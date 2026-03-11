Массовую депортацию граждан РФ готовит Казахстан — СМИ

В центре внимания правозащитников оказалась новая волна давления на российских граждан в Казахстане, которые открыто выражают антивоенные позиции. По информации проекта «Слово защите», Комитет национальной безопасности (КНБ) страны начал масштабное расследование, затрагивающее десятки россиян призывного возраста, сообщает Lada.kz со ссылкой на novayagazeta.eu.
В этом деле фигурируют подозрения в использовании поддельных регистраций временного пребывания (РВП), однако эксперты видят за формальными обвинениями более широкую политическую подоплеку.
Источники сообщают, что уголовное дело по поддельным РВП было инициировано в конце февраля 2026 года. Следователи, по словам правозащитников, допрашивают по 3–4 человек одновременно, а сама проверка затрагивает десятки российских мужчин. Несмотря на то, что официальная формулировка связана с административными нарушениями, эксперты указывают на возможную подготовку к массовой депортации.
Особое внимание вызывает тот факт, что делом занимается не миграционная полиция, а именно управление КНБ. По мнению наблюдателей, это может говорить о согласованных действиях с российскими властями — не в рамках уголовного процесса, а по политическим мотивам, направленным на возвращение определённых категорий граждан в РФ.
РВП — документ, позволяющий иностранцу жить в Казахстане до одного года при наличии официального трудоустройства и прописки. В последние годы рынок «серых» предложений по регистрации временного пребывания процветал, и власти долгое время закрывали на это глаза. Однако ужесточение правил для россиян, особенно в контексте ограничений на банковские операции, специалисты связывают не с экономическими, а с политическими соображениями — уступками Кремлю. Россияне, находящиеся в Казахстане, рассматриваются как потенциальный мобилизационный ресурс, и их интересы явно отходят на второй план.
Организации, работающие с антивоенными россиянами, настоятельно рекомендуют фигурантам дела покинуть страну самостоятельно, пока депортация не стала принудительной. Получить юридическую поддержку в Казахстане крайне сложно, отмечают эксперты: местные правозащитные структуры в значительной мере зависят от КНБ, что ограничивает возможности защиты.
С начала 2026 года Казахстан уже принял решения о выдаче российским властям нескольких активистов, подвергающихся политическому преследованию. Среди них — экс-волонтёр штаба Навального из Петербурга Юлия Емельянова и чеченский активист Мансур Мовлаев. Правозащитники предупреждают, что в России их ожидает арест. В этих случаях решения казахстанских властей руководствовались не правовыми нормами, а политическими мотивами, что вызывает тревогу у международного сообщества и гуманитарных организаций.
