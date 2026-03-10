«Казахмыс» берет Шатыркуль-Жайсанский кластер под собственное управление

Важное событие в горнодобывающей отрасли Казахстана: ТОО «Корпорация Казахмыс» официально приступила к прямому управлению Шатыркуль-Жайсанским кластером. Этот шаг направлен на усиление производственной интеграции, оптимизацию процессов и обеспечение стабильной работы одного из ключевых промышленных объектов Жамбылской области, сообщает Lada.kz.
Председатель правления компании Руслан Өскенәлі лично посетил предприятия кластера, включая рудники «Жайсан» и «Шатыркуль», а также Шатыркульскую обогатительную фабрику. Особое внимание было уделено не только производственным процессам, но и условиям проживания сотрудников в вахтовом поселке, организации питания и соблюдению трудовых стандартов.
Визит позволил руководству оценить эффективность текущих операций и наметить стратегические шаги по дальнейшему развитию кластера. Руслан Өскенәлі подчеркнул важность личного контроля и присутствия на объектах, чтобы обеспечить соответствие всех процессов корпоративным стандартам Казахмыс.
До этого момента эксплуатацией Шатыркульской фабрики занималась подрядная организация. По завершении договорных обязательств компания приняла решение взять управление под собственный контроль. Это решение обусловлено стратегической целью – укрепить производственную интеграцию и повысить надежность всех технологических процессов в кластере.
Прямое управление позволит Казахмысу унифицировать стандарты промышленной безопасности, повысить эффективность производства и обеспечить бесперебойное выполнение производственной программы. В долгосрочной перспективе это шаг к устойчивому развитию региона и увеличению вклада компании в экономику Жамбылской области.
Компания подтвердила, что все сотрудники, задействованные в эксплуатации оборудования и производственной деятельности фабрики, будут приняты в штат Казахмыс с сохранением прежних условий труда. Это включает уровень заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты, вахтовый режим работы, питание и проживание, а также все социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан и действующими трудовыми договорами.
Руслан Өскенәлі подчеркнул:
«Для нас принципиально важно сохранить профессиональную команду, которая сегодня работает на Шатыркульской фабрике. Эти специалисты обладают опытом и знаниями, необходимыми для стабильной работы предприятия. Мы готовы принять работников в штат с сохранением заработной платы, социальных гарантий, условий проживания и вахтового режима. Наша задача – обеспечить непрерывность производства, сохранить кадровый потенциал и продолжить устойчивое развитие Шатыркуль-Жайсанского кластера», – отметил председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі.
Прием сотрудников будет организован индивидуально, с соблюдением всех норм трудового законодательства, чтобы минимизировать любые риски и гарантировать стабильность социальной среды на предприятии.
Шатыркуль-Жайсанский кластер объединяет рудник «Шатыркуль» и Шатыркульскую обогатительную фабрику, являясь одним из ключевых производственных объектов Казахмыс. Переход к прямому управлению позволит компании не только сохранить непрерывность производственного процесса, но и усилить интеграцию кластера, обеспечить единые стандарты технологического контроля и промышленной безопасности.
Эксперты отмечают, что этот шаг также укрепляет социальную стабильность в регионе, поскольку гарантирует сохранение рабочих мест и условий труда, что особенно важно для вахтовых поселков и местных сообществ, зависимых от горнодобывающей отрасли.
