10.03.2026, 17:38

Туда лететь опасно: МИД Казахстана снова бьет тревогу

Новости Казахстана

Несмотря на официальные предупреждения, часть граждан Казахстана продолжает отправляться в страны с нестабильной обстановкой. Министерство иностранных дел Республики Казахстан выступило с очередным заявлением, в котором обозначило список государств, посещение которых в настоящий момент крайне нежелательно, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: stock.adobe.com
Фото: stock.adobe.com

Официальный представитель МИД РК Ерлан Жетыбаев на брифинге подчеркнул, что текущая геополитическая ситуация делает поездки в ряд стран чрезвычайно рискованными. По его словам, до полного прекращения активных боевых действий и стабилизации обстановки казахстанцам следует воздержаться от путешествий в Бахрейн, Египет, Израиль, Йемен, Иорданию, Ирак, Иран, Катар, Саудовскую Аравию, Кувейт и Ливан.

Опасность в деталях: почему рекомендации столь жесткие

Представитель МИД отметил, что угрозы в этих регионах остаются крайне высокими. Речь идет не только о военных конфликтах, но и о возможных терактах, столкновениях и внезапных чрезвычайных ситуациях. Жетыбаев подчеркнул необходимость строгого соблюдения мер личной безопасности для тех казахстанцев, кто уже находится в этих странах.

Гражданам рекомендуется избегать потенциально опасных районов, следовать указаниям местных властей и немедленно направляться в укрытия при любых сигналах тревоги, включая угрозу ракетного удара. Также крайне важно поддерживать постоянную связь с загранучреждениями Казахстана, туроператорами и авиаперевозчиками, чтобы своевременно получать актуальную информацию о ситуации.

Почему люди продолжают рисковать

«Несмотря на ранее опубликованные рекомендации Министерства иностранных дел, отдельные граждане продолжают выезжать в эти страны», — заявил Ерлан Жетыбаев.

Он подчеркнул, что такой подход может приводить к трагическим последствиям и создавать дополнительные сложности для дипломатических служб страны.

Министерство вновь настоятельно призывает всех граждан Казахстана воздержаться от планирования и осуществления поездок в регионы с высокой степенью риска до тех пор, пока ситуация полностью не стабилизируется.

По словам официального представителя, задача МИД — не ограничивать свободу передвижения граждан, а защищать их жизнь и здоровье, предупреждая о потенциальной опасности заранее.

0
6
0
