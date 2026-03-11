Один из казахстанских банков "взломал" повестку западных СМИ

Казахстанский банк Freedom Bank привлек внимание ведущих международных изданий, войдя в фокус более 700 СМИ и новостных агрегаторов из Европы и США. Среди них оказались такие известные ресурсы, как Reuters, Associated Press, Yahoo Finance, Investing, Funds Europe, Morningstar и Dynamique Entrepreneuriale. Журналисты отметили инновационные решения банка и выделили несколько ключевых продуктов, формирующих новый подход к финансовой культуре, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: forbes.com

Инвестиционная валюта Freedom: кешбэк с привязкой к Nasdaq

Особое внимание зарубежных аналитиков привлекла инвестиционная валюта Freedom. Этот инструмент представляет собой инновационный формат кешбэка: клиенты банка получают вознаграждение в виде ETN, привязанных к акциям Freedom Holding Corp. (тикер FRHC), за каждую совершенную операцию — будь то платеж или перевод.

Журналисты подчеркивают, что каждый владелец ETN может заработать при росте стоимости ценных бумаг на бирже. С момента запуска валюты акции FRHC увеличились более чем в два раза, что делает инструмент не только мотивационным, но и реально прибыльным для пользователей.

По мнению экспертов, Freedom стимулирует привычку к накоплениям и знакомство с фондовым рынком через привычные банковские операции. Такой подход формирует культуру осознанного управления личными финансами и постепенно меняет стандарты работы с клиентами.

Международный интерес и планы масштабирования

Как отмечают в Freedom Bank, ранее инвестиционная валюта вызвала интерес у крупнейших банков Грузии и Японии, которые оценили решение как уникальное для финансовой отрасли. По мнению зарубежных коллег, концепцию можно интегрировать в собственные бизнес-модели банков, что открывает возможности для глобального масштабирования.

Член совета директоров банка Айдос Жумагулов подчеркнул:

"Партнеры высоко оценили уникальность программы лояльности и вовлеченность клиентов. В этом решении сочетаются сразу несколько преимуществ: накопления, знакомство с фондовым рынком и простота интерфейсов. Экосистемная модель Freedom SuperApp, объединяющая банковские, лайфстайл-, страховые и государственные сервисы в одном цифровом пространстве, также получила положительные отзывы."

Искусственный интеллект в сервисах для бизнеса

Отдельное внимание международных медиа привлекла интеграция искусственного интеллекта в сервисы банка для предпринимателей. AI-ассистент в Freedom Business способен автоматизировать широкий спектр операций: начисление зарплат, переводы, управление депозитами и многие другие процессы. Система поддерживает около 140 команд, существенно сокращая ручной труд и экономя время клиентов.

Кроме того, банк активно применяет AI в комплаенс-процедурах. Система анализирует транзакции, сопоставляет данные и выявляет аномальные паттерны, предотвращая попытки обхода ограничений и повышая надежность финансовых операций.

Цифровая стратегия как стандарт нового поколения

Обзор зарубежных изданий подчеркивает, что Freedom Bank не просто внедряет инновации, но формирует новые стандарты финансового рынка Казахстана. Экосистемный подход, инвестиционные продукты и использование искусственного интеллекта создают уникальную платформу, способную конкурировать на мировом уровне и привлекать внимание международных инвесторов и экспертов.

Мировое признание подтверждает, что казахстанские финтех-решения способны выходить за рамки локального рынка и задавать тренды для всей отрасли, объединяя технологические инновации с привычными банковскими сервисами.