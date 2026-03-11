Ещё два миллиардера появились в Казахстане

Глобальный рейтинг миллиардеров, ежегодно публикуемый Forbes, в 2026 году пополнился новыми представителями Казахстана. В список предпринимателей с состоянием более одного миллиарда долларов впервые вошли сразу два казахстанских бизнесмена — Нурлан Смагулов и Айдын Рахимбаев, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Нурлан Смагулов Фото: © Абай Жанаев и Айдын Рахимбаев Фото: © Андрей Лунин

В целом рейтинг включает более 3400 предпринимателей со всего мира, чьи активы оцениваются как минимум в $1 млрд. Для Казахстана нынешнее обновление списка стало заметным событием: число миллиардеров, связанных со страной, продолжает расти, а позиции некоторых из них существенно укрепились.

Новые миллиардеры из Казахстана

Одним из главных событий нынешнего рейтинга стало появление в нем предпринимателя Нурлан Смагулов. По оценке Forbes, его состояние достигло $1,3 млрд, что позволило занять 2858-е место в глобальном списке.

Еще в рейтинге 75 богатейших бизнесменов Казахстана за 2025 год, подготовленном Forbes Kazakhstan, Смагулов находился на восьмой позиции с капиталом около $990 млн. Рост стоимости активов за прошедший год позволил ему впервые преодолеть символическую отметку в миллиард долларов и войти в мировой клуб миллиардеров.

Вторым новичком рейтинга стал предприниматель Айдын Рахимбаев. Его состояние Forbes оценивает в $1,1 млрд, что обеспечило бизнесмену 3185-ю строчку в глобальном списке.

Ранее Рахимбаев занимал десятое место в национальном рейтинге богатейших предпринимателей Казахстана с капиталом около $967 млн. Таким образом, за год его активы также выросли, позволив перейти в категорию долларовых миллиардеров.

Лидер среди казахстанских предпринимателей

Самым состоятельным бизнесменом Казахстана в мировом рейтинге остается Вячеслав Ким — председатель совета директоров финтех-компании Kaspi.kz.

По оценке Forbes, его состояние увеличилось до $7,8 млрд, что позволило занять 477-е место в глобальном списке миллиардеров. Годом ранее активы предпринимателя оценивались примерно в $7,1 млрд, поэтому за прошедший период капитал бизнесмена заметно вырос.

Рост капиталов крупнейших предпринимателей

Среди других известных представителей казахстанского бизнеса в рейтинге значится промышленный магнат Владимир Ким. В 2026 году он занял 712-е место, а стоимость его активов выросла до $5,9 млрд, увеличившись примерно на $200 млн по сравнению с предыдущим годом.

Супруги Тимур Кулибаев и Динара Кулибаева разместились на 780-й позиции рейтинга. Forbes оценивает состояние каждого из них в $5,4 млрд. За год их капитал увеличился примерно на $100 млн.

На той же строчке расположился и предприниматель Булат Утемуратов. Его состояние, по подсчетам издания, за год выросло особенно заметно. Если в 2025 году активы оценивались в $3,7 млрд, то теперь они достигли $5,4 млрд, позволив бизнесмену сравняться по уровню капитала с семьей Кулибаевых.

Изменения в капитале Тимура Турлова

Предприниматель и финансист Тимур Турлов в этом году, напротив, немного потерял в стоимости активов.

Если в 2025 году Forbes оценивал его состояние в $5,8 млрд, то теперь оно составляет около $5,2 млрд. Несмотря на снижение, бизнесмен все же остается в числе крупнейших предпринимателей региона и занимает 823-е место в мировом рейтинге.

Бизнесмен с казахстанскими связями в списке от Грузии

В глобальном списке миллиардеров также фигурирует предприниматель Михаил Ломтадзе, который имеет тесные деловые связи с Казахстаном.

Однако в рейтинге Forbes он обозначен как представитель Грузии. Его состояние оценивается в $6 млрд, что позволило занять 694-ю строчку. Год назад активы бизнесмена составляли около $5,9 млрд. Ломтадзе является деловым партнером Вячеслава Кима.

Кто возглавил мировой список

Первое место в глобальном рейтинге миллиардеров вновь занял предприниматель и технологический магнат Илон Маск.

По оценке Forbes, его состояние достигло $839 млрд, что более чем вдвое превышает показатель прошлого года, когда активы оценивались в $342 млрд.

Вторую строчку занимает сооснователь Google Ларри Пейдж с состоянием около $257 млрд, третью — его партнер Сергей Брин ($237 млрд).

Далее следуют основатель Amazon Джефф Безос с $224 млрд, а также глава Meta Марк Цукерберг, чье состояние оценивается примерно в $222 млрд.

Таким образом, обновленный рейтинг Forbes показывает не только рост глобальных состояний крупнейших предпринимателей, но и постепенное усиление позиций бизнесменов из Казахстана на мировой финансовой карте.