Казахстан достиг точки кипения на рынке недвижимости: что происходит с ценами

Неожиданно резкий рост цен на жильё в Казахстане вызвал обеспокоенность у экспертов и простых граждан. По данным на февраль 2026 года, стоимость как новой, так и вторичной недвижимости, а также аренда квартир, демонстрируют масштабное удорожание, что отражается на бюджете казахстанцев во всех крупных городах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: freepik

Рекордные цифры на первичном рынке

Средняя цена квадратного метра новой недвижимости по Казахстану достигла 606,2 тыс. тенге, что на 16,1% выше, чем в феврале прошлого года. Больше всего рост затронул Алматы, где цены увеличились на 22% до 719,6 тыс. тенге за квадратный метр. Актобе прибавил 18,4%, доведя стоимость до 341,2 тыс. тенге, а Астана — на 18,1%, до 716,3 тыс. тенге.

Даже в Шымкенте первичное жильё подорожало на 10,2%, достигнув 534,8 тыс. тенге за квадратный метр. При этом падения цен не зафиксировано ни в одном городе, хотя Жезказган (397,7 тыс. тенге) и Петропавловск (403,2 тыс. тенге) показали стабильность — здесь цены остались на уровне прошлого года.

Вторичный рынок повторяет тренд

На вторичном рынке квартиры также подорожали в среднем на 14,3%, достигнув 634 тыс. тенге за квадратный метр. Наибольший рост цен наблюдается в Алматы — 23%, до 752,3 тыс. тенге. Значительное удорожание произошло в Павлодаре (+16,3%, 455,2 тыс. тенге) и Актобе (+15,2%, 376,7 тыс. тенге).

В Астане вторичный рынок стал дороже на 11,6% — 738,9 тыс. тенге за квадратный метр, а в Шымкенте рост составил 8,6%, до 460,5 тыс. тенге.

Аренда: бум цен на съемное жильё

Цены на аренду квартир за год выросли на 11,7%, до 5 тыс. тенге за квадратный метр в среднем по стране. Однако в отдельных городах рост оказался аномально высоким. Петропавловск возглавил рейтинг — 47,2% за год, до 4,7 тыс. тенге за квадратный метр. Павлодар подорожал на 37,7%, до 3,7 тыс. тенге, а Усть-Каменогорск — на 24,7%, до 3,9 тыс. тенге.

В Алматы аренда стала дороже на 10% — 5,9 тыс. тенге за квадратный метр, в Астане — на 8,5%, до 5,5 тыс. тенге, а в Шымкенте — на 12,4%, до 4,3 тыс. тенге.

Месячная динамика: небольшие колебания и локальные скачки

Сравнивая февраль с январем 2026 года, первичное жильё в среднем по стране подорожало всего на 0,2%. Лидерами месячного роста стали Кокшетау (+2,7%) и Атырау (+1,8%). Вторичный рынок показал более заметное удорожание — +1,5% в среднем, а в Атырау, Костанае и Туркестане рост превысил 3%. Исключением стал Шымкент, где вторичная недвижимость подешевела на 2,2%.

Аренда в целом демонстрирует небольшое снижение — минус 0,1%, однако Петропавловск и Тараз выбиваются из общей картины, показав рост цен на 5,1% и 5,4% соответственно.

Что это значит для казахстанцев

Сочетание резкого роста цен на жильё и аренду создаёт дополнительное финансовое давление на население, особенно в крупных городах, где стоимость квадратного метра на первичном и вторичном рынках растёт быстрее среднего показателя по стране. Эксперты предупреждают, что сохранение текущих тенденций может привести к усилению спроса на съемное жильё, что ещё сильнее взвинтит арендные ставки и усложнит доступ к жилью для многих семей.