МВД Казахстана получило неожиданный «электрический» мандат

Министерство внутренних дел Республики Казахстан расширило свои полномочия, включая контроль за популярными средствами индивидуальной мобильности. Соответствующее постановление правительства от 6 марта 2026 года внесло изменения и дополнения в положение о деятельности министерства. Новые нормы вступают в силу уже со 2 июля 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Polisia.kz

Новая функция: учет электрических самокатов

Среди ключевых новшеств — полномочие МВД разрабатывать и утверждать порядок ведения учета электрических самокатов, сдаваемых в аренду. Министерство будет:

присваивать регистрационные номера юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся арендой самокатов;

определять форму и образец регистрационного номера;

контролировать соблюдение правил учета и регистрации в этом сегменте.

Эта мера призвана упорядочить рынок аренды микромобильных средств и повысить ответственность операторов и пользователей.

Расширение функций в профилактике правонарушений

Помимо регулирования самокатов, МВД также обновляет свои полномочия в сфере профилактики правонарушений. Теперь министерство:

разрабатывает и утверждает порядок, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактических мероприятиях;

определяет правила ведения профилактического учета и контроля за лицами, состоящими на учете в органах внутренних дел.

Эти изменения позволят системно подходить к профилактике преступлений и повышать эффективность работы органов внутренних дел.

Влияние на общество и рынок

Эксперты отмечают, что введение обязательной регистрации для электрических самокатов — шаг неожиданный, но логичный. Рост популярности аренды самокатов в городах требует правового регулирования, а МВД получает новый инструмент для контроля и безопасности граждан.

Таким образом, министерство выходит за рамки традиционной сферы правопорядка, соединяя безопасность на улицах и регулирование новых технологий городской мобильности.