Останки пропавшего гражданина Казахстана обнаружены в Южной Корее

В Южной Корее завершились поисковые работы на месте крупного пожара, в результате которого пропал 50-летний гражданин Казахстана. О находке официально сообщил представитель Министерства иностранных дел Казахстана Ерлан Жетыбаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

По его словам, останки казахстанца были обнаружены на территории пострадавшего предприятия и направлены на экспертизу для установления личности и точной причины смерти.

«На сегодня результаты экспертизы мы ещё не получили. Как только корейская сторона предоставит информацию, родные будут извещены», — подчеркнул Жетыбаев.

Пожар, изменивший жизни: хроника трагедии

Происшествие случилось 1 февраля на одном из заводов в Южной Корее. В момент возгорания на территории предприятия находились 83 человека, большинство из которых — иностранные рабочие. Спасателям удалось эвакуировать 81 человека, однако двое сотрудников пропали без вести. Среди них, по предварительным данным, оказался 50-летний казахстанец.

Причины возникновения пожара до сих пор уточняются. Эксперты Южной Кореи продолжают анализировать место происшествия, чтобы определить точные обстоятельства возгорания и возможные нарушения техники безопасности.

Международная реакция и поддержка

Министерство иностранных дел Казахстана держит связь с властями Южной Кореи, обеспечивая родным пропавшего всю необходимую поддержку и информирование. МИД также готов оказать консульскую помощь в вопросах возвращения останков на родину после завершения всех процедур экспертизы.

Случай привлёк внимание казахстанской общественности и СМИ. Многие отметили важность соблюдения мер безопасности на иностранных предприятиях, где работают граждане Казахстана, а также необходимость информирования родственников о состоянии их близких.

Ожидание и надежда: родные в тревоге

Для семьи пропавшего казахстанца эти новости стали одновременно тревожными и долгожданными. Ожидание результатов экспертизы держит родственников в напряжении. Специалисты отмечают, что в таких случаях тщательный анализ и подтверждение личности крайне важны не только для официального оформления смерти, но и для морального успокоения семьи.