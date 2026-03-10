18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.03.2026, 13:37

Новый порядок на рынке авто в Казахстане: что изменится для покупателей

Новости Казахстана 0 699

Глава Министерства промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев дал разъяснения по поводу недавно обсуждавшегося повышения утилизационного сбора для автомобилей из России, которое вызвало волну вопросов среди экспертов и журналистов. На брифинге в кабмине министр подробно остановился на том, как изменения могут повлиять на цены машин на казахстанском рынке и что стоит за подобной политикой, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Причина повышения утильсбора

Журналисты отметили, что в последнее время Министерство экологии предложило увеличить утилизационный сбор для российских автомобилей в десятки раз. Вопрос о том, не приведет ли это к росту стоимости авто для казахстанских покупателей, стал одним из ключевых на брифинге. Нагаспаев подчеркнул, что решение пока не оформлено официальным приказом и будет результатом совместной работы Минпрома и Минэкологии.

«Мы никаких новых барьеров для российского рынка не вводим, мы просто зеркалим ситуацию», — заявил министр.

Он пояснил, что в России действуют прогрессивные ставки утильсбора, которые ежегодно растут, и к 2029–2030 годам сумма сборов станет очень высокой. В этом контексте зеркальное повышение утилизационного сбора в Казахстане направлено на поддержку отечественного автопрома и балансировку рыночных условий.

Влияние на цены и рынок

По словам Нагаспаева, доля российских автомобилей на казахстанском рынке невелика — около 3,7% от всего импорта. Это означает, что резкого скачка цен на автомобили не ожидается, а изменения будут носить скорее символический характер. Министр отметил, что к таким рыночным механизмам он относится спокойно, считая их частью естественного регулирования отрасли и стимулирования локального производства.

Поддержка отечественного автопрома

Нагаспаев также подчеркнул, что зеркалирование российского утильсбора является стратегическим шагом. «Цель — развивать наш автопром, создавать равные условия и постепенно уменьшать зависимость от импорта», — отметил он. По его словам, такое регулирование позволит стимулировать спрос на казахстанские автомобили и сохранить баланс на рынке, не создавая резких ценовых шоков для потребителей.

