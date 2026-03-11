18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.03.2026, 09:45

Казахстанские альпинисты покорили «людоеда» Альп

Новости Казахстана

Казахстанские альпинисты с коллегой из РФ впервые прошли северную стену Эйгера, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Соцсети Оlympics
© Соцсети Оlympics

Французские Альпы стали ареной исторического события для казахстанского альпинизма. Омар Асербеков и Григорий Щукин, представители команды Jasa Team, вместе с российским коллегой Георгием Журавлёвым впервые среди казахстанцев успешно прошли северную стену горы Эйгер высотой 3 970 метров, известную в альпинистском мире как один из самых опасных и сложных маршрутов. Северная стена, которая в немецком переводе носит название «людоед», давно стала символом исключительной технической сложности и человеческой храбрости.

Северная стена Эйгера: история и вызов для смельчаков

Эйгер входит в список шести великих северных стен Альп, а маршрут Хекмайера, по которому прошла команда, относится к категории 6А и считается одной из высочайших сложностей. Его перепад высоты достигает 1 800 метров, а маршрут сочетает крутые скальные участки, ледовые поля и микстовые секции с натёчным льдом. Опасности здесь реальны: камнепады, лавины, внезапные перемены погоды, ограниченные возможности для страховки и отсутствие маршрута для новичков делают каждое восхождение настоящим испытанием. С 1935 года на северной стене погибли не менее 64 альпинистов, а в XX веке стена получила прозвище «стена смерти».

Подвиг в автономном стиле: без гидов и шерпов

Отдельной славы заслуживает подход команды Jasa Team. Восхождение прошло полностью в автономном стиле, без гидов, шерпов и предварительной подготовки маршрута. Два с половиной дня команда прокладывала путь через нетронутые участки стены, очищая скалы от снега и создавая точки страховки самостоятельно. Первый день ознаменовался преодолением двух третей маршрута и ночёвкой на так называемом «Бивуаке смерти» — без палатки, лишь в обвязках и пристёгнутыми к точкам страховки. Второй день включал подъем по верхней, наиболее технически сложной части стены, завершившийся достижением вершины, а третий день посвятили безопасному спуску.

Альпинизм как отражение истории и культуры

Первое успешное восхождение на северную стену Эйгера состоялось в 1938 году после нескольких трагических попыток, а история этих покорителей вдохновила кинематограф: немецкий фильм Nordwand (2008) и голливудский боевик Санкция Эйгера (1975) с Клинтом Иствудом посвящены драматическим событиям на этом маршруте. Сегодня казахстанские альпинисты продолжают традицию смелых восхождений, добавляя новую страницу в историю мировой альпинистской культуры и демонстрируя высокий уровень профессионализма и физической выносливости.

