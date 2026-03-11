18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.39
567.99
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.03.2026, 11:11

МВД Казахстана получило неожиданный «электрический» мандат

Новости Казахстана 0 747

Министерство внутренних дел Республики Казахстан расширило свои полномочия, включая контроль за популярными средствами индивидуальной мобильности. Соответствующее постановление правительства от 6 марта 2026 года внесло изменения и дополнения в положение о деятельности министерства. Новые нормы вступают в силу уже со 2 июля 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Polisia.kz
Фото: Polisia.kz

Новая функция: учет электрических самокатов

Среди ключевых новшеств — полномочие МВД разрабатывать и утверждать порядок ведения учета электрических самокатов, сдаваемых в аренду. Министерство будет:

  • присваивать регистрационные номера юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся арендой самокатов;

  • определять форму и образец регистрационного номера;

  • контролировать соблюдение правил учета и регистрации в этом сегменте.

Эта мера призвана упорядочить рынок аренды микромобильных средств и повысить ответственность операторов и пользователей.

Расширение функций в профилактике правонарушений

Помимо регулирования самокатов, МВД также обновляет свои полномочия в сфере профилактики правонарушений. Теперь министерство:

  • разрабатывает и утверждает порядок, формы и виды привлечения граждан, участвующих в профилактических мероприятиях;

  • определяет правила ведения профилактического учета и контроля за лицами, состоящими на учете в органах внутренних дел.

Эти изменения позволят системно подходить к профилактике преступлений и повышать эффективность работы органов внутренних дел.

Влияние на общество и рынок

Эксперты отмечают, что введение обязательной регистрации для электрических самокатов — шаг неожиданный, но логичный. Рост популярности аренды самокатов в городах требует правового регулирования, а МВД получает новый инструмент для контроля и безопасности граждан.

Таким образом, министерство выходит за рамки традиционной сферы правопорядка, соединяя безопасность на улицах и регулирование новых технологий городской мобильности.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь