День тишины перед референдумом: за что грозит штраф до 129 тысяч тенге в Казахстане

В Казахстане 14 марта наступает день тишины перед республиканским референдумом по Конституции, и власти предупреждают граждан о строгих ограничениях на любую политическую активность. День тишины, предусмотренный законодательством, призван создать нейтральное пространство, свободное от агитации и давления на избирателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Полный запрет на агитацию и социальные сети

Председатель Центральной комиссии референдума (ЦКР) Нурлан Абдиров подчеркнул, что в этот день абсолютно запрещена любая форма агитации. Речь идёт не только о публичных мероприятиях, листовках или плакатах, но и о цифровой активности.

«Нельзя проводить агитацию. День тишины – это день тишины. Если материалы уже размещены, их не срывают, но распространять их нельзя», — отметил Абдиров.

Особое внимание уделено социальным сетям: гражданам запрещено репостить агитационные материалы, проводить онлайн-опросы или любыми другими способами продвигать позиции сторон референдума.

Штрафы могут достигать 129 тысяч тенге

За нарушение запретов предусмотрена административная ответственность по статье 102 Кодекса об административных правонарушениях — «Проведение предвыборной агитации в запрещённый период». Размер штрафов зависит от категории нарушителя:

Физические лица — 15 МРП (55 380 тенге в 2026 году);

Субъекты малого бизнеса и некоммерческие организации — 20 МРП (73 840 тенге);

Субъекты среднего бизнеса — 25 МРП (92 300 тенге);

Крупный бизнес — 35 МРП (129 220 тенге).

Таким образом, день тишины превращается в строгий режим соблюдения закона, где любое нарушение может дорого обойтись.

Когда и как пройдёт референдум

Референдум по Конституции, инициированный президентом Касым-Жомартом Токаевым, состоится 15 марта. Голосование будет открыто с 07:00 до 20:00, хотя территориальные комиссии могут адаптировать время для удобства избирателей.

В бюллетене на референдуме будет один вопрос: