3 000 000 тенге — это не опечатка: легальный способ стать миллионером в Казахстане

По данным электронной биржи труда Enbek.kz, работодатели опубликовали около 99 тысяч вакансий, тогда как соискатели разместили почти 125 тысяч резюме. Такие цифры свидетельствуют о том, что предложение рабочей силы по-прежнему превышает количество открытых рабочих мест, создавая конкуренцию среди соискателей и сохраняя интерес работодателей к наиболее востребованным специалистам, сообщает Lada.kz.

Наибольший спрос на работников социальной сферы и услуг

Традиционно самые многочисленные вакансии появляются в социальной сфере и секторе услуг. Лидером по количеству предложений остается сфера образования, где работодатели разместили 26,9 тысячи вакансий. Второе место занимает категория прочих услуг с 14,6 тысячами предложений.

Здравоохранение и социальное обслуживание населения также демонстрируют высокий спрос на кадры — около 9,4 тысячи вакансий. В обрабатывающей промышленности было размещено 8,6 тысячи предложений о работе. Эти отрасли формируют основу потребности работодателей в новых сотрудниках и отражают стратегическую важность социальных и производственных направлений для экономики Казахстана.

Кого ищут работодатели: квалификация и опыт

Анализ вакансий по уровню квалификации показывает, что наибольшая доля открытых рабочих мест предназначена для специалистов средней квалификации — 44,2 процента всех предложений. Высококвалифицированные специалисты требуются в 34,4 процентах вакансий, а на неквалифицированный труд приходится 21,4 процента. Такие данные подчеркивают, что работодатели активно ищут баланс между опытом, образованием и стоимостью труда.

География вакансий: где открыты самые интересные предложения

По количеству размещенных вакансий лидируют Павлодарская область с 8,1 тысячи предложений, Астана — 7,8 тысячи и Туркестанская область — 7,4 тысячи. Значительные объемы вакансий наблюдаются также в Карагандинской области — 6,6 тысячи, и в Алматы — 6,3 тысячи. Географическая концентрация вакансий отражает экономическую активность регионов и спрос на специалистов в центрах промышленности и крупных городах.

Кто ищет работу: активность соискателей

На стороне предложения труда наиболее активными остаются жители Туркестанской области — они разместили 16,8 тысячи резюме, что составляет 13,4 процента от общего числа. Жители Астаны представили 10,2 тысячи резюме (8,2 процента), из Алматинской области опубликовано 9,5 тысячи (7,6 процента), а жители Алматы — 9,2 тысячи (7,4 процента).

Возрастная структура соискателей показывает, что наибольшую активность проявляет молодежь до 35 лет — 42,3 процента от всех размещенных резюме. Группа 35–44 лет составляет 26,7 процента, 45–54 лет — 19,8 процента, а кандидаты старше 55 лет — 11,2 процента. Среди соискателей наблюдается небольшое преобладание женщин, доля которых достигает 54,6 процента.

По уровню квалификации лидируют работники средней квалификации — 41 процент, за ними следуют высококвалифицированные специалисты — 31 процент, и неквалифицированные работники — 28 процентов.

Самые высокие зарплаты: кто получил «топовые» предложения

Лидерами по уровню зарплаты в феврале стали инженеры-разработчики нефтяных и газовых месторождений — около 3,6 миллиона тенге. Главные технологи строительных проектов могли рассчитывать на доход примерно 2,8 миллиона тенге, а техники по материаловедению — около 2,2 миллиона тенге.

Со стороны соискателей наибольшие ожидания по зарплате проявили пилоты — около 3,3 миллиона тенге. Следом идут директора по инвестиционным проектам — около 2,1 миллиона тенге, а разработчики образовательных курсов рассчитывали на доход в среднем 2 миллиона тенге.

Итоги и тенденции рынка труда

Несмотря на небольшое снижение активности после новогоднего периода, структура спроса на рынке труда Казахстана остается стабильной. Основной интерес работодателей сосредоточен на социальной сфере, сфере услуг и рабочих профессиях, в то время как соискатели демонстрируют высокие ожидания по заработной плате и стремление к профессиональному росту.

Рынок труда продолжает оставаться конкурентным как для соискателей, так и для работодателей, формируя баланс между зарплатными ожиданиями и реальной потребностью в кадрах.