Массовую депортацию граждан РФ готовит Казахстан — СМИ

В центре внимания правозащитников оказалась новая волна давления на российских граждан в Казахстане, которые открыто выражают антивоенные позиции. По информации проекта «Слово защите», Комитет национальной безопасности (КНБ) страны начал масштабное расследование, затрагивающее десятки россиян призывного возраста, сообщает Lada.kz со ссылкой на novayagazeta.eu.

В этом деле фигурируют подозрения в использовании поддельных регистраций временного пребывания (РВП), однако эксперты видят за формальными обвинениями более широкую политическую подоплеку.

Расследование под прикрытием уголовного дела

Источники сообщают, что уголовное дело по поддельным РВП было инициировано в конце февраля 2026 года. Следователи, по словам правозащитников, допрашивают по 3–4 человек одновременно, а сама проверка затрагивает десятки российских мужчин. Несмотря на то, что официальная формулировка связана с административными нарушениями, эксперты указывают на возможную подготовку к массовой депортации.

Особое внимание вызывает тот факт, что делом занимается не миграционная полиция, а именно управление КНБ. По мнению наблюдателей, это может говорить о согласованных действиях с российскими властями — не в рамках уголовного процесса, а по политическим мотивам, направленным на возвращение определённых категорий граждан в РФ.

Сотрудничество с Россией и «серые» схемы РВП

РВП — документ, позволяющий иностранцу жить в Казахстане до одного года при наличии официального трудоустройства и прописки. В последние годы рынок «серых» предложений по регистрации временного пребывания процветал, и власти долгое время закрывали на это глаза. Однако ужесточение правил для россиян, особенно в контексте ограничений на банковские операции, специалисты связывают не с экономическими, а с политическими соображениями — уступками Кремлю. Россияне, находящиеся в Казахстане, рассматриваются как потенциальный мобилизационный ресурс, и их интересы явно отходят на второй план.

Предупреждение правозащитников

Организации, работающие с антивоенными россиянами, настоятельно рекомендуют фигурантам дела покинуть страну самостоятельно, пока депортация не стала принудительной. Получить юридическую поддержку в Казахстане крайне сложно, отмечают эксперты: местные правозащитные структуры в значительной мере зависят от КНБ, что ограничивает возможности защиты.

Известные случаи экстрадиции

С начала 2026 года Казахстан уже принял решения о выдаче российским властям нескольких активистов, подвергающихся политическому преследованию. Среди них — экс-волонтёр штаба Навального из Петербурга Юлия Емельянова и чеченский активист Мансур Мовлаев. Правозащитники предупреждают, что в России их ожидает арест. В этих случаях решения казахстанских властей руководствовались не правовыми нормами, а политическими мотивами, что вызывает тревогу у международного сообщества и гуманитарных организаций.