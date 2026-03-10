«Казахмыс» берет Шатыркуль-Жайсанский кластер под собственное управление

Важное событие в горнодобывающей отрасли Казахстана: ТОО «Корпорация Казахмыс» официально приступила к прямому управлению Шатыркуль-Жайсанским кластером. Этот шаг направлен на усиление производственной интеграции, оптимизацию процессов и обеспечение стабильной работы одного из ключевых промышленных объектов Жамбылской области, сообщает Lada.kz.

Визит руководства и знакомство с производством

Председатель правления компании Руслан Өскенәлі лично посетил предприятия кластера, включая рудники «Жайсан» и «Шатыркуль», а также Шатыркульскую обогатительную фабрику. Особое внимание было уделено не только производственным процессам, но и условиям проживания сотрудников в вахтовом поселке, организации питания и соблюдению трудовых стандартов.

Визит позволил руководству оценить эффективность текущих операций и наметить стратегические шаги по дальнейшему развитию кластера. Руслан Өскенәлі подчеркнул важность личного контроля и присутствия на объектах, чтобы обеспечить соответствие всех процессов корпоративным стандартам Казахмыс.

Причины перехода к прямому управлению

До этого момента эксплуатацией Шатыркульской фабрики занималась подрядная организация. По завершении договорных обязательств компания приняла решение взять управление под собственный контроль. Это решение обусловлено стратегической целью – укрепить производственную интеграцию и повысить надежность всех технологических процессов в кластере.

Прямое управление позволит Казахмысу унифицировать стандарты промышленной безопасности, повысить эффективность производства и обеспечить бесперебойное выполнение производственной программы. В долгосрочной перспективе это шаг к устойчивому развитию региона и увеличению вклада компании в экономику Жамбылской области.

Сохранение кадрового потенциала и социальных гарантий

Компания подтвердила, что все сотрудники, задействованные в эксплуатации оборудования и производственной деятельности фабрики, будут приняты в штат Казахмыс с сохранением прежних условий труда. Это включает уровень заработной платы, компенсационные и стимулирующие выплаты, вахтовый режим работы, питание и проживание, а также все социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством Республики Казахстан и действующими трудовыми договорами.

Руслан Өскенәлі подчеркнул:

«Для нас принципиально важно сохранить профессиональную команду, которая сегодня работает на Шатыркульской фабрике. Эти специалисты обладают опытом и знаниями, необходимыми для стабильной работы предприятия. Мы готовы принять работников в штат с сохранением заработной платы, социальных гарантий, условий проживания и вахтового режима. Наша задача – обеспечить непрерывность производства, сохранить кадровый потенциал и продолжить устойчивое развитие Шатыркуль-Жайсанского кластера», – отметил председатель Правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Руслан Өскенәлі.

Прием сотрудников будет организован индивидуально, с соблюдением всех норм трудового законодательства, чтобы минимизировать любые риски и гарантировать стабильность социальной среды на предприятии.

Стратегическая значимость для региона

Шатыркуль-Жайсанский кластер объединяет рудник «Шатыркуль» и Шатыркульскую обогатительную фабрику, являясь одним из ключевых производственных объектов Казахмыс. Переход к прямому управлению позволит компании не только сохранить непрерывность производственного процесса, но и усилить интеграцию кластера, обеспечить единые стандарты технологического контроля и промышленной безопасности.

Эксперты отмечают, что этот шаг также укрепляет социальную стабильность в регионе, поскольку гарантирует сохранение рабочих мест и условий труда, что особенно важно для вахтовых поселков и местных сообществ, зависимых от горнодобывающей отрасли.