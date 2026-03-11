Правительство озвучило список возможных изменений в Налоговом кодексе

В правительстве Казахстана обсудили возможность внесения масштабных изменений в действующий Налоговый кодекс. На заседаниях Проектного офиса внедрения кодекса уже было рассмотрено 60 вопросов, связанных с его практической реализацией, и ряд предложений может быть официально включен в законопроект в ближайшее время, сообщает Lada.kz.

Фото: primeminister.kz

Медицинские препараты и НДС: новые правила для здоровья граждан

Одной из ключевых сфер, где ожидаются изменения, является здравоохранение. Министерство здравоохранения завершает работу над корректировками подзаконных актов, касающихся применения налога на добавленную стоимость при импорте лекарств и медицинских изделий. Особое внимание уделено освобождению от НДС орфанных препаратов и социальных лекарств.

13 февраля 2026 года министерство утвердило приказ, устанавливающий предельные цены на лекарства и медицинские изделия без учета НДС. Эти меры призваны облегчить доступ населения к жизненно важным медикаментам и снизить нагрузку на бюджеты аптек и больниц.

Закупки для госпредприятий: поддержка конкуренции и налогового соблюдения

Министерства промышленности и строительства, энергетики, финансов, Комитет по регулированию естественных монополий и фонд Самрук-Казына изучают возможные изменения в правилах закупок. Речь идет о приобретении товаров, работ и услуг у налогоплательщиков, использующих специальный режим с упрощенной декларацией.

Цель этих изменений — обеспечить соблюдение налогового законодательства, оптимизировать производственные процессы и поддержать конкурентную среду без роста расходов для квазигосударственных компаний. Единый подход формирует Министерство национальной экономики, исходя из идеологии нового Налогового кодекса.

Администрирование и цифровизация: упрощение налоговой отчетности

Другие вопросы, такие как «чистый лист» в администрировании, смена налоговых режимов, регулирование финансового сектора и работа интегрированной системы налогового администрирования (ИСНА), решались оперативно. Это демонстрирует стремление государства к модернизации налоговой системы и ускорению цифровизации процессов.

В числе предложенных изменений в кодекс вошли:

Применение вычета по индивидуальному подоходному налогу (ИПН) при изменении группы инвалидности . Планируется закрепить правило, что при смене группы инвалидности в течение года налогоплательщик сможет использовать максимальный вычет — 5000 МРП, обеспечивая справедливость и прозрачность расчета налоговых льгот.

Отмена требования по выписке электронных счетов-фактур (ЭСФ) по вознаграждениям по займам . На практике обороты по кредитам, займам и микрокредитам освобождены от НДС, однако редакционные неточности создавали лишние формальности. Предлагается исключить необходимость выписки ЭСФ и применить правило с 1 января 2026 года ретроспективно.

Расширение перечня сведений, не относящихся к налоговой тайне . Планируется исключить из тайны информацию о суммах и задолженности по социальным платежам, а также отдельные регистрационные данные налогоплательщиков. Эти меры направлены на упрощение исполнения социальных обязательств и цифровизацию администрирования.

Подтверждение ввоза ГСМ для авиации при освобождении от НДС . Кодекс освобождает импорт топлива для воздушных перевозок, однако действующие формулировки иногда требуют лишнего подтверждения через дипломатические представительства. Изменение исключит возможные разночтения.

Освобождение от акциза при экспорте энергетических напитков . Предлагается аналогичная мера, которая уже действует для нефтепродуктов: передача продукции переработчиком владельцу сырья не будет облагаться акцизом, если товар предназначен для последующего экспорта.

Зачисление НДПИ по общераспространенным полезным ископаемым по месту добычи. Внесение изменений приведет нормы Налогового кодекса в соответствие с Бюджетным кодексом, закрепляя уплату налога в бюджет по месту расположения объекта добычи вместо места регистрации недропользователя.

Новая налоговая реальность: что это значит для экономики

Эти изменения могут существенно повлиять на экономическую систему страны, снижая бюрократическую нагрузку, упрощая налоговые процедуры для бизнеса и создавая более прозрачные условия для квазигосударственных предприятий. Одновременно меры направлены на поддержку социально значимых сфер — от здравоохранения до цифровизации администрирования.

Правительство обещает, что процесс обсуждения и внесения поправок будет прозрачным, а окончательные решения будут опубликованы после тщательной экспертизы всех предложений и их согласования с заинтересованными министерствами и ведомствами.