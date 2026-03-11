18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.39
567.99
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.03.2026, 10:50

3 000 000 тенге — это не опечатка: легальный способ стать миллионером в Казахстане

Новости Казахстана 0 791

По данным электронной биржи труда Enbek.kz, работодатели опубликовали около 99 тысяч вакансий, тогда как соискатели разместили почти 125 тысяч резюме. Такие цифры свидетельствуют о том, что предложение рабочей силы по-прежнему превышает количество открытых рабочих мест, создавая конкуренцию среди соискателей и сохраняя интерес работодателей к наиболее востребованным специалистам, сообщает Lada.kz. 

Фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images
Фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

Наибольший спрос на работников социальной сферы и услуг

Традиционно самые многочисленные вакансии появляются в социальной сфере и секторе услуг. Лидером по количеству предложений остается сфера образования, где работодатели разместили 26,9 тысячи вакансий. Второе место занимает категория прочих услуг с 14,6 тысячами предложений.

Здравоохранение и социальное обслуживание населения также демонстрируют высокий спрос на кадры — около 9,4 тысячи вакансий. В обрабатывающей промышленности было размещено 8,6 тысячи предложений о работе. Эти отрасли формируют основу потребности работодателей в новых сотрудниках и отражают стратегическую важность социальных и производственных направлений для экономики Казахстана.

Кого ищут работодатели: квалификация и опыт

Анализ вакансий по уровню квалификации показывает, что наибольшая доля открытых рабочих мест предназначена для специалистов средней квалификации — 44,2 процента всех предложений. Высококвалифицированные специалисты требуются в 34,4 процентах вакансий, а на неквалифицированный труд приходится 21,4 процента. Такие данные подчеркивают, что работодатели активно ищут баланс между опытом, образованием и стоимостью труда.

География вакансий: где открыты самые интересные предложения

По количеству размещенных вакансий лидируют Павлодарская область с 8,1 тысячи предложений, Астана — 7,8 тысячи и Туркестанская область — 7,4 тысячи. Значительные объемы вакансий наблюдаются также в Карагандинской области — 6,6 тысячи, и в Алматы — 6,3 тысячи. Географическая концентрация вакансий отражает экономическую активность регионов и спрос на специалистов в центрах промышленности и крупных городах.

Кто ищет работу: активность соискателей

На стороне предложения труда наиболее активными остаются жители Туркестанской области — они разместили 16,8 тысячи резюме, что составляет 13,4 процента от общего числа. Жители Астаны представили 10,2 тысячи резюме (8,2 процента), из Алматинской области опубликовано 9,5 тысячи (7,6 процента), а жители Алматы — 9,2 тысячи (7,4 процента).

Возрастная структура соискателей показывает, что наибольшую активность проявляет молодежь до 35 лет — 42,3 процента от всех размещенных резюме. Группа 35–44 лет составляет 26,7 процента, 45–54 лет — 19,8 процента, а кандидаты старше 55 лет — 11,2 процента. Среди соискателей наблюдается небольшое преобладание женщин, доля которых достигает 54,6 процента.

По уровню квалификации лидируют работники средней квалификации — 41 процент, за ними следуют высококвалифицированные специалисты — 31 процент, и неквалифицированные работники — 28 процентов.

Самые высокие зарплаты: кто получил «топовые» предложения

Лидерами по уровню зарплаты в феврале стали инженеры-разработчики нефтяных и газовых месторождений — около 3,6 миллиона тенге. Главные технологи строительных проектов могли рассчитывать на доход примерно 2,8 миллиона тенге, а техники по материаловедению — около 2,2 миллиона тенге.

Со стороны соискателей наибольшие ожидания по зарплате проявили пилоты — около 3,3 миллиона тенге. Следом идут директора по инвестиционным проектам — около 2,1 миллиона тенге, а разработчики образовательных курсов рассчитывали на доход в среднем 2 миллиона тенге.

Итоги и тенденции рынка труда

Несмотря на небольшое снижение активности после новогоднего периода, структура спроса на рынке труда Казахстана остается стабильной. Основной интерес работодателей сосредоточен на социальной сфере, сфере услуг и рабочих профессиях, в то время как соискатели демонстрируют высокие ожидания по заработной плате и стремление к профессиональному росту.

Рынок труда продолжает оставаться конкурентным как для соискателей, так и для работодателей, формируя баланс между зарплатными ожиданиями и реальной потребностью в кадрах.

2
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
шаман
шаман
Павлодарская обл это как секс 60 летней женщиной - все знают где это но ни кто туда не хочет
11.03.2026, 07:07
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь