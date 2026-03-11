Развод по-казахстански: почему тенге и нефть больше не живут вместе

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке вновь подтолкнула мировые цены на нефть вверх, но эксперты предупреждают: для Казахстана эта динамика оборачивается не только дополнительной выручкой, но и серьезными рисками для бюджета и инфраструктуры. Директор аналитической компании РАСЕ Analytics Аскар Исмаилов рассказал LS о ключевых факторах, влияющих на рынок «черного золота» и внутренние перспективы страны, сообщает Lada.kz.

Премия за риск вместо дефицита

Сегодня рынок нефти, по словам Исмаилова, платит не за реальный дефицит сырья, а за риски его доставки. На фоне расширения ближневосточного конфликта стоимость Brent кратковременно поднималась выше $115 за баррель, а затем скорректировалась примерно до $90. Физические потоки нефти меняются медленнее, чем заголовки, но нервозность на рынке остается высокой.

Ключевым триггером эксперт назвал Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировой морской торговли нефтью и значительные объемы СПГ. Любая частичная остановка движения через пролив мгновенно увеличивает ставки фрахта, повышает страховые премии и делает рынок крайне нестабильным. При этом увеличение добычи ОПЕК+ на 206 тыс. баррелей в сутки с апреля 2026 года эксперт считает минимальным подспорьем, а распаковка стратегических запасов азиатских стран лишь отчасти снижает напряжение.

Исмаилов подчеркивает, что «потери нескольких миллионов баррелей из региона – это косметика, а не спасательный кран». Даже при быстрой деэскалации премия за риск не исчезнет мгновенно, а длительный кризис с логистикой и страховкой будет поддерживать высокую волатильность, особенно по дизелю и авиакеросину.

Логистические уязвимости Казахстана

Хотя казахстанская нефть Ормузом не транспортируется, страна «покупает» цены всем бюджетом и импортом. Высокие котировки увеличивают доходы от экспорта, но одновременно повышают риски для мировой экономики и будущего спроса. Главная слабость Казахстана, по мнению Исмаилова, кроется в логистике: более двух третей экспорта проходит через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Любые сбои на Черном море мгновенно отражаются на валютной выручке и бюджете.

Отдельный риск связан с ростом стоимости перевозки и страховки. Когда страховщики перестают покрывать риски, цепочка платежей и поставок начинает «скрипеть», что делает рынок крайне чувствительным к любым внешним потрясениям.

Влияние санкций и геополитики

Другим важным фактором давления на казахстанскую нефть аналитик назвал санкционную среду в отношении России. Даже если ограничения формально не касаются Казахстана, банки и страховщики встраивают комплаенс, который фактически распространяет ограничения на казахстанские платежи и поставки.

Не меньшую роль играет режим ОПЕК+. Казахстан вынужден балансировать между необходимостью добывать для бюджета и соблюдением договоренностей картеля. На стрессовом рынке цена несоблюдения соглашений растет, что добавляет политическую нагрузку на экспорт.

Реакция Китая и Индии на ближневосточные риски также может менять дифференциалы, маршруты и цены. Их переговорная сила по скидкам способна оказывать дополнительное давление на мировые котировки и на стратегические решения Казахстана.

Судебные разбирательства как фактор стоимости

Арбитраж по проекту «Кашаган» и судебные процессы вокруг Тенгиза и Карачаганакского месторождения также создают дополнительную неопределенность. Международные иски повышают стоимость денег и уровень доверия к юрисдикции.

По информации Исмаилова, консорциум Кашагана подал арбитраж из-за экологического штрафа около $5 млрд, что сигнализирует инвесторам о возможной долгой юридической борьбе. Позиция Казахстана по Карачаганаку, о которой СМИ сообщают в диапазоне $2-4 млрд компенсации, усиливает переговорную силу государства, но одновременно повышает вероятность жестких торгов по всем крупным проектам.

Внутренние угрозы отрасли

Аналитик выделил четыре ключевых внутренних давления на нефтяной сектор Казахстана.

Первое – высокая концентрация экспорта на одном коридоре. Любой простой на КТК моментально отражается на доходах. Второе – плановые и внеплановые остановки и ремонты на крупных проектах, которые создают дополнительную волатильность, если случаются неожиданно.

Третье – регуляторная нестабильность и экологическая повестка: штрафы и судебные разбирательства повышают экономическую неопределенность. Четвертый фактор – внутренняя цена дешевого топлива. Хотя социально это удобно, экономически дешевые тарифы разрушают инвестиционный климат и тормозят развитие отрасли.

Стратегические меры защиты

По мнению Исмаилова, Казахстану необходимо активно планировать экспорт и иметь стратегии на 30, 60 и 90 дней на случай сбоев КТК. Необходимы готовые решения и альтернативные маршруты поставок с приоритетами по качеству сырья.

Диверсификация транспортных маршрутов – не на уровне лозунгов, а в реальности: расширение пропускной способности через Каспий с Азербайджаном, железнодорожные окна и свопы позволяют застраховать экспорт.

Не менее важна инфраструктурная безопасность: защита терминалов, связей, энергоснабжения и резервирование критических узлов. По словам аналитика, военный конфликт делает нефть дороже, но слабые места собственной системы могут обойтись Казахстану еще дороже.

В итоге, ситуация на мировом рынке нефти демонстрирует: для Казахстана не только важна мировая конъюнктура, но и внутренняя логистика, юридические разбирательства и стратегическая инфраструктурная защита. Цена на нефть растет, но риски для бюджета и отрасли остаются высокими.