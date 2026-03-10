В Казахстане электросамокаты получат свои «паспортные данные»: госномера станут обязательными с 1 июля

С 1 июля 2026 года владельцы и операторы прокатных электросамокатов в Казахстане будут обязаны присваивать каждому устройству уникальный государственный номер. Новые правила, утверждённые Министерством внутренних дел, направлены на упорядочивание учёта электросамокатов и повышение безопасности на дорогах и в городских пространствах, сообщает Lada.kz.

Фото: avtocod.ru

Приказ министра внутренних дел РК № 158 от 3 марта 2026 года, опубликованный в информационной системе «Параграф», устанавливает детальный порядок регистрации и присвоения номеров юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, предоставляющими самокаты в аренду. Документ определяет форму, структуру и материалы для изготовления регистрационных знаков, а также процедуру ведения учета.

Как будут присваивать номера

Согласно новым правилам, операторы аренды обязаны индивидуально присваивать каждому самокату регистрационный номер, который состоит из одной латинской буквы и пяти цифр. Порядковые номера будут назначаться сквозным образом, начиная с 00001, и увеличиваться последовательно, без повторов.

Каждое решение об определении буквы и цифр оператор аренды должен письменно уведомлять другие компании, предоставляющие услуги проката электросамокатов. Такой механизм позволит избежать дублирования номеров и обеспечит прозрачность учета устройств на рынке.

Что будет с «выведенными» из эксплуатации самокатами

Даже после того как самокат снимается с аренды или выходит из эксплуатации, его регистрационный номер остаётся закреплённым за ним в учёте оператора. Повторное использование номера на другом электросамокате запрещено. Таким образом, каждый номер сохраняет свою уникальность и историю, что может помочь в расследовании инцидентов и при проверках со стороны правоохранительных органов.

Требования к изготовлению знаков

Регистрационный номер должен быть выполнен из прочного материала, устойчивого к механическим повреждениям, влаге, солнечному излучению и перепадам температур. Номер также обязан иметь светоотражающее покрытие для лучшей видимости в темное время суток и при неблагоприятных погодных условиях. Это нововведение направлено на повышение безопасности пользователей и снижение рисков аварийных ситуаций.

Когда начнут действовать новые правила

Правила вступают в силу с 1 июля 2026 года. С этого момента все операторы проката электросамокатов обязаны будут присвоить номера всем своим устройствам и вести соответствующий учёт. Нарушение порядка может повлечь ответственность со стороны регулятора и ограничение деятельности прокатных компаний.