Тайные счета: почему ЕНПФ больше не пускает родителей к деньгам детей

Каждый родитель в Казахстане привык проверять, сколько накопилось на счету ребенка в рамках программы «Национальный фонд – детям» , но с достижением совершеннолетия эта возможность внезапно исчезает.

Как работает программа «Национальный фонд – детям»

Программа действует уже несколько лет и позволяет каждому несовершеннолетнему гражданину страны получать ежегодно часть инвестиционного дохода, который приносит Национальный фонд. За 2025 год казахстанские дети получили начисления в размере 130,71 доллара, всего выплатами охвачено почти 7 миллионов детей.

Родители могут отслеживать эти средства, проверять накопления на условных счетах и следить за тем, как формируются целевые требования. Такой контроль доступен до момента, пока ребенок не достигает 18 лет.

Почему родители теряют доступ к счету

Как объяснили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), после совершеннолетия все накопления переводятся на личный счет молодого казахстанца и становятся целевыми накоплениями (ЦН). Родители или законные представители больше не имеют права видеть сумму выплат и управлять средствами.

«С даты достижения восемнадцатилетия молодые люди сами решают, как использовать свои накопления: на улучшение жилищных условий, образование или сохранение как пенсионные сбережения», – отметили в ЕНПФ.

Законодательство Казахстана строго гарантирует тайну целевых накоплений, включая остатки и движение средств. Проверять баланс и распоряжаться деньгами после 18 лет вправе исключительно сам получатель.

Возможные проблемы с отображением выплат

В некоторых случаях информация о начислениях может исчезнуть даже у родителей несовершеннолетних. Основная причина – устаревшие данные в мобильных приложениях. Решение простое:

В приложении eGov Mobile нужно перейти в раздел «Цифровые документы», выбрать «Семья», нажать «Обновить список документов» и открыть «Начисления из Нацфонда».

Аналогичная процедура доступна в мобильных приложениях некоторых банков, где документы хранятся в разделе «Госуслуги».

Ограничения по гражданству

Использовать средства может только гражданин Казахстана. Даже если ребенок всю жизнь прожил в стране и накопления уже хранятся на его счету, смена гражданства лишает права на получение выплат.

Таким образом, программа «Национальный фонд – детям» плавно передает контроль от родителей к самим молодым казахстанцам, делая накопления полностью личными после достижения 18 лет. Родители должны учитывать это при планировании финансов и при наблюдении за «детскими» выплатами.