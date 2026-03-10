Казахстан достиг точки кипения на рынке недвижимости: что происходит с ценами

Неожиданно резкий рост цен на жильё в Казахстане вызвал обеспокоенность у экспертов и простых граждан. По данным на февраль 2026 года, стоимость как новой, так и вторичной недвижимости, а также аренда квартир, демонстрируют масштабное удорожание, что отражается на бюджете казахстанцев во всех крупных городах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Средняя цена квадратного метра новой недвижимости по Казахстану достигла 606,2 тыс. тенге, что на 16,1% выше, чем в феврале прошлого года. Больше всего рост затронул Алматы, где цены увеличились на 22% до 719,6 тыс. тенге за квадратный метр. Актобе прибавил 18,4%, доведя стоимость до 341,2 тыс. тенге, а Астана — на 18,1%, до 716,3 тыс. тенге.
Даже в Шымкенте первичное жильё подорожало на 10,2%, достигнув 534,8 тыс. тенге за квадратный метр. При этом падения цен не зафиксировано ни в одном городе, хотя Жезказган (397,7 тыс. тенге) и Петропавловск (403,2 тыс. тенге) показали стабильность — здесь цены остались на уровне прошлого года.
На вторичном рынке квартиры также подорожали в среднем на 14,3%, достигнув 634 тыс. тенге за квадратный метр. Наибольший рост цен наблюдается в Алматы — 23%, до 752,3 тыс. тенге. Значительное удорожание произошло в Павлодаре (+16,3%, 455,2 тыс. тенге) и Актобе (+15,2%, 376,7 тыс. тенге).
В Астане вторичный рынок стал дороже на 11,6% — 738,9 тыс. тенге за квадратный метр, а в Шымкенте рост составил 8,6%, до 460,5 тыс. тенге.
Цены на аренду квартир за год выросли на 11,7%, до 5 тыс. тенге за квадратный метр в среднем по стране. Однако в отдельных городах рост оказался аномально высоким. Петропавловск возглавил рейтинг — 47,2% за год, до 4,7 тыс. тенге за квадратный метр. Павлодар подорожал на 37,7%, до 3,7 тыс. тенге, а Усть-Каменогорск — на 24,7%, до 3,9 тыс. тенге.
В Алматы аренда стала дороже на 10% — 5,9 тыс. тенге за квадратный метр, в Астане — на 8,5%, до 5,5 тыс. тенге, а в Шымкенте — на 12,4%, до 4,3 тыс. тенге.
Сравнивая февраль с январем 2026 года, первичное жильё в среднем по стране подорожало всего на 0,2%. Лидерами месячного роста стали Кокшетау (+2,7%) и Атырау (+1,8%). Вторичный рынок показал более заметное удорожание — +1,5% в среднем, а в Атырау, Костанае и Туркестане рост превысил 3%. Исключением стал Шымкент, где вторичная недвижимость подешевела на 2,2%.
Аренда в целом демонстрирует небольшое снижение — минус 0,1%, однако Петропавловск и Тараз выбиваются из общей картины, показав рост цен на 5,1% и 5,4% соответственно.
Сочетание резкого роста цен на жильё и аренду создаёт дополнительное финансовое давление на население, особенно в крупных городах, где стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынках растёт быстрее среднего показателя по стране. Эксперты предупреждают, что сохранение текущих тенденций может привести к усилению спроса на съемное жильё, что ещё сильнее взвинтит арендные ставки и усложнит доступ к жилью для многих семей.
