10.03.2026, 09:57

2000 тенге в день — цена "свободы" миллиона самозанятых в Казахстане

Новости Казахстана 0 2 731

В стране более миллиона самозанятых казахстанцев живут на доход, который едва превышает прожиточный минимум. Ситуация наглядно демонстрирует разрыв между самыми низкими и высокими заработками тех, кто работает на себя, и поднимает вопрос о будущем малых предпринимателей в условиях меняющегося налогового законодательства, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Масштабы самозанятости

По данным Бюро национальной статистики, в IV квартале 2025 года в Казахстане насчитывалось 2,1 миллиона самозанятых. Среди них мужчин – 1,2 млн, женщин – 962,3 тыс. При этом более половины этой категории населения — 1,026 млн человек — получают доход менее 70 тыс. тенге в месяц.

Совокупный доход, включающий заработок от основной деятельности, продажу продукции и услуг, доход от имущества, социальные выплаты, пенсии и пособия, показывает критическое неравенство:

  • 769,8 тыс. человек зарабатывают 100–200 тыс. тенге в квартал (33,3–66,6 тыс. тенге в месяц),

  • 256,2 тыс. человек получают до 100 тыс. тенге в квартал (менее 33,3 тыс. тенге в месяц),

  • 26,6 тыс. человек живут на доход ниже прожиточного минимума — до 58,9 тыс. тенге в квартал,

  • 1,3 тыс. самозанятых вообще не имеют дохода.

Где самые низкие доходы

Наиболее уязвимые группы заняты в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 54,4% от числа самозанятых с минимальным доходом. Торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов составляют 14,1%, транспорт и складирование — 10,6%. Такая структура показывает, что в традиционных отраслях доходы остаются критически низкими, несмотря на рост числа индивидуальных предпринимателей.

Верхний уровень дохода: немногочисленные исключения

Среди самозанятых встречаются и высокие заработки. 49,2 тыс. человек получают от 500 тыс. до 800 тыс. тенге в квартал (166,6–266,6 тыс. тенге в месяц), а 13 тыс. человек зарабатывают от 800 тыс. до 1 млн тенге (266,6–333,3 тыс. тенге в месяц).

Еще 14,2 тыс. человек имеют доход от 1 млн до 1,5 млн тенге в квартал (333,3–500 тыс. тенге в месяц). И, наконец, 14,8 тыс. казахстанцев работают на себя и зарабатывают более 1,5 млн тенге в квартал (свыше 500 тыс. тенге в месяц). Эти самозанятые в основном заняты в торговле и ремонте авто и мотоциклов (33,9%), транспорте и складировании (16,4%), а также в профессиональной, научной и технической деятельности (11,1%).

Региональные различия

Самозанятые распределены по регионам неравномерно. Лидером по числу индивидуальных предпринимателей стала Туркестанская область — 381,3 тыс. человек. Далее следуют Алматинская область — 234,6 тыс., Шымкент — 150,8 тыс., Алматы — 136,1 тыс., Жамбылская область — 135,3 тыс., Астана — 105,3 тыс., Кызылординская область — 104,6 тыс.

Такое распределение показывает, что высокая концентрация самозанятых приходится на южные регионы и крупные города, где экономика более диверсифицирована и рынок труда предоставляет больше возможностей для частного бизнеса.

Изменения налоговой системы

С 2026 года для самозанятых в Казахстане вступят в силу новые правила уплаты налогов. Эксперты предупреждают, что изменения могут как стимулировать прозрачность доходов, так и усложнить жизнь тем, кто сегодня зарабатывает минимальные суммы.

Статистика и инфографика показывают, что большинство самозанятых сталкиваются с серьезными экономическими трудностями. Для государства это сигнал о необходимости дополнительных мер поддержки малого бизнеса и социального страхования.

