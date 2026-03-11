Минфин забирает под контроль ещё одну крупную государственную структуру

В Казахстане продолжается процесс перераспределения управления важными государственными институтами. Акционерное общество «Финансовый центр» , которое играет ключевую роль в реализации финансовых механизмов поддержки образовательной системы, официально передано в ведение Министерства финансов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Как стало известно из ответа ведомства на официальный запрос редакции Tengrinews.kz, соответствующее решение было принято в рамках правительственных постановлений. Ранее аналогичным образом в структуру Минфина был передан Фонд социального медицинского страхования (ФСМС).

Таким образом, в 2025–2026 годах под контроль финансового ведомства перешли сразу две крупные организации, обеспечивающие функционирование важных социальных направлений — здравоохранения и образования.

Какие организации уже переданы в управление Минфина

Согласно официальной информации, в последние два года правительство приняло решения о передаче Министерству финансов двух значимых структур квазигосударственного сектора. Речь идет о:

— некоммерческом акционерном обществе «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС), которое управляет системой обязательного медицинского страхования;

— акционерном обществе «Финансовый центр», отвечающем за финансовое сопровождение государственных программ в сфере образования.

Передача была оформлена отдельными постановлениями правительства, что юридически закрепило новый порядок управления этими организациями.

В Министерстве финансов также уточнили, что на данный момент не рассматривается вопрос передачи в их ведение других государственных структур. По крайней мере, на период 2026–2027 годов подобные планы не обсуждаются.

Что представляет собой «Финансовый центр»

АО «Финансовый центр» является государственным финансовым оператором, который обеспечивает реализацию целого ряда программ в системе образования Казахстана.

Хотя организация не управляет учебными заведениями напрямую, она выполняет важную функцию финансового посредника между государством, образовательными организациями и банковским сектором.

Через эту структуру проходят различные механизмы финансирования образовательной сферы. Компания занимается распределением бюджетных средств, администрированием финансовых программ и контролем за выполнением обязательств участниками образовательных проектов.

Фактически «Финансовый центр» обеспечивает финансовую инфраструктуру для реализации государственных образовательных инициатив.

Какие программы и механизмы администрирует компания

Деятельность «Финансового центра» охватывает широкий спектр задач, связанных с финансовым обеспечением образовательной системы страны.

В частности, организация занимается администрированием системы образовательных кредитов с государственной гарантией. В этой модели центр выступает гарантом перед банками, которые выдают займы гражданам на обучение. Это позволяет студентам получать кредиты на более доступных условиях.

Кроме того, структура контролирует выполнение обязательств выпускников, обучавшихся за счет государственных грантов. Речь идет о мониторинге обязательной отработки по специальности, которая предусмотрена для некоторых категорий грантополучателей.

Компания также участвует в реализации государственного образовательного заказа, сопровождая финансовую часть соответствующих программ.

В сферу деятельности «Финансового центра» входит и участие в финансировании образовательной инфраструктуры. Это касается проектов строительства и модернизации общежитий, а также других объектов, необходимых для развития учебных заведений.

Отдельное направление работы связано с поддержкой частных школ и развитием механизмов финансирования негосударственного образования. Центр сопровождает финансовые инструменты, направленные на поддержку таких организаций.

Кроме того, структура участвует в администрировании системы подушевого нормативного финансирования образовательных учреждений, при которой бюджетные средства распределяются исходя из количества обучающихся.

Еще одной важной задачей является сопровождение государственной образовательной накопительной системы, позволяющей гражданам формировать средства на обучение с участием государства.

Финансовый оператор, а не управляющий образовательными учреждениями

При этом важно отметить, что «Финансовый центр» не занимается непосредственным управлением школами, колледжами или университетами.

Его деятельность сосредоточена исключительно на финансовой стороне образовательных программ. Организация обеспечивает распределение бюджетных ресурсов, администрирует различные финансовые инструменты и следит за выполнением обязательств участниками государственных программ.

Таким образом, компания выступает связующим звеном между государством, образовательными учреждениями, банками и гражданами, которые пользуются программами поддержки.

Что изменится после передачи под контроль Минфина

В Министерстве финансов подчеркивают, что смена ведомственной подчиненности не приведет к кардинальным изменениям в работе организации.

АО «Финансовый центр» продолжит функционировать в рамках действующей системы корпоративного управления субъектов квазигосударственного сектора.

Это означает, что компания по-прежнему будет обязана разрабатывать и утверждать планы развития, регулярно отчитываться об их выполнении и проходить процедуры оценки эффективности своей деятельности.

Контроль за работой организации будет осуществляться через совет директоров, а также посредством системы оценки деятельности исполнительного органа.

Дополнительный уровень надзора обеспечивают механизмы внутреннего аудита и системы внутреннего контроля, которые применяются для мониторинга финансовых операций и эффективности управления.