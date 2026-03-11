18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
489.39
567.99
6.19
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.03.2026, 12:21

Развод по-казахстански: почему тенге и нефть больше не живут вместе

Новости Казахстана 0 544

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке вновь подтолкнула мировые цены на нефть вверх, но эксперты предупреждают: для Казахстана эта динамика оборачивается не только дополнительной выручкой, но и серьезными рисками для бюджета и инфраструктуры. Директор аналитической компании РАСЕ Analytics Аскар Исмаилов рассказал LS о ключевых факторах, влияющих на рынок «черного золота» и внутренние перспективы страны, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Премия за риск вместо дефицита

Сегодня рынок нефти, по словам Исмаилова, платит не за реальный дефицит сырья, а за риски его доставки. На фоне расширения ближневосточного конфликта стоимость Brent кратковременно поднималась выше $115 за баррель, а затем скорректировалась примерно до $90. Физические потоки нефти меняются медленнее, чем заголовки, но нервозность на рынке остается высокой.

Ключевым триггером эксперт назвал Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировой морской торговли нефтью и значительные объемы СПГ. Любая частичная остановка движения через пролив мгновенно увеличивает ставки фрахта, повышает страховые премии и делает рынок крайне нестабильным. При этом увеличение добычи ОПЕК+ на 206 тыс. баррелей в сутки с апреля 2026 года эксперт считает минимальным подспорьем, а распаковка стратегических запасов азиатских стран лишь отчасти снижает напряжение.

Исмаилов подчеркивает, что «потери нескольких миллионов баррелей из региона – это косметика, а не спасательный кран». Даже при быстрой деэскалации премия за риск не исчезнет мгновенно, а длительный кризис с логистикой и страховкой будет поддерживать высокую волатильность, особенно по дизелю и авиакеросину.

Логистические уязвимости Казахстана

Хотя казахстанская нефть Ормузом не транспортируется, страна «покупает» цены всем бюджетом и импортом. Высокие котировки увеличивают доходы от экспорта, но одновременно повышают риски для мировой экономики и будущего спроса. Главная слабость Казахстана, по мнению Исмаилова, кроется в логистике: более двух третей экспорта проходит через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Любые сбои на Черном море мгновенно отражаются на валютной выручке и бюджете.

Отдельный риск связан с ростом стоимости перевозки и страховки. Когда страховщики перестают покрывать риски, цепочка платежей и поставок начинает «скрипеть», что делает рынок крайне чувствительным к любым внешним потрясениям.

Влияние санкций и геополитики

Другим важным фактором давления на казахстанскую нефть аналитик назвал санкционную среду в отношении России. Даже если ограничения формально не касаются Казахстана, банки и страховщики встраивают комплаенс, который фактически распространяет ограничения на казахстанские платежи и поставки.

Не меньшую роль играет режим ОПЕК+. Казахстан вынужден балансировать между необходимостью добывать для бюджета и соблюдением договоренностей картеля. На стрессовом рынке цена несоблюдения соглашений растет, что добавляет политическую нагрузку на экспорт.

Реакция Китая и Индии на ближневосточные риски также может менять дифференциалы, маршруты и цены. Их переговорная сила по скидкам способна оказывать дополнительное давление на мировые котировки и на стратегические решения Казахстана.

Судебные разбирательства как фактор стоимости

Арбитраж по проекту «Кашаган» и судебные процессы вокруг Тенгиза и Карачаганакского месторождения также создают дополнительную неопределенность. Международные иски повышают стоимость денег и уровень доверия к юрисдикции.

По информации Исмаилова, консорциум Кашагана подал арбитраж из-за экологического штрафа около $5 млрд, что сигнализирует инвесторам о возможной долгой юридической борьбе. Позиция Казахстана по Карачаганаку, о которой СМИ сообщают в диапазоне $2-4 млрд компенсации, усиливает переговорную силу государства, но одновременно повышает вероятность жестких торгов по всем крупным проектам.

Внутренние угрозы отрасли

Аналитик выделил четыре ключевых внутренних давления на нефтяной сектор Казахстана.

Первое – высокая концентрация экспорта на одном коридоре. Любой простой на КТК моментально отражается на доходах. Второе – плановые и внеплановые остановки и ремонты на крупных проектах, которые создают дополнительную волатильность, если случаются неожиданно.

Третье – регуляторная нестабильность и экологическая повестка: штрафы и судебные разбирательства повышают экономическую неопределенность. Четвертый фактор – внутренняя цена дешевого топлива. Хотя социально это удобно, экономически дешевые тарифы разрушают инвестиционный климат и тормозят развитие отрасли.

Стратегические меры защиты

По мнению Исмаилова, Казахстану необходимо активно планировать экспорт и иметь стратегии на 30, 60 и 90 дней на случай сбоев КТК. Необходимы готовые решения и альтернативные маршруты поставок с приоритетами по качеству сырья.

Диверсификация транспортных маршрутов – не на уровне лозунгов, а в реальности: расширение пропускной способности через Каспий с Азербайджаном, железнодорожные окна и свопы позволяют застраховать экспорт.

Не менее важна инфраструктурная безопасность: защита терминалов, связей, энергоснабжения и резервирование критических узлов. По словам аналитика, военный конфликт делает нефть дороже, но слабые места собственной системы могут обойтись Казахстану еще дороже.

В итоге, ситуация на мировом рынке нефти демонстрирует: для Казахстана не только важна мировая конъюнктура, но и внутренняя логистика, юридические разбирательства и стратегическая инфраструктурная защита. Цена на нефть растет, но риски для бюджета и отрасли остаются высокими.

0
1
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев просят приготовить оригиналы документов во избежание недоразуменийНовости Казахстана
14.02.2026, 14:20 0
С 27 марта Казахстан вводит новые правила учета воды: что нужно знать потребителямНовости Казахстана
10.03.2026, 10:21 0
Казахстан включает режим принудительного благополучияНовости Казахстана
02.03.2026, 14:12 0
Казахстан вводит новые правила оплаты штрафов за нарушение ПДДНовости Казахстана
14.02.2026, 08:02 0
Казахстанцам готовят прощание с 2 000 и 10 000 тенгеНовости Казахстана
03.03.2026, 07:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь