Бектенов остановил ипотеку и назвал главное условие для заемщиков в Казахстане

В Казахстане произошли серьёзные изменения в сфере долевого строительства, которые напрямую затронут возможности банков выдавать ипотечные кредиты. Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства подробно объяснил новые условия и меры контроля, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: primeminister.kz

Жёсткие правила для стройкомпаний

Согласно новым требованиям, строительные компании больше не смогут привлекать средства дольщиков без наличия официального разрешения и государственных гарантий.

«Ужесточены требования в сфере долевого строительства. Без соответствующего разрешения и гарантии государства строительные компании теперь не смогут привлекать средства дольщиков, а банки не будут выдавать ипотеку», — отметил премьер.

Иными словами, отсутствие гарантий со стороны государства автоматически блокирует возможность получения ипотечного кредита на такие объекты. Это нововведение призвано защитить инвесторов и снизить риски при покупке жилья на этапе строительства.

Безопасность строительства под строгим контролем

Особое внимание в новых правилах уделено вопросам безопасности. Усилены требования к сейсмической устойчивости зданий, что особенно актуально для регионов с повышенной сейсмической активностью.

«Отдельное внимание в документе уделено повышению требований сейсмической безопасности», — подчеркнул Бектенов.

Кроме того, введён строгий контроль за изменением проектов детальной планировки. Это позволит избежать плотной и незаконной застройки и обеспечит соблюдение градостроительных норм.

Цифровизация и прозрачность отрасли

Одним из ключевых шагов нового законодательства станет активная цифровизация строительной отрасли. Планируется создать единый портал строительства, который объединит разрозненные системы по принципу «одного окна».

«Единый портал строительства повысит прозрачность в отрасли, объединит разрозненные системы по принципу "одного окна" и сократит излишнюю бюрократию и сроки», — сообщил премьер.

Кроме того, правительство поручило министерствам промышленности и строительства, а также искусственного интеллекта и цифрового развития внедрить модули искусственного интеллекта для экспертизы строительных проектов в пилотном режиме до конца июля.

Полный переход на цифровой градостроительный кадастр

Премьер также обратил внимание на необходимость ускоренного перевода генеральных и детальных планов в цифровой формат.

«Акиматам областей поручаю до 1 июня завершить доработку документов и их загрузку в цифровой формат», — заявил Бектенов.

Это позволит не только улучшить контроль за градостроительной деятельностью, но и обеспечит удобный доступ к планам для всех заинтересованных сторон.

Итог

В целом, новые меры в сфере долевого строительства создают более прозрачную, безопасную и цифровизированную среду, одновременно ограничивая возможность выдачи ипотеки на объекты без государственных гарантий. Это шаг к защите дольщиков и снижению рисков для банков и инвесторов.