию казахстанцы ощутили рост цен на все марки топлива. При этом государство продолжает контролировать АИ-92, чтобы сдерживать инфляцию и поддерживать социальную стабильность. Эксперты призывают думать о развитии производства и экологическом эффекте, а не только о свободном рынке.

0
4
0
