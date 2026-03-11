Один из казахстанских банков "взломал" повестку западных СМИ

Казахстанский банк Freedom Bank привлек внимание ведущих международных изданий, войдя в фокус более 700 СМИ и новостных агрегаторов из Европы и США. Среди них оказались такие известные ресурсы, как Reuters, Associated Press, Yahoo Finance, Investing, Funds Europe, Morningstar и Dynamique Entrepreneuriale. Журналисты отметили инновационные решения банка и выделили несколько ключевых продуктов, формирующих новый подход к финансовой культуре, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Особое внимание зарубежных аналитиков привлекла инвестиционная валюта Freedom. Этот инструмент представляет собой инновационный формат кешбэка: клиенты банка получают вознаграждение в виде ETN, привязанных к акциям Freedom Holding Corp. (тикер FRHC), за каждую совершенную операцию — будь то платеж или перевод.
Журналисты подчеркивают, что каждый владелец ETN может заработать при росте стоимости ценных бумаг на бирже. С момента запуска валюты акции FRHC увеличились более чем в два раза, что делает инструмент не только мотивационным, но и реально прибыльным для пользователей.
По мнению экспертов, Freedom стимулирует привычку к накоплениям и знакомство с фондовым рынком через привычные банковские операции. Такой подход формирует культуру осознанного управления личными финансами и постепенно меняет стандарты работы с клиентами.
Как отмечают в Freedom Bank, ранее инвестиционная валюта вызвала интерес у крупнейших банков Грузии и Японии, которые оценили решение как уникальное для финансовой отрасли. По мнению зарубежных коллег, концепцию можно интегрировать в собственные бизнес-модели банков, что открывает возможности для глобального масштабирования.
Член совета директоров банка Айдос Жумагулов подчеркнул:
"Партнеры высоко оценили уникальность программы лояльности и вовлеченность клиентов. В этом решении сочетаются сразу несколько преимуществ: накопления, знакомство с фондовым рынком и простота интерфейсов. Экосистемная модель Freedom SuperApp, объединяющая банковские, лайфстайл-, страховые и государственные сервисы в одном цифровом пространстве, также получила положительные отзывы."
Отдельное внимание международных медиа привлекла интеграция искусственного интеллекта в сервисы банка для предпринимателей. AI-ассистент в Freedom Business способен автоматизировать широкий спектр операций: начисление зарплат, переводы, управление депозитами и многие другие процессы. Система поддерживает около 140 команд, существенно сокращая ручной труд и экономя время клиентов.
Кроме того, банк активно применяет AI в комплаенс-процедурах. Система анализирует транзакции, сопоставляет данные и выявляет аномальные паттерны, предотвращая попытки обхода ограничений и повышая надежность финансовых операций.
Обзор зарубежных изданий подчеркивает, что Freedom Bank не просто внедряет инновации, но формирует новые стандарты финансового рынка Казахстана. Экосистемный подход, инвестиционные продукты и использование искусственного интеллекта создают уникальную платформу, способную конкурировать на мировом уровне и привлекать внимание международных инвесторов и экспертов.
Мировое признание подтверждает, что казахстанские финтех-решения способны выходить за рамки локального рынка и задавать тренды для всей отрасли, объединяя технологические инновации с привычными банковскими сервисами.
Комментарии0 комментарий(ев)