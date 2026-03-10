18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
491.59
572.16
6.24
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
10.03.2026, 11:31

Бектенов остановил ипотеку и назвал главное условие для заемщиков в Казахстане

Новости Казахстана 0 549

В Казахстане произошли серьёзные изменения в сфере долевого строительства, которые напрямую затронут возможности банков выдавать ипотечные кредиты. Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства подробно объяснил новые условия и меры контроля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: primeminister.kz
Фото: primeminister.kz

Жёсткие правила для стройкомпаний

Согласно новым требованиям, строительные компании больше не смогут привлекать средства дольщиков без наличия официального разрешения и государственных гарантий.

«Ужесточены требования в сфере долевого строительства. Без соответствующего разрешения и гарантии государства строительные компании теперь не смогут привлекать средства дольщиков, а банки не будут выдавать ипотеку», — отметил премьер.

Иными словами, отсутствие гарантий со стороны государства автоматически блокирует возможность получения ипотечного кредита на такие объекты. Это нововведение призвано защитить инвесторов и снизить риски при покупке жилья на этапе строительства.

Безопасность строительства под строгим контролем

Особое внимание в новых правилах уделено вопросам безопасности. Усилены требования к сейсмической устойчивости зданий, что особенно актуально для регионов с повышенной сейсмической активностью.

«Отдельное внимание в документе уделено повышению требований сейсмической безопасности», — подчеркнул Бектенов.

Кроме того, введён строгий контроль за изменением проектов детальной планировки. Это позволит избежать плотной и незаконной застройки и обеспечит соблюдение градостроительных норм.

Цифровизация и прозрачность отрасли

Одним из ключевых шагов нового законодательства станет активная цифровизация строительной отрасли. Планируется создать единый портал строительства, который объединит разрозненные системы по принципу «одного окна».

«Единый портал строительства повысит прозрачность в отрасли, объединит разрозненные системы по принципу "одного окна" и сократит излишнюю бюрократию и сроки», — сообщил премьер.

Кроме того, правительство поручило министерствам промышленности и строительства, а также искусственного интеллекта и цифрового развития внедрить модули искусственного интеллекта для экспертизы строительных проектов в пилотном режиме до конца июля.

Полный переход на цифровой градостроительный кадастр

Премьер также обратил внимание на необходимость ускоренного перевода генеральных и детальных планов в цифровой формат.

«Акиматам областей поручаю до 1 июня завершить доработку документов и их загрузку в цифровой формат», — заявил Бектенов.

Это позволит не только улучшить контроль за градостроительной деятельностью, но и обеспечит удобный доступ к планам для всех заинтересованных сторон.

Итог

В целом, новые меры в сфере долевого строительства создают более прозрачную, безопасную и цифровизированную среду, одновременно ограничивая возможность выдачи ипотеки на объекты без государственных гарантий. Это шаг к защите дольщиков и снижению рисков для банков и инвесторов.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0
Один из самых богатых людей Польши построит в Казахстане фармацевтический завод за 39,5 млрд тенгеНовости Казахстана
23.02.2026, 14:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь